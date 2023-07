‘Impresionante’: MSG Sphere se inaugura el 4 de julio con espectáculo en Las Vegas

MSG Sphere prometió mostrar “imágenes asombrosas y dinámicas como nunca antes se habían visto” y cumplió en su debut el martes para ayudar a Estados Unidos a celebrar su 247 cumpleaños.

La Exosfera del recinto se iluminó por primera vez alrededor de las 9 p.m. con motivo del 4 de julio.

