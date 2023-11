Dónde cenar por Thanksgiving en Las Vegas

Carversteak, en Resorts World, en el Strip de Las Vegas, ofrece una cena de pavo orgánico Diestel para Thanksgiving de 2023. (Estudios Neon PR)

Water Grill, en The Forum Shops del Caesars Palace, en el Strip de Las Vegas, ofrece un menú de tres platos para Thanksgiving 2023. (Water Grill)

Moni Ami Gabi, en Paris Las Vegas, en el Strip, ofrece un menú de cuatro platos para Thanksgiving de 2023. (Mon Ami Gabi)

Lawry's The Prime Rib envía su plato homónimo, entre otras ofertas, para Thanksgiving 2023. (Lawry's The Prime Rib)

Barry's Downtown Prime, en Circa Resort, en el centro de Las Vegas, ofrece un pavo ecológico para Thanksgiving de 2023. (Fred Morledge)

Oscar's Steakhouse, en el centro de Las Vegas, ofrece un menú de tres platos para Thanksgiving 2023. (Oscar's Steakhouse)

King's Fish House en Las Vegas ofrece un menú de tres platos para Thanksgiving 2023. (King's Fish House)

Hablemos del pavo, el eterno dilema de Thanksgiving. Si cocinas en casa, se ensucian los platos, pero también quedan sobras. Si comes fuera, no hay sobras, pero tampoco compras, cocinas, limpias ni te arriesgas a tragedias con el pavo. ¿Familiares borrachos? Es una posibilidad, en cualquier caso.

Si decidiste cenar fuera, aquí tienes algunas opciones de restaurantes que preparan platillos del ave (y mucho más) con opciones a la carta o menús o cenas por un precio fijo este 23 de noviembre, Thanksgiving. Normalmente es necesario reservar con bastante anticipación.

Fuera del Strip:

Aliante Casino: Bistro 57 sirve un menú de tres tiempos (ensalada italiana, pavo asado a las hierbas italianas con guarnición, panna cotta de calabaza) por 35 dólares de 4 a 10 p.m. MRKT Sea & Land sirve un menú de tres tiempos (ensalada de rúcula, pechuga de pavo asada con guarnición, postre de calabaza) por 55 dólares de 3 a 10 p.m.

Arizona Charlie’s Decatur y Arizona Charlie’s Boulder: Sourdough Café presenta un menú de tres tiempos (a elegir entre sopa o ensalada; pavo asado a las hierbas o jamón Selva Negra glaseado con miel, con guarniciones; pay de calabaza o nuez a elegir) por 22.99 dólares con una tarjeta True Rewards, de 11 a.m. a 11 p.m.

Brio Italian Grille, en Town Square, ofrece ensalada César o picada a elegir, pechuga de pavo asada, guarniciones clásicas y pay de calabaza por 44.99 dólares para adultos, y 24.99 dólares para niños, de 11 a.m. a 8 p.m.

Los locales Buca di Beppo ofrecen pechuga de pavo asada, guarniciones clásicas y pay de calabaza por 39.99 dólares los individuales, 105 dólares los pequeños (para tres personas) y 160 dólares los grandes (para cinco personas), de 11 a.m. a 8 p.m.

Circa: Barry’s Downtown Prime ofrece platillos a la carta — crema de calabaza (17 dólares), relleno tradicional (16 dólares), cena de pavo orgánico (79 dólares), costillas asadas (89 dólares), pay de queso y red velvet (19 dólares) – de 5 a 10 p.m.

Downtown Grand: Freedom Beat sirve su menú Freedom to Gobble con pavo o jamón glaseado con miel a elegir, guarniciones y pay de calabaza por 40 dólares de 11 a.m. a 9 p.m. Triple George Grill sirve un menú de tres tiempos (crema de calabaza o ensalada de pera escalfada a elegir, pavo con guarniciones, pay de queso y calabaza o tiramisú a elegir) por 75 dólares de 2 a 8 p.m.

Ferraro’s Ristorante, en 4480 Paradise Road, ofrece un menú de tres tiempos (cinco entradas a elegir, pavo de corral con guarniciones y tres postres a elegir) por 79 dólares para los adultos y 24 dólares para los niños de 11 años o menos, del mediodía a 9 p.m.

Green Valley Ranch: Bottiglia Cucina & Enoteca ofrece un menú de tres tiempos (sopa o ensalada a elegir; pavo asado blanco y negro, ragú de jabalí o bistec a la florentina, con guarniciones; crostata de calabaza con helado de vainilla) por 85 dólares de 1 a 8 p.m. Tides Oyster Bar envía platillos a la carta —sopa cajún de papa y salchicha (8.99 dólares), roulade criollo de pavo (25.99 dólares), pastel de mantequilla y calabaza (8.99 dólares)— de 2 a 9 p.m.

Hofbräuhaus Las Vegas, en 4510 Paradise Road, ofrece platillos a la carta — crema de calabaza (9 dólares), brie frito con ensalada de invierno (19 dólares), pavo asado con guarnición (31 dólares), pudín de calabaza y arándanos (12 dólares), vino caliente (9.50 dólares)— de 11 a.m. a 10 p.m.

JW Mariott: Hawthorn Grill presenta un menú de tres tiempos (sopa o ensalada a elegir; roulade de pavo, pez espada con costra de miso o medallones de filete, con guarniciones; crème brûlée de calabaza o pay de chocolate al bourbon a elegir) por 85 dólares de 4 a 8 p.m. Spiedini Fiamma Italian Bistro ofrece un menú de tres tiempos (a elegir entre sopa o ensalada, pavo asado o agnolotti de costilla, pay de miel y piñones) por 65 dólares de 4 a 8 p.m.

King’s Fish House, en 2255 Village Walk Drive, Suite 139, Henderson, ofrece un menú de tres tiempos (sopa de almejas o verduras mixtas, pavo Diestel asado con guarnición, pay de queso y calabaza o pastel de chocolate) por 46 dólares para adultos y 16.50 dólares para menores de 15 años, de 11 a.m. a 10 p.m.

Kona Grill, en 750 S. Rampart Blvd., en Boca Park, ofrece platillos a la carta —pechuga de pavo con costra de nueces de macadamia y guarniciones (38 dólares), pavo asado tradicional con guarniciones (35 dólares), pavo asado para niños (16 dólares)— de 11 a.m. a 10 p.m.

Lawry’s The Prime Rib, en 4043 Howard Hughes Parkway, ofrece platillos a la carta —pechuga de pavo asada con guarnición (49 dólares), pechuga de pavo asada y costilla de ternera con guarnición (55 dólares), pay de calabaza especiado (11 dólares), coctel sidecar de bourbon Woodford Reserve (17 dólares), martini de calabaza Stoli Vanil Vodka (16 dólares)— de 11 a.m. a 9 p.m.

The Orleans: Alder & Birch ofrece un menú de cuatro tiempos (napoleón de cangrejo, crema de calabaza o ensalada de otoño, pavo asado con guarnición, tiramisú de calabaza) por 55 dólares de 3 a 9 p.m. Bailiwick ofrece un menú de cuatro tiempos (bruschetta, crema de calabaza o ensalada Bailiwick, pechuga de pavo con guarnición, strudel de manzana y calabaza) por 36 dólares de 2 a 9 p.m.

Palace Station: Tailgate Social ofrece platos a la carta —un sándwich Lil’ Robbie con pavo, relleno de la casa y salsa de arándanos (17 dólares), y pavo asado a las hierbas con guarniciones (27 dólares)— a partir del mediodía.

Palms: A.Y.C.E. Buffet sirve un menú libre, que incluye cangrejo de las nieves y langosta, por 64.99 dólares, de 2 a 9 p.m. Scotch 80 Prime sirve platillos a la carta —plato de pavo asado (29 dólares), costilla de ternera a las hierbas (49 dólares), relleno de castañas (12 dólares), camote gratinado (12 dólares)— de 4 a 10 p.m.

Plaza: Oscar’s Steakhouse ofrece un menú de tres tiempos (crema de calabaza con trufa de Borgoña, pavo tradicional con guarniciones y pay de calabaza o nueces) por 95 dólares de 4 a 9 p.m.

Los locales PT’s Wings & Sports ofrecen platillos a la carta: ensalada de espinacas con manzanas (11 dólares); un tazón de pechuga de pavo glaseada con chipotle, un ala de pavo frita y guarniciones (22 dólares); pavo asado con guarniciones (22 dólares); y pay de calabaza (11 dólares).

Silverton: Sundance Grill ofrece platillos a la carta —pavo a la romana con guarnición (26 dólares) y pay de calabaza o nueces (7 dólares)— de 11 a.m. a 10 p.m. Twin Creeks Steakhouse ofrece platillos a la carta — camarones envueltos en tocino glaseados con maple (15 dólares), pavo ecológico a la romana con guarnición (45 dólares), milhojas de pera (12 dólares)— de 3 a 9:30 p.m.

South Point: Don Vito’s sirve un menú de tres tiempos (tres entradas a elegir; pavo asado a las hierbas, branzino con costra de pistacho o solomillo de cerdo; dos postres a elegir), con una copa de vino o un coctel de cortesía, por 49 dólares, de 2 a 9 p.m. Garden Buffet sirve un menú para todos los gustos, que incluye dos vasos de cerveza, vino, sangría o vino espumoso, por 27 dólares. De 11 a.m. a 9 p.m., Silverado Steak House sirve un menú de cuatro tiempos (tres entradas a elegir, sopa o ensalada a elegir, pavo asado a las hierbas, tournedos de ternera o filete de salmón con costra de nueces, tres postres a elegir), que incluye una botella de vino del mes por cada dos adultos, por 64 dólares de 3 a 10 p.m.

Suncoast: 90 Ninety Bar + Grill presenta medallones de pastel de carne de pavo con salsa, puré de papas Yukon gold, salchicha italiana y relleno de salvia, compota de arándanos y ejotes salteados por 24.99 dólares de 3 a 9 p.m.

En el Strip:

Cosmopolitan de Las Vegas: STK Steakhouse envía una cena con muslos de pavo de corral confitados, relleno de foie gras, boniatos al horno con Apple, pudin de elote dulce, coles de Bruselas, arándanos y pay de calabaza especiada por 79 dólares de 11 a.m. a 11 p.m.

Forum Shops at Caesars: Joe’s Seafood, Prime Steak & Stone Crab ofrece un menú (pechuga de pavo con pierna y muslo confitados, guarniciones, pay chiffon de calabaza) por 69.95 dólares para los adultos y 34.95 dólares para los niños de 5 a 12 años, de 11:30 a.m. a 9 p.m. RPM Italian ofrece un menú de tres tiempos (tortelli de calabaza, pavo local, risotto de parmesano añejo y otras guarniciones) por 98 dólares de 11 a.m. a 10 p.m. Water Grill ofrece un menú de tres tiempos (sopa de almejas o verduras mixtas, pavo Diestel asado con guarniciones, pay de queso y calabaza o pudín de caramelo) por 68 dólares para adultos y 24 dólares para niños de 11 años o menos, de 11 a.m. a 10 p.m.

Mandalay Bay: Flanker Kitchen + Sports Bar ofrece platos a la carta —alitas de pavo crujientes (24 dólares), muslo de pavo ahumado (32 dólares), pudín de calabaza y caramelo (18 dólares)— de 4 a 10 p.m.

Paris Las Vegas: Eiffel Tower Restaurant ofrece un menú de tres tiempos (crema de calabaza, pavo con aliño, pay de nueces) por 125 dólares de 4 a 10 p.m. ofrece un menú de cuatro tiempos (dos entradas a elegir, crema de calabaza, pavo asado con guarnición, dos postres a elegir) por 59.95 dólares de 11 a.m. a 10 p.m

Resorts World: Carversteak ofrece platillos a la carta —crema de calabaza (18 dólares), foie gras asado (25 dólares), cena de pavo ecológico Diestel (69 dólares), pay de nueces y pastel de calabaza (14 dólares cada uno) y coctel Jeannie Appleseed Calvados (23 dólares)- de 5 a 10 p.m.

The Strat: McCall’s Heartland Grill sirve pavo ahumado en madera de nuez pecana con ejotes especiados, relleno de salchichas a las finas hierbas, puré de camote, nueces confitadas, salsa de arándanos a la naranja y salsa gravy, por 49 dólares, de 4 a 10 p.m.

The Venetian: Delmonico Steakhouse ofrece platillos a la carta —bisque de camote (16 dólares), ensalada de queso brie horneado (19 dólares), camotes glaseados con nueces (16 dólares), cena de pechuga de pavo asada y pierna estofada con guarnición (44 dólares), pay de calabaza (14 dólares)—de 3 a 9 p.m.