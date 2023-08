Conoce al chef y al restaurante que ayudan al Palms a recuperar su frescura

El chef Luke Palladino posa en Laguna Pool House & Kitchen, en Palms Place, Las Vegas, el viernes 7 de julio de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

La torre Palms Place, sede de Laguna Pool House & Kitchen, en Las Vegas el viernes 7 de julio de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Laguna Pool House & Kitchen en Palms Place, Las Vegas, el viernes 7 de julio de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Laguna Pool House & Kitchen en Palms Place, Las Vegas, el viernes 7 de julio de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Laguna Pool House & Kitchen en Palms Place, Las Vegas, el viernes 7 de julio de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Laguna Pool House & Kitchen en Palms Place, Las Vegas, el viernes 7 de julio de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Laguna Pool House & Kitchen en Palms Place, Las Vegas, el viernes 7 de julio de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Laguna Pool House & Kitchen en Palms Place, Las Vegas, el viernes 7 de julio de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El aperitivo Provolone Fritto se muestra en Laguna Pool House & Kitchen en Palms Place en Las Vegas viernes, 7 de julio de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Aperitivo Provolone Fritto y el coctel Laguna Blue en Laguna Pool House & Kitchen en Palms Place, Las Vegas, viernes 7 de julio de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Laguna Pool House & Kitchen en Palms Place, Las Vegas, el viernes 7 de julio de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El coctel Put the Lime in the Watermelon se muestra en Laguna Pool House & Kitchen en Palms Place en Las Vegas el viernes 7 de julio de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Laguna Pool House & Kitchen en Palms Place, Las Vegas, el viernes 7 de julio de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Paccheri alla Vodka pasta y Put the Lime in the Watermelon cóctel se muestran en Laguna Pool House & Kitchen en Palms Place en Las Vegas viernes, 7 de julio de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Paccheri alla Vodka pasta y Put the Lime in the Watermelon coctel se muestran en Laguna Pool House & Kitchen en Palms Place en Las Vegas viernes, 7 de julio de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El gerente Nick Vasquez prepara un coctel de la firma On Island Time en Laguna Pool House & Kitchen en Palms Place en Las Vegas el viernes 7 de julio de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El gerente Nick Vasquez prepara un coctel de la firma On Island Time en Laguna Pool House & Kitchen en Palms Place en Las Vegas viernes, 7 de julio de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Paccheri alla Vodka pasta y Put the Lime in the Watermelon coctel se muestran en Laguna Pool House & Kitchen en Palms Place en Las Vegas viernes, 7 de julio de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Tostadas francesas Challah y un coctel de la firma On Island Time en Laguna Pool House & Kitchen en Palms Place en Las Vegas el viernes 7 de julio de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Tostadas francesas Challah y un coctel On Island Time en Laguna Pool House & Kitchen en Palms Place, Las Vegas, viernes 7 de julio de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Hubo un tiempo en que, si algo pasaba en Las Vegas, probablemente algo pasaba en Palms. El establecimiento ofrecía una mezcla característica de comida, cocteles, vida nocturna y celebridades, una fiesta perpetua que parecía adelantada a su tiempo. Palms era el Cosmopolitan antes del Cosmopolitan. Y nada menos que fuera del Strip.

Los problemas económicos y los cambios de dueño acosaron al Palms a lo largo de los años, y cuando emergió de la pandemia en 2022 con nuevos dueños, había que recuperar la calma. Hoy, Laguna Pool House & Kitchen, en la torre Palms Place, junto al casino, pone su granito de arena.

El restaurante del difunto chef Kerry Simon ocupó en su día este espacio con paredes de cristal a lo largo de la piscina del sexto piso de la torre. El chef Luke Palladino y su Meta Hospitality reimaginaron el espacio y, en los seis meses transcurridos desde la apertura de Laguna Pool House, ha creado algunas de las viejas vibraciones de Palms.

Platos de inspiración global, cocteles artesanales con un toque balsámico, vodka art meeds, sesiones de DJ en vinilo, karaoke multilingüe, torres de brunch, reuniones tiki y mucho más.

“Tenemos la mayor cantidad de luz natural, tenemos piscina, estamos en el sexto piso, no en la planta del casino”, dijo Paladino. “Vamos a convertirlo en un lugar de entretenimiento además de en un restaurante. La gente anhela esa energía, esa emoción”.

“Si podemos traerlo aquí, podría ayudar allí”, añadió, siendo “allí” el casino Palms, por supuesto.

En el brunch de la fiesta, una pizza para la resaca

En Las Vegas, el brunch es el nuevo servicio de botella. En Laguna Pool House, los Soul Sundays combinan ambos. Jolene Mannina, de los eventos Secret Burger y la cocina del economato Paladare, colabora.

El bistec de tira de Nueva York frito con salsa red-eye, o los camarones con sémola de maíz cosidas con lardones de tocino ahumado, podrían aterrizar el domingo. O una crepa holandesa rellena de Boursin y salmón ahumado, para compartir. O una torre de platillos estándares de brunch (incluido pan francés de challah), también para compartir.

Una pizza para la resaca (salsa red-eye, queso cheddar blanco, huevos estrellados, piquillos) está ahí para la mañana siguiente, cuando sientes que necesitas afeitarte la lengua. El vodka NEFT, patrocinador de Soul Sundays, se sirve en botellas o en latas pintadas por artistas locales para los cocteles por lotes. DJ Copay pone vinilos de hip-hop, funk y R&B de la vieja escuela.

En la mezcla: pupus, mulas, karaoke

Mannina también colabora en Pool House Social Club, un sarao inspirado en la isla que se celebra cada tercer jueves y que ofrece platillos de pupus, cocteles temáticos, entretenimiento (como bailes polinesios) y chefs culinarios invitados (como la chef Crystina Nguyen, de MamaSan, que sirve platillos pequeños).

El Rock ‘N Roll Karaoke funciona los viernes por la noche, con Peter Love y su banda acompañando a los cantantes. Antes del espectáculo, tómate un Passionate Mule (Absolut Elyx, fruta de la pasión, cerveza de jengibre) o un Coconuts in Fashion (Hennesssy lavado con coco, whisky de centeno, plátano y pimienta de Jamaica) para armarte de valor para el karaoke.

También se están preparando espectáculos de variedades, almuerzos con drag queens y cenas temáticas (por ejemplo, un menú con platillos de cuando Palladino cocinaba en Italia).

“Siempre intentamos encontrar la combinación perfecta”, dice Palladino. Se refería a la programación de entretenimiento de Laguna Pool House, pero también podría haberse referido a los cocteles.

Toda la piscina es un escenario

“No saben que se les puede ver. No saben que están en el escenario”, dijo Palladino en un almuerzo reciente, explicando las ventanas unidireccionales que enmarcan las vistas de la gente en la piscina. La luz natural, el agua turquesa y los distintos atuendos de baño (in)apropiados se combinan para ofrecer entretenimiento en Laguna Pool House & Kitchen.

La comida (del menú del día) empezó con un hummus de almendra marcona y garbanzos acompañado de crudités de alta gama para mojar, y con un fritto de provolone con salsa de vodka, chiles y trocitos de albahaca. “A mí, con fritto, me gusta más el provolone que la mozzarella”, dice Palladino.

Los paccheri alla vodka (pasta napolitana tubular de gran tamaño) también hicieron su aparición durante el almuerzo, aderezados con chiles calabreses. A medida que el menú avance hacia el otoño, es posible que se añadan más platillos italianos, pero no tantos como para desbancar al pollo frito coreano en pan de papa, por ejemplo, o a los tacos de camarones con vinagreta de orégano.

“Nunca quiero que me encasillen”, afirma Palladino.

El chef dijo que también estaba preparando platillos de gran formato para servir en la piscina. Porque la fiesta siempre sabe mejor al aire libre.