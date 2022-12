Fresa’s Skate Shop: primera tienda latina de patines en el Distrito de las Artes de Las Vegas

Amanda Quintanilla, propietaria de Fresa's Skate Shop, posa junto a un mural realizado por la artista local Cherry Jayne, en su tienda en Arts District el jueves 13 de octubre de 2022. [Foto Glivell Piloto / Las Vegas Review Journal en Español]

La vista exterior de Fresa's Skate Shop ubicada en 1300 S Main St. en el Arts District de Las Vegas. [Foto Glivell Piloto / Las Vegas Review Journal en Español]

Amanda Quintanilla le muestra al Review-Journal en Español la rampa de skate dentro de Fresa's Skate Shop el jueves 13 de octubre de 2022. [Foto Glivell Piloto / Las Vegas Review Journal en Español]

Parte del interior de Fresa's Skate Shop ubicado en Arts District mostrado por la propietaria, Amanda Quintanilla. [Foto Glivell Piloto / Las Vegas Review Journal en Español]

Si estuviste en Las Vegas durante el comienzo de COVID-19, es posible que hayas visto el aumento de la popularidad del patinaje sobre ruedas. Mientras que en todo Estados Unidos, el patinaje sobre ruedas se convirtió en algo común y un escape de la incertidumbre del COVID-19, para Amanda Quintanilla, de 42 años, fue el comienzo de un nuevo esfuerzo.

Si bien el patinaje sobre ruedas ha sido parte de la comunidad de Las Vegas durante décadas antes de que se generalizara en 2020, Amanda Quintanilla, conocida por su familia y amigos como “Fresa”, no había usado patines en el valle hasta entonces. Como la mayoría de los residentes, Quintanilla perdió su trabajo, lo que la dejó para explorar viejos pasatiempos.

Amanda Quintanilla, originaria de El Salvador, había patinado en su juventud. “Todos éramos patinadores y oh sí, yo estaba patinando en línea. Estaba aprendiendo a patinar. La mayoría de mis amigos eran patinadores”, dice sobre crecer en su país natal a principios de los 90’s.

“En el momento en que estaba iniciando en el patinaje, no se veía a las mujeres patinando en los ‘skate parks’ como ahora en 2022. Una cosa, de verdad. Así que ahora a ver que me encanta. Y lo acepto porque fue algo que nunca podría haber hecho incluso si fuera como este gran patinador, que estaba aprendiendo en línea”, dice Quintanilla.

Amanda Quintanilla creció como hija única. A los dos años su madre emprendió sola el peligroso viaje de venir a América, cuando ella solo tenía 17 años. Quintanilla perdió a su padre durante la Guerra Civil de El Salvador que tuvo lugar de octubre de 1979 a enero de 1992. “Fue secuestrado por esos guerrilleros”, dice Quintanilla sobre su padre. La madre de Quintanilla tuvo que dejar su vida atrás mientras construía una nueva en Los Ángeles, California, donde eventualmente se uniría a ella cuatro años después.

En el momento en que golpeó la pandemia, Quintanilla había estado viviendo y trabajando en Las Vegas durante 12 años. Quintanilla perdió su trabajo al igual que otros, lo que la dejó estresada y con mucho más tiempo libre. Su marido es el que mencionó volver a patinar.

“Él dijo: ‘sabes que te encanta patinar, cada vez que hablas de cuánto te gusta patinar te emocionas. ¿Por qué no te compras un par de patines ya que te gusta?’ Me gustó la idea y, literalmente ese mismo día, me conecté y luego encontré algunos de Moxie. Creo que eran los conejitos de la playa, los azules. Creo que fui una de las afortunadas en encontrarlos justo antes de que se agotaran todos”, dice Quintanilla.

Quintanilla se dio cuenta de que quería patinar con otros patinadores, así que recurrió a Instagram para encontrar la escena del skate local en Las Vegas. Más tarde sería invitada a Anthem Park para reunirse con otros patinadores de la comunidad. Las reuniones se hicieron más frecuentes en los parques y, finalmente, la comunidad comenzó a realizar “roll-outs” regulares en los que los patinadores de todos los niveles podían patinar juntos por el centro de Las Vegas.

La comunidad de skate en este momento puede recordar lo difícil que era conseguir algo relacionado con el skate, ya que las fábricas cerraron y el creciente interés en el patinaje sobre ruedas hizo que el inventario se agotara durante meses.

Con la falta de acceso a patines y herramientas, la mayoría de los patinadores tuvieron que aventurarse a California para adquirir estos productos de moda. Si bien hay tiendas de patines en Las Vegas, no existía una tienda real de patines. Después de discutirlo con su esposo, Quintanilla decidió abrir lo que se conocería como Fresa’s Skate Shop.

Quintanilla finalmente encontraría la ubicación de Fresa’s Skate Shop en el Distrito de las Artes. Una comunidad en crecimiento en ese momento. La tienda de skate en sí no abriría al público hasta el 20 de agosto de 2022.

Los negocios latinos en el Distrito de las Artes en ese momento no eran tan comunes como lo son ahora. Quintanilla creó un espacio seguro para todos, pero especialmente para la comunidad latina. “Quiero traer tanta cultura como sea posible al Distrito de las Artes”, dice Quintanilla. “Para mí, quiero asegurarme de que representamos tanto como sea posible, incluso el nombre”.

Los patinadores al ingresar a Fresa’s Skate Shop pueden esperar ver una amplia gama de patines en la pared. Fresas tiene de todo, desde patines en línea hasta quads, street skating, así como patines park y derby. En el lado izquierdo de la tienda, los patinadores pueden practicar sus habilidades en la rampa. Quintanilla planea organizar eventos en el futuro cercano que incluyen más roll-outs, clases, charlas de rampa donde la comunidad puede reunirse una vez al mes y discutir los temas que deseen y más.

Para mantenerse al día con Fresa’s Skate Shop, asegúrese de seguir su Instagram @fresas_skate_shop_lv.