Palms anuncia sus opciones gastronómicas antes de su apertura la próxima semana

abril 21, 2022 - 10:31 am

Una representación de Mabel's BBQ del chef Michael Symon. (Palms Casino Resort)

El Palms Casino Resort de Las Vegas tiene prevista su reapertura -con numerosos restaurantes- el miércoles 27 de abril de 2022. (Palms Casino Resort)

Send Noodles es un restaurante asiático informal que llega al Palms Casino Resort. (Palms Casino Resort)

A. Y. C. E. Buffet en el Palms Casino Resort. (Palms Casino Resort)

Interior de Scotch 80 Prime. (Palms Casino Resort)

Los amantes de la gastronomía acudirán en masa a West Flamingo Road la semana que viene, ya que el Palms Casino Resort, con una completa lista de restaurantes, tiene prevista su apertura el 27 de abril tras más de dos años de cierre.

Las opciones gastronómicas de la propiedad de dos torres serán diversas, incluyendo el muy esperado regreso de la enérgica Mabel’s BBQ del chef Michael Symon, y el ambiente de lujo de filetes y whisky de Scotch 80 Prime. Si quieres un toque asiático sabroso, Tim Ho Wan será una sala evocadora para disfrutar un buen dim sum, y Send Noodles ofrecerá un ambiente informal para los tazones de ramen.

Por supuesto, seguramente muchos se están haciendo la que quizá sea la pregunta más “al estilo Las Vegas” de todas: ¿Habrá un buffet?

Sí, efectivamente, el popular A.Y.C.E. Buffet también volverá.

“Vamos a traer de vuelta el clásico buffet de Las Vegas, junto con nuestro galardonado restaurante de carnes, Scotch 80 Prime. Unimos fuerzas con Tim Ho Wan para presentar dim sum de primera clase y con el ganador de “Iron Chef”, Michael Symon, para ofrecer sus popularísimas recetas de carne asada -y el lugar perfecto para fiesta- en Mabel’s B.B.Q.”, dijo Cynthia Kiser Murphey, directora general, en un comunicado.

Los restaurantes informales incluirán Serrano Vista Cafe, Palms Pizza y Pool Cafe.

“Nuestro objetivo es ofrecer grandes opciones gastronómicas a nuestros huéspedes”, dijo Greg Van Stone, vicepresidente de alimentos y bebidas.

El establecimiento de 766 habitaciones es propiedad de The San Manuel Gaming and Hospitality Authority (“S.M.G.H.A.”), filial de la San Manuel Band of Mission Indians. Es el primer complejo turístico de Las Vegas que es propiedad y está operado en su totalidad por una empresa tribal.