Ejecutivos de Las Vegas dan detalles sobre nuevo proyecto turístico para el sur del Strip

Randy Morton, ejecutivo del Grupo Oak View, posa para un retrato delante del sitio propuesto para un nuevo proyecto de casino y estadio en la intersección de Blue Diamond Road y y Las Vegas Boulevard South en Las Vegas, el jueves 23 de junio de 2022. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

En la esquina noroeste de Las Vegas Boulevard y Windmill Lane se ve un terreno vacío al sur del Strip el jueves 31 de marzo de 2022, en Las Vegas. El Grupo Oak View tiene previsto construir en ese terreno un complejo de estadios y casinos de tres mil millones de dólares. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

El presidente de OVG Las Vegas Sports & Entertainment, Marc Badain. (Cortesía de Oak View Group)

Han surgido detalles sobre el próximo gran proyecto de casino-resort del sur de Nevada, que incluirá un gran estadio deportivo y de entretenimiento.

La semana pasada, Tim Leiweke y su socio Irving Azoff, del Oak View Group, con sede en Los Ángeles, nombraron a los ejecutivos que dirigirán el desarrollo del OVG Las Vegas Hotel & Casino, de dos mil habitaciones, y su estadio adyacente, con 20 mil asientos, preparado para la NBA.

Se trata de Randy Morton, ex codirector ejecutivo de Foley Entertainment Group y ejecutivo del sector de la hostelería durante cuatro décadas, con experiencia como presidente y director de operaciones de Bellagio, y Marc Badain, ex presidente de los Raiders desde hace mucho tiempo, que ayudó a trasladar al equipo a Las Vegas desde Oakland y dirigió la construcción del Allegiant Stadium, de dos mil millones de dólares y 65 mil asientos.

El proyecto de tres mil millones de dólares -de los cuales mil millones están dedicados al estadio- se construirá en unas 25 hectáreas en Las Vegas Boulevard y Blue Diamond Road, justo al lado de la Interestatal 15 y a 1.5 millas al sur de la Interestatal 215.

Morton y Badain hablaron con el Review-Journal sobre el proyecto, que empezará a construirse el año próximo y se espera que esté listo para abrir en 2026 (la entrevista ha sido editada para mayor brevedad y claridad):

Review-Journal: ¿Cuál fue el factor más importante a la hora de decidirse por este nuevo proyecto?

Randy Morton: Mi decisión, cuando Tim Leiweke, que compartía la visión del proyecto, se basó en que estaba muy ilusionado por tener la oportunidad de volver al mundo de los casinos-hoteles tras 19½ años en el Bellagio. Volver a entrar en el mercado de los casinos y los hoteles era muy emocionante y muy desafiante, y estoy deseando trabajar con el Grupo Oak View, Tim y el equipo, y trabajar codo con codo con Marc Badain.

Marc Badain: Yo añadiría pensamientos muy similares. Obviamente, conozco a Tim desde hace mucho tiempo. Es prácticamente una leyenda en el mundo del deporte cuando ves lo que ha hecho en los últimos cinco o seis años, convirtiendo al Grupo Oak View en la potencia que es. Cuando se dirigió a mí, probablemente en torno al año nuevo, y me explicó su visión de lo que quería hacer aquí para un local de música en vivo y un estadio e integrar el complejo en él, fue bastante difícil decir que no. De todos modos, es difícil decirle que no, pero cuando presentó este concepto y lo que quería conseguir aquí, especialmente tras los tres o cuatro proyectos de éxito que él y el equipo de Oak View Group han realizado en los últimos 24 meses, fue bastante fácil decir que sí.

¿Cuáles son algunos de los detalles que puedes compartir sobre este proyecto de resort y estadio?

Badain: Empezaré por el lado del estadio. Queremos construir el mayor estadio del mundo, y Las Vegas lo necesita y se lo merece. Si observas la trayectoria de los recintos musicales y deportivos de este tamaño en Las Vegas, cada 10 años aproximadamente hay uno nuevo. Podrías retroceder en el tiempo y ver esa evolución de las instalaciones. Cuando abramos nuestro local, habrán pasado unos 10 años desde que abrieron el T-Mobile (Arena) y ya es hora de tener un nuevo local en Las Vegas que sea digno de Las Vegas. El mercado ha demostrado su capacidad para absorber nuevos recintos y tiene suficiente capacidad y programación para hacerlo. Ha llegado el momento de invertir en ello y la gente del Grupo Oak View es la mejor del mundo en hacerlo y acaba de completar una serie de recintos y de aportar toda esa experiencia y todas las mejores prácticas de esos recintos y aplicarlas a Las Vegas.

Morton: Estamos en las primeras fases y, obviamente, este es el segundo día para mí, así que es muy emocionante con las primeras fases con el plan maestro y el diseño y desarrollo de un casino-resort de lujo. La integración de la arena y la conectividad con el sitio es muy emocionante. Y me encanta la ubicación. Es fácil entrar y salir, con múltiples vías de acceso desde la I-15 y, por supuesto, la I-215, lo cual es muy emocionante y muy atractivo para todos los clientes. Estoy iniciando el proceso con Gensler (uno de los arquitectos del diseño) y con Marc, y estamos muy contentos de trabajar en el plan maestro y de poner en marcha el diseño del flujo del proyecto. Es fácil entrar y salir de Las Vegas Boulevard South a este increíble casino-resort y estadio.

Un complejo de dos mil habitaciones

¿Cuántas habitaciones tendrá?

Morton: Estamos trabajando en dos mil habitaciones, incluyendo todas las habitaciones y suites. Es lo que llamamos un casino-resort de lujo.

¿Y el tamaño del estadio?

Badain: 20 mil (asientos) es el objetivo para empezar y estudiaremos algunas opciones de diseño y cuál es la mejor capacidad para la demanda, incorporando eso a lo que Randy está hablando del complejo. Queremos asegurarnos de que el tamaño del estadio tiene sentido para la propiedad y para el mundo de la música en vivo en el futuro y lo que realmente quieren de esa experiencia. ¿Es mejor tener un recinto un poco más pequeño que 20 mil o debemos ir más allá? Estudiaremos todas las opciones y elaboraremos un plan óptimo.

Randy, ha trabajado para MGM Resorts International. ¿Tiene alguna reserva a la hora de enfrentarse a los grandes jugadores de Las Vegas, como Caesars Entertainment, Wynn Resorts Ltd. y su antiguo empleador?

Morton: Me entusiasma la oportunidad de volver al negocio de los hoteles-casinos de lujo. Antes del Bellagio, trabajé durante 19 años en los hoteles Four Seasons, por todo el territorio continental de Estados Unidos, en muchas propiedades de lujo. Estoy muy ilusionado con la oportunidad de volver al negocio de los casinos-hoteles tras un gran año de trabajo como codirector ejecutivo del Foley Entertainment Group, trabajando para Bill Foley. Es una oportunidad increíble para volver al negocio del lujo. Es muy competitivo y yo soy muy competitivo, Marc es muy competitivo y Tim Leiweke es muy competitivo, así que estamos entusiasmados por empezar a trabajar en este proyecto y construir realmente algo especial.

Preparado para la NBA

Marc, ¿podrá aprovechar parte de su experiencia en deportes profesionales para atraer a un gran inquilino deportivo al estadio?

Badain: Lo que hemos dicho públicamente es lo que te diré a ti: Construiremos un recinto preparado para la NBA, pero no es nuestra decisión. Las decisiones se toman a nivel de la liga. Hay 30 propietarios y ellos decidirán dónde quieren expandirse, si es que quieren hacerlo. Sé que se ha hablado mucho en los medios de comunicación, pero vamos a mantenernos al margen de esas conversaciones y vamos a ser muy respetuosos con el proceso, y cuando el grupo de propietarios de la NBA y el comisionado de la NBA decidan que quieren expandirse, tendremos una sede preparada para ellos, y si quieren estar en el mercado de Las Vegas, seremos una opción para ellos.

¿Hay alguna novedad sobre la posibilidad de atraer a un equipo de la NBA?

Badain: No tengo nada que compartir en este momento que no hayamos dicho ya. Ese es su proceso. Han dicho algunas cosas probablemente en términos de tiempo y nuestro trabajo es simplemente construir un lugar preparado para la NBA y estar listos para esa discusión cuando estén listos para tenerla.

¿Un estadio de fútbol?

¿Hay alguna novedad sobre si podría construirse un estadio de la Major League Soccer en los terrenos adyacentes a su proyecto?

Badain: No es nuestro terreno, pero hemos mantenido algunas conversaciones con representantes del grupo de Wes Edens. Están trabajando en la estación ferroviaria de Brightline para ese terreno también. Hay tres propietarios principales. Está el trozo de propiedad que compramos, la propiedad de Wes y hay una propiedad al norte, y los tres propietarios han estado en comunicación durante los últimos meses para asegurarse de que coordinamos las cosas desde el punto de vista de las infraestructuras, de la aprobación del Condado Clark y para asegurarnos de que todos nuestros proyectos se complementan entre sí. Hay comunicación, pero en términos de dónde están en el estadio de fútbol, pero no quiero especular ni hablar por ellos. Tendrías que preguntarles dónde están. Pero hemos escuchado lo mismo que tú, que es que tienen los derechos de la franquicia de expansión y que esa es la ubicación que han estudiado para un posible estadio.

La gente no se da cuenta de la cantidad de terreno que hay y de lo que se puede hacer con él.

Badain: Realmente tienes un terreno de 270 acres cuando echas un vistazo a ese terreno. Creo que recuerdas que fue uno de los emplazamientos que se mencionaron para el sitio del Allegiant Stadium hace cinco o seis años. La estación de ferrocarril te da la oportunidad de aumentar la densidad de toda la parcela. Así que si nuestro proyecto ocupa 25 acres, y luego hay 41 acres adicionales que forman parte de nuestra parcela que se urbanizará, y luego hay una parcela de 110 acres para la estación de tren de alta velocidad y un estadio de fútbol y luego otra parcela de más de 60 acres al norte de la misma. Así que estamos hablando de una gran cantidad de desarrollo que se producirá en los próximos cinco a diez años. Cuando hablas de la estación del tren de alta velocidad, sé que tienen planes muy interesantes sobre lo que pueden construir a su alrededor en términos de uso mixto potencial, ya sea espacio comercial, residencial, hotelero o estadio. Hay muchas opciones y es uno de los últimos terrenos importantes sin urbanizar en Las Vegas Boulevard.

Conexiones de transporte

¿Cuáles son algunas de las ventajas de estar ubicado al lado de la estación de tren de alta velocidad prevista para conectar con el sur de California?

Morton: El transporte es muy importante, obviamente, con el increíble Aeropuerto Internacional Harry Reid cerca, el tránsito de vehículos, los cambios y la creciente demanda de Lyft y Uber y, por supuesto, el tren Brightline que podría llegar al sitio sería muy emocionante y muy bienvenido, sin duda, para todos nuestros clientes que vendrían del sur de California. Qué gran opción de transporte para venir a visitar Las Vegas durante dos, tres o cuatro días, llegando en el tren Brightline. Parece un plan de negocio realmente brillante.

Con lo que está planeado, parece que captará diferentes públicos para deportes, conciertos, espectáculos y convenciones.

Badain: Creo que eso es cierto. Vas a tener un lugar de entretenimiento con música en vivo para conciertos y otros eventos como los que has mencionado. Al estar integrado en un complejo turístico, puedes incorporar cualquiera de los eventos a gran escala que se celebren en el hotel y utilizar el estadio como lugar de celebración y apoyo de lo que ocurra dentro del complejo.

Parece que hay muchas oportunidades de marketing cruzado.

Badain: Absolutamente. Cuando hablas de lo que buscan los consumidores, pueden registrarse en su habitación y no salir nunca de la propiedad y utilizar todos los servicios que puede ofrecer el complejo que va a montar Randy. Pueden entrar directamente en un estadio y ver un concierto sin tener que abandonar la comodidad del destino.

Esta propiedad está más al sur que la mayoría de lo que hay en Las Vegas Boulevard. ¿Consideran que el corredor de complejos turísticos se desplaza hacia el sur?

Morton: Me encanta el emplazamiento en el sur de Las Vegas, desde el punto de vista del acceso y de la conexión con la I-15 y la I-215. La facilidad para entrar y salir de esta propiedad beneficiará sin duda al negocio de los casinos los siete días de la semana. La tendencia del negocio del lujo va a impulsar realmente los fines de semana y vamos a estar muy centrados en el negocio MICE (reuniones, incentivos, convenciones y exposiciones) entre semana, que tendrá mucho éxito. El emplazamiento encaja perfectamente por la conectividad con el estadio, el acceso del hotel-casino al estadio.

¿Habrá instalaciones para convenciones o el estadio cubrirá esa necesidad?

Morton: El estadio estará disponible para convenciones y negocios corporativos, pero también habrá espacio para convenciones en la propiedad del hotel-casino.

¿Salones de baile, salas de reuniones, cosas así?

Morton: Correcto.

¿Saturación de estadios?

Ha habido algunos comentarios no muy sutiles sobre la sobresaturación de estadios en Las Vegas. ¿Qué opina?

Badain: No creo que Randy y yo firmáramos y no creo que Tim y Oak View Group hicieran la inversión si pensáramos que Las Vegas está sobresaturada. De nuevo, me remito a la historia y a la evolución de los estadios y el uso de los estadios en Las Vegas, desde el Thomas & Mack Center, el Orleans Arena, el Michelob Ultra Arena, el (MGM) Grand Garden Arena, el T-Mobile, la (Madison Square Garden) Sphere y nuestro proyecto. Las Vegas ha demostrado su capacidad para absorber esos recintos. El negocio del entretenimiento en vivo no va a ir a ninguna parte. Es realmente la parte más lucrativa del negocio del entretenimiento, las actuaciones en vivo. La necesidad de esos espacios no va a desaparecer. No tengo ninguna duda sobre la capacidad de Las Vegas para soportar otro local.

Y Oak View, con todos sus estadios en el país, está muy conectado con la escena del entretenimiento, ¿verdad?

Badain: Absolutamente.