“Bienvenidos al país de los sueños”

Miles de personas volvieron a disfrutar de un festival musical en Las Vegas, con la primera edición de “Lost in Dreams”. Sábado 4 de septiembre de 2021 en Downtown Las Vegas Events Center. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

“Lost in Dreams” fue un festival de música electrónica que tuvo dos días de duración y recibió a miles de personas. Sábado 4 de septiembre de 2021 en Downtown Las Vegas Events Center. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Brea Zoleta, Cathy Nguyen y Erma Trinidad disfrutaron desde la zona VIP de “Lost in Dreams”. Sábado 4 de septiembre de 2021 en Downtown Las Vegas Events Center. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Madi Capps y Suzi Roberts bailaron al ritmo de las mezclas que DJ Devault ofreció en uno de los escenarios de “Lost in Dreams”. Sábado 4 de septiembre de 2021 en Downtown Las Vegas Events Center. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Un grupo de mujeres acróbatas recibió a los asistentes realizando excelsos movimientos desde las alturas. En “Lost in Dreams”. Sábado 4 de septiembre de 2021 en Downtown Las Vegas Events Center. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Sam Baker y Lindsay Bower disfrutaron el ritmo electrónico de “Lost in Dreams”. Sábado 4 de septiembre de 2021 en Downtown Las Vegas Events Center. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Dominique Ramos y Sidney Phichitl se mostraron emocionados con las presentaciones de los mejores DJ’s reunidos en “Lost in Dreams”. Sábado 4 de septiembre de 2021 en Downtown Las Vegas Events Center. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

La joven DJ, Pauline Herr deleitó al público con su espectáculo en un escenario que recreaba un barco pirata. En “Lost in Dreams”. Sábado 4 de septiembre de 2021 en Downtown Las Vegas Events Center. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Los asistentes a “Lost in Dreams” debieron presentar tarjeta de vacunación o prueba negativa de COVID-19. También se ofrecieron vacunas gratuitas. Sábado 4 de septiembre de 2021 en Downtown Las Vegas Events Center. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Crystal Skies se presenta en el escenario principal del festival “Lost in Dreams”. Sábado 4 de septiembre de 2021 en Downtown Las Vegas Events Center. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Después de que la pandemia de COVID-19 provocara la suspensión de grandes festivales musicales, la compañía Insomniac regresó a Las Vegas para llevar a cabo la primera edición de “Lost in Dreams”, un atractivo evento de música electrónica que durante dos días presentó a reconocidos exponentes del género.

El festival tuvo lugar en Downtown Las Vegas Events Center y se realizó el 4 y 5 de septiembre. De esta manera, Insomniac comenzó a “calentar motores” para lo que será el magno evento EDC 2021, el cual celebra 25 años de historia el próximo 22, 23 y 24 de octubre en Las Vegas Motor Speedway.

El concepto de “Lost in Dreams” fue el de realizar un evento más pequeño pero igualmente atractivo, esto debido al estar situado en la zona turística de la ciudad y muy cerca de Fremont Street Experience. Algunos de los artistas que se presentaron durante los dos días del evento fueron Seven Lions, Gryffin, Elephante, Jason Ross, William Black, Pauline Herr, Yung Bae, Devault, Kaivon, entre otros.

Uno de los escenarios fue un barco pirata de dos pisos situado en la esquina de Bridger Avenue y 3rd Street, en este espacio miles de personas pudieron bailar al ritmo de DJ’s como Yetep, Danny Olson, David Clutch y la ya mencionada Pauline Herr.

“Es realmente emocionante”, dijeron Lindsay Bower y Sam Baker mientras disfrutaban del espectáculo de Herr. La joven DJ estadounidense deleitó a los asistentes con una amplia variedad de sonidos en sus canciones como “True colores”, “Stay here”, “Selfish”, “Voices” y muchas más.

“Vegas fue una maravilla, gracias ‘Lost in Dreams’”, expresó Herr al cerrar su intervención.

En otro escenario cercano, la emoción y el ritmo electrónico no se detuvo ni por un segundo durante la participación de DJ Devault, quien deleitó al público con temas como “Don’t you want to”, “Lishu”, “Stay” y “Leave me now”, por mencionar algunos.

En esta área del evento, El Tiempo encontró a Madi Capps y Suzi Roberts, dos jóvenes fanáticas de la música electrónica que bailaron en cada instante del espectáculo ofrecido por Devault.

Mientras que en la zona VIP, Brea Zoleta, Cathy Nguyen y Erma Trinidad, intentaron tomar un breve descanso en una de las coloridas mesas que Insomniac preparó para quienes adquirieron esta experiencia; sin embargo, no podían dejar de sentir el ritmo de la música electrónica de Elephante aún estando sentadas. Las tres amigas llegaron al centro de Las Vegas provenientes de Los Ángeles.

“Lost in Dreams” cerró con éxito un fin de semana de festival ofreciendo al público “lo más nuevo dentro del universo Insomniac”, incluyendo música, arte, mucho color y un lugar de ensueño que finalmente se ha hecho realidad.

“Muy divertido”, así describieron su experiencia Dominique Ramos y Sidney Phichitl, fanáticos de este género.

Cabe mencionar que los miles de asistentes debieron mostrar su tarjeta de vacunación o una prueba negativa de COVID-19 -reciente- al momento de su ingreso a “Lost in Dreams”. También se ofrecieron vacunas gratuitas contra COVID-19.