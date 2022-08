Si te llamas George o Jorge, puedes comer gratis en Las Vegas

En Downtown Grand, el restaurante Triple George Grill ofrece comidas gratis en agosto a los clientes que se llamen George o Jorge para celebrar el 17º aniversario del restaurante. (Downtown Grand)

Un pastel de cangrejo es uno de los platos de las comidas gratuitas que se ofrecen a los clientes con el primer nombre George o Jorge en agosto para celebrar el 17º cumpleaños de Triple George Grill en el Casino Downtown Grand. (Downtown Grand)

Un bistec de tomahawk es uno de los platos de las comidas gratuitas que se ofrecen a los clientes con el primer nombre George o Jorge en agosto para celebrar el 17º cumpleaños de Triple George Grill en el Casino Downtown Grand. (Downtown Grand)

¡Atención Georges y Jorges! Es hora de reunirse, ir al centro y comer gratis.

El mes de agosto, en Downtown Grand, Triple George Grill celebra su 17º aniversario con platillos y comidas gratis para los clientes que se llamen George o Jorge, y con ofertas especiales para los clientes que cenen sin un acompañante nombrado así. (Las ofertas son para personas cuyo primer nombre sea Jorge o George, así que Regina, estás fuera). Es necesario llevar identificación.

Especiales de almuerzo

Single George: Se ofrecerá un George Lunch de medio sándwich, elección de guarnición, elección de sopa o ensalada, un bocado de postre y una bebida no alcohólica a los Georges y Jorges que cenen solos o en grupo con personas de distinto nombre.

Doble George: Se ofrecerán dos George Lunch gratis a los grupos con dos clientes llamados George o Jorge.

Triple George: Los grupos con tres Georges o Jorges recibirán tres George Lunch gratis, además de un pastel de cangrejo, coctel de camarones o calamares fritos a elegir, y una botella de agua con o sin gas gratis.

Especiales de cenas

George individual: Los Georges o Jorges solos (o los grupos con uno solo llamado así) recibirán un pastel de cangrejo, un coctel de camarones o un aperitivo de calamares fritos gratis en la compra de un platillo principal.

Doble George: Los grupos con un dúo de Georges o Jorges recibirán dos aperitivos gratis (pastel de cangrejo, coctel de camarones o calamares fritos) acompañados de dos martinis de preparación clásica, en la compra de dos entradas.

Triple George: Los grupos con una trío de Georges o Jorges recibirán una selección de tres aperitivos gratuitos (pastel de cangrejo, coctel de camarones, calamares fritos), tres martinis y una chuleta de tomahawk de 64 onzas para compartir.

¿No te llamas George o Jorge?

Para celebrar el aniversario, los que no se llamen George o Jorge también pueden elegir entre un chuletón de tomahawk de 64 onzas por 200 dólares o el especial George Lunch (ver arriba) por 20 dólares. Cada compra incluye una apuesta de 50 dólares que se obtiene visitando el stand de Grand Rewards con un recibo el día de la compra.

Triple George Grill -el nombre rinde homenaje a los tres propietarios originales del restaurante- está ubicado en 201 N. Third St. y abre de 11 a.m. a 10 p.m. de lunes a jueves y domingos, y de 11 a.m. a 11 p.m. los viernes y sábados. Visita TripleGeorgeGrill.com.