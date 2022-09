El buffet cerrado de Aria reabrirá como salón de alimentos global Proper Eats

Representación digital de la zona de alimentos de Proper Eats, el salón de comidas que abrirá sus puertas en diciembre de 2022 en el antiguo buffet del casino Aria, en el Strip de Las Vegas. (MGM Resorts)

Representación digital del bar principal de Proper Eats, el salón de alimentos cuya apertura está prevista para diciembre de 2022 en el antiguo buffet del casino Aria, en el Strip de Las Vegas. (MGM Resorts)

Representación digital de Temaki, un proveedor de "hand roll" y otros tipos de sushi modernos, en Proper Eats, el salón de alimentos cuya apertura está prevista para diciembre de 2022 en el antiguo bufé del casino Aria, en el Strip de Las Vegas. (MGM Resorts)

K-Tots de Seoul Bird, un proveedor de pollo frito coreano, en Proper Eats, el salón de alimentos cuya apertura está prevista para diciembre de 2022 en el antiguo buffet del casino Aria, en el Strip de Las Vegas. (MGM Resorts)

Un sándwich de pollo de Seoul Bird, un proveedor de pollo frito coreano en Proper Eats, el salón de alimentos cuya apertura está prevista para diciembre de 2022 en el antiguo buffet del casino Aria en el Strip de Las Vegas. (MGM Resorts)

Un bagel con salmón de Wexler's Deli, la famosa tienda delicatessen de Los Ángeles que será proveedora de Proper Eats, el salón de alimentos cuya apertura está prevista para diciembre de 2022 en el antiguo buffet del casino Aria, en el Strip de Las Vegas. (MGM Resorts)

Un sándwich Reuben de Wexler's Deli, la famosa tienda delicatessen de Los Ángeles que será proveedora de Proper Eats, el salón de comidas cuya apertura está prevista para diciembre de 2022 en el antiguo buffet del casino Aria en el Strip de Las Vegas. (MGM Resorts)

Un sándwich Egghead de Egghead by Tao Group Hospitality, un proveedor en Proper Eats, el salón de comidas cuya apertura está prevista para diciembre de 2022 en el antiguo buffet del casino Aria en el Strip de Las Vegas. (MGM Resorts)

En Aria, donde una vez floreció la elección, vuelve a florecer. Pero no es, como antes, la elección de la abundancia familiar. Esta es la elección, modificada. Una elección distinta y amplia a la vez. La elección del momento.

El buffet de Aria, un buen ejemplo de la plenitud clásica de Las Vegas, cerró en marzo de 2020 al comienzo de la pandemia. Está previsto que en diciembre, el salón de comidas Proper Eats abra en el antiguo buffet del paseo del segundo nivel de Aria, según una exclusiva al Review-Journal.

Proper Eats, urbanizado por Clique Hospitality de Las Vegas, ofrece una docena de conceptos de alimentos y bebidas (por usar el término de la industria), mini-restaurantes que van desde desayunos hasta hamburguesas, desde ramen hasta delicatessen judía, desde el Mediterráneo hasta el pollo frito coreano y más, en 24 mil pies cuadrados.

Alessandro Munge y su Studio Munge, conocidos por sus vibrantes diseños de hoteles y restaurantes, están creando un espacio elegante y llamativo para Proper Eats, con un bar y un comedor comunes (y, a juzgar por las imágenes, lo suficientemente elegante como para ser un restaurante independiente del Strip).

Aria podría simplemente haber renovado y reabierto el buffet, pero sustituirlo por un salón de alimentos parece más moderno, más acorde con el deseo de los comensales de experimentar múltiples tradiciones culinarias bajo un mismo techo, dijo Andy Masi, fundador de Clique Hospitality.

“Ir a un salón de alimentos es lo que la gente prefiere hacer ahora, en lugar de ir a un buffet. Se trata de opciones gastronómicas más individuales con productos de alta calidad. Esto es lo que busca el mercado”.

Los primeros restaurantes revelados

Aria compartió con el RJ los cuatro primeros proveedores que han firmado para Proper Eats.

Seoul Bird presenta su primer local fuera de Londres en el salón de alimentos. El restaurante, de los fundadores Judy Joo y Andrew Hales, se basa en la herencia coreana de Joo, los viajes gastronómicos del dúo por Corea y las interpretaciones del pollo frito coreano.

En Proper Eats, los platos de Seoul Bird incluyen K-Tots con queso fundido, kimchi y salsa picante, y un emblemático sándwich de pollo frito con salsa de autor y mayonesa Kewpie.

Wexler’s Deli, conocido por curar y ahumar el pescado y la carne en sus propias instalaciones para crear los estándares de la delicatessen judía, abre su primera tienda fuera del sur de California en Proper Eats. Puedes encontrar el salmón, el queso crema y la cebolla en rodajas que se derraman de un bagel, o la carne en conserva apilada vertiginosamente para un sándwich Reuben que deja la boca abierta.

Desde la Ciudad de Nueva York llega Egghead, el proveedor de Tao Group Hospitality de sándwiches de desayuno con huevos, queso y complementos entre pan brioche dorado (Tao Group, por supuesto, es conocido por su cartera de restaurantes, clubes nocturnos, clubes de día y fiestas en piscinas de lujo en Las Vegas).

Temaki, creado por Clique Hospitality, presenta mariscos capturados de manera sustentable y hand rolls de sushi hechos a medida y otros sushis modernos.

Entre los otros ocho conceptos que completan la oferta de Proper Eats se encuentran las donas para el desayuno, las ensaladas y otros alimentos saludables, pizza, hamburguesas, ramen y un lugar mediterráneo. Estos proveedores no fueron identificados.

¿Cómo se consideró que los platillos eran adecuados?

Masi se unió a Jason McLeod, director culinario de Proper Eats, y a Oliver Wharton, fundador de la hostelería A Perfect Bite, para dar forma a la mezcla en el salón de comidas. ¿Cómo se logró?

En primer lugar, no podía haber duplicados con Aria, dijo Masi. “No vamos a tener un local de dumplings: Aria tiene Din Tai Fung. Aria tiene Javier’s, así que no queremos un restaurante mexicano”.

Había conceptos imprescindibles -pollo frito, una opción asiática, desayunos, una delicatessen-, de ahí los cuatro primeros vendedores. Y el trío se basó en su experiencia y criterio sobre las opciones que los clientes quieren ahora (y en el futuro), dijo Masi.

Delray Beach Market, un salón de alimentos que Clique ayudó a lanzar en la ciudad de Florida en 2021, proporcionó una experiencia de aprendizaje y orientación, especialmente con lo que Masi llamó la “columna vertebral operativa: las tecnologías involucradas, los sistemas a usar, los conocimientos operativos y cómo construir el salón de alimentos”.

Clique Hospitality operará todos los restaurantes de Proper Eats. La empresa es una veterana en ofrecer opciones a los comensales de Las Vegas. Entre sus otros 10 locales en la ciudad están Gatsby’s Cocktail Lounge en Resorts World Las Vegas, Clique Lounge en The Cosmopolitan of Las Vegas, Borracha Mexican Cantina en Green Valley Ranch, Hearthstone Kitchen & Cellar en Red Rock Resort, y The Still Drafts, Crafts & Eats en The Mirage.