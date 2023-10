Un nuevo restaurante mexicano llegará a Red Rock Resort

Pescado entero a la leña de Leoncito, el moderno restaurante mexicano que abrirá el 7 de noviembre de 2023 en Red Rock Resort, en Summerlin, al oeste del valle de Las Vegas. (Station Casinos)

Leoncito, el restaurante que sustituirá a Hearthstone Kitchen & Cellar en Red Rock Resort, abrirá sus puertas el 7 de noviembre. Leoncito ofrece un menú de platillos mexicanos modernos y cocteles de inspiración mexicana.

Wish You Were Here Group hospitality, que abrió Rouge Room y Rouge Cabanas este año en la propiedad, también desarrolló el nuevo restaurante.

Entre los platillos más destacados del menú se encuentran una tostada de sandía vegana, hotcakes de queso fresco con mantequilla de piña, una selección de siete tacos (incluido el de lechón), una chimichanga de chorizo verde, pollo asado con mole poblano y branzino entero servido con salsa verde.

“Estamos orgullosos de abastecernos de ingredientes de productores considerados, apasionados y, en definitiva, personas que comparten la misma filosofía que nosotros”, afirma Thomas Lim, chef, director creativo y socio del grupo Wish You Were Here.

Entre las bebidas más destacadas están los de margarita, tequila, mezcal y carajillo; margaritas con bordes de sabores personalizados; cocteles helados; y opciones de cerveza, vino y sin alcohol.

“Nuestro menú se basa en gran medida en los sabores tradicionales de México, pero con un toque moderno”, dijo Julien Calella, vicepresidente de bebidas de Wish You Were Here.

Leoncito es el más reciente de los nuevos establecimientos de comida y bebida de Station Casinos, entre los que destacan los bares y restaurantes del complejo de Durango, que se inaugurará el 20 de noviembre en el suroeste de Las Vegas. Leoncito servirá comidas, cenas y brunch los fines de semana. Visita leoncitolv.com.