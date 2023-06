11 heridos en los lluviosos desplazamientos a Las Vegas

El tráfico navega bajo una fuerte lluvia en la U.S. Route 95 el viernes 16 de junio de 2023, en Las Vegas. (LE Baskow/Las Vegas Review-Journal)

Al menos 11 personas resultaron heridas, entre ellas una de gravedad, el viernes por la mañana en una serie de choques en todo el lluvioso valle de Las Vegas.

La policía de Las Vegas respondió alrededor de las 5 a.m. a East Warm Springs Road y South Spencer Street después de que un Mazda Miata 2001 golpeara un bordillo, volcara y chocara contra un muro, según un comunicado del Departamento de Policía Metropolitana.

La mujer de 23 años que conducía fue trasladada al Sunrise Hospital and Medical Center con lesiones potencialmente mortales, escribió la Policía Metropolitana.

Desde ese accidente, los registros de tránsito de la Policía Metropolitana indican que se reportaron otros cinco accidentes con heridos desde South Nellis Boulevard y Boulder Highway hasta el conector del aeropuerto en Paradise Road.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de inundación el viernes por la mañana para todo el valle, mencionando fuertes lluvias e “inundaciones molestas”.

Otros departamentos de policía, incluidos los de Henderson y North Las Vegas, no facilitaron de inmediato sus datos de accidentes el viernes por la mañana.

El registro de tránsito en internet de la Policía Estatal de Nevada mostró que los policías respondieron a cinco accidentes con heridos en el valle desde las 5:15 a.m. hasta las 8:47 a.m. Tres fueron en la U.S. Highway 95 en dirección norte.