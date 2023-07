In-N-Out a los trabajadores de Nevada: muestra un certificado médico para usar cubrebocas

Un empleado de In-N-Out Burger lleva un cubrebocas dentro del restaurante el viernes 26 de junio de 2020, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Los clientes visitan un restaurante In-N-Out Burger en Maryland Parkway en Las Vegas el jueves 12 de febrero de 2009. (Jerry Henkel/Las Vegas Review-Journal)

Los carteles de In-N-Out Burger llenan el horizonte el martes 8 de junio de 2010, en California. In-N-Out prohíbe a los empleados de cinco estados llevar cubrebocas a menos que tengan un certificado médico, según correos electrónicos internos de la empresa filtrados en las redes sociales la semana pasada. (AP Photo/Adam Lau, Archivo)

NUEVA YORK – La cadena de hamburgueserías In-N-Out prohibirá a los empleados de cinco estados, incluido Nevada, llevar cubrebocas a menos que tengan un certificado médico, según correos electrónicos internos de la empresa filtrados en las redes sociales.

En el memorando en el que se anunciaban las nuevas directrices para los trabajadores de Nevada, Arizona, Colorado, Texas y Utah, la cadena de comida rápida señalaba “la importancia del servicio al cliente y la posibilidad de mostrar las sonrisas y otros rasgos faciales de nuestros asociados teniendo en cuenta la salud y el bienestar de todas las personas”.

La política, que entrará en vigor el 14 de agosto, se aplica a todos los empleados de In-N-Out en esos estados, excepto a los que necesiten llevar cubrebocas u otros equipos de protección para realizar tareas que lo requieran, como pintar.

Los empleados podrían enfrentarse a medidas disciplinarias, incluido el despido, si no cumplen la normativa, dice la nota.

California y Oregón tienen leyes que impiden a los empresarios prohibir el cubrebocas.

No es la primera vez que la cadena, con sede en California, se enfrenta a expertos de salud por las medidas de seguridad que se pusieron en marcha cuando las muertes por COVID-19 se dispararon durante la pandemia. En octubre de 2021, varios locales de In-N-Out en California se enfrentaron a multas o fueron cerrados temporalmente porque la cadena de hamburgueserías se negó a reglamentar las normas de vacunación contra el COVID-19.

Un representante del servicio de atención al cliente de la empresa confirmó el miércoles a The Associated Press la exactitud de las nuevas directrices sobre los cubrebocas. El contacto de prensa de In-N-Out no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Las nuevas directrices se enfrentan a la oposición de funcionarios de salud pública como la doctora Judy Stone, especialista en enfermedades infecciosas.

“Exigir un certificado médico también es una carga en términos de tiempo y dinero. Muchas personas no tienen un médico de cabecera o uno que esté fácilmente disponible”, escribió Stone en una columna para Forbes esta semana. “Y exigir constancia de una discapacidad podría considerarse una violación de la Ley de Estadounidenses con Discapacidad, dependiendo de cómo se interprete el cubrebocas como una solicitud de alojamiento”.

Stone también señaló a las estadísticas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades – que señala que seis de cada 10 adultos tienen una enfermedad crónica, lo que aumenta su riesgo de COVID-19 grave.

Los trabajadores de In-N-Out en California y Oregón también tienen nuevas directrices sobre el uso de cubrebocas que entrarán en vigor el 14 de agosto, según otro memorando de la empresa filtrado. Sin embargo, a diferencia de los demás estados, los empleados de California y Oregón podrán optar por llevar un cubrebocas en las tiendas.

Esos cubrebocas deben ser un cubrebocas N-95 proporcionado por la empresa, dice el memorándum, añadiendo que los empleados que deseen usar cubrebocas diferentes deben proporcionar “un certificado médico válido”.

Ambos memorandos señalan que las políticas están sujetas a las normativas de salud locales, y que la empresa seguirá evaluando la adaptación de sus normas.