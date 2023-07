Un reporte alega que una empleada de la UNLV creó un ambiente de trabajo hostil

julio 4, 2023 - 10:20 am

Maureen Schafer, presidenta y directora ejecutiva de Nevada Health & Bioscience Corp, habla durante una ceremonia de colocación de la primera piedra del edificio de educación médica de la Facultad de Medicina de la UNLV en octubre de 2019 en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal)

Loay Hanthel, a la izquierda, director senior de proyectos de M.J. Dean, y Maureen Schafer, presidenta y consejera delegada de Nevada Health & Bioscience Corporation, hacen un recorrido por las obras de la Facultad de Medicina Kirk Kerkorian de la UNLV en Las Vegas en julio de 2021. (Las Vegas Review-Journal)

La exjefa de personal de la Facultad de Medicina de la UNLV Maureen Schafer y su adjunta crearon un ambiente de trabajo hostil que incluía discriminación, “miedo y represalias” y la contratación de amigos y familiares, según alega un memorando secreto obtenido por el Las Vegas Review-Journal.

Al menos media docena de personas se quejaron de las acciones de Schafer y Heather Bosano, entonces directora de recursos humanos, pero las preocupaciones “no eran nuevas” para los altos funcionarios de la facultad de medicina y crearon una “responsabilidad significativa” para la facultad, incluyendo al menos un acuerdo de 30 mil dólares, dice el memorándum.

Schafer fue destituida de su cargo poco después del memorando del 17 de octubre de 2017, pero siguió involucrada en la financiación y construcción del edificio de la Escuela de Medicina Kirk Kerkorian en la UNLV, incluida la dirección de dinero público, a través de una organización sin fines de lucro que dirige.

La consejera general asociada Susan Carrasco O’Brien y el director de la Oficina de Cumplimiento Barrett Morris detallaron las preocupaciones en el memorando a varios altos cargos, pero escribieron mal el apellido de Schafer en todo el documento.

“La Universidad, como empleador, tiene que tomar medidas para documentar oportuna y exactamente las deficiencias de rendimiento (es decir, tomar medidas para remediar los problemas) con el fin de poder defenderse en respuesta a posteriores acusaciones de discriminación”, escribieron. “Las políticas y prácticas de la Universidad, en esta situación no se están aplicando de forma coherente en el sentido de que a ningún otro empleado de la Universidad se le ha permitido tener un comportamiento inapropiado y/o poco profesional similar al de Maureen Schaffer y/o Heather Bosano, sin consecuencias”.

Schafer dijo que estaba fuera del país y no podía hablar. En su lugar, envió respuestas por correo electrónico el martes que no abordaron las acusaciones específicas sobre sus acciones.

“Existen procesos para que los empleados puedan enviar sus opiniones y aportaciones a un sistema que luego se revisa formalmente en aras de la claridad y la transparencia”, escribió. “Ese proceso se llevó a cabo para todos los elementos en el reporte – y estoy orgullosa de cómo se manejó todo y concluyó para todos los involucrados como nosotros, incluyendo los nombrados en el reporte todos contribuimos a la construcción de una escuela de medicina increíble para la comunidad”.

Morris, que ya no trabaja en la UNLV, dijo que no recordaba los detalles del reporte y que no sabía cuáles eran las recomendaciones que se hacían después del mismo. Pero dijo que había claramente preocupaciones sobre las quejas de los empleados, y cree que Schafer recibió un trato especial porque era hábil recaudando dinero.

“Hubo muchas cuestiones sobre financiación y política que tuvieron mucho que ver con las decisiones que se tomaron”, dijo.

Schafer le proporcionó al Review-Journal un número de teléfono de Barbara Atkinson, quien fue la decana fundadora de la facultad de medicina de 2015 a 2019 y ahora es consultora de la organización sin fines de lucro que dirige Schafer.

Atkinson dijo que Schafer se manejó profesionalmente en un momento difícil y fue responsable de conseguir un excelente edificio para la escuela.

“Esto es algo que necesita ser enterrado”, dijo en una entrevista telefónica. “Fue un episodio desafortunado. Toda esa basura inventada no es lo que ocurrió, y hubo un acuerdo mediado del que nadie puede hablar. Ella no hizo esas cosas cuando trabajaba para mí”.

Atkinson admitió que Schafer fue trasladada fuera de la escuela después del memorándum, pero no pudo decir quién tomó la decisión ni por qué.

Ocultando los expedientes

El año pasado, el Review-Journal se enteró del memorando, un reporte escrito en agosto de 2017 y una encuesta de ambiente escolar. Pero la UNLV se negó repetidamente a proporcionar los registros, violando las leyes estatales de registros abiertos, dijo Ben Lipman, director legal del periódico.

“Ha sido decepcionante ver a la Universidad luchar tanto para retener los registros”, dijo. “En un momento dado, la Universidad se negó a proporcionar los registros alegando que no sabían qué registros buscar porque supuestamente no conocían el significado de palabras y frases comunes como ‘reportes’ o ‘reclamaciones’ contra la Universidad o ‘mala conducta’ o ‘cuestiones de empleo’ o ‘el nombre de la persona que recibió un pago’”.

Después de que el periódico facilitara el nombre y la fecha de los documentos, la UNLV se limitó a decir que los registros no eran públicos.

“Además, la Universidad retuvo categóricamente los registros en su totalidad alegando que eran registros de personal totalmente confidenciales”, dijo Lipman. “Pero la ley no convierte en confidenciales los expedientes personales por el mero hecho de serlo. Incluso si hay alguna información confidencial implicada, a lo sumo, esa información puede ser tachada, pero el resto del registro debe ser liberado”.

Mientras la universidad seguía ocultando el memorando de 2017, alguien lo envió anónimamente al Review-Journal después de que el periódico publicara una columna “¿Qué ocultan?” sobre la lucha para adquirir los registros.

Menos de dos meses después del memorando, Schafer, que comenzó en el puesto en 2014, fue trasladada a directora de proyectos especiales durante un año, según muestra su página de LinkedIn. Luego dejó la UNLV por la empresa privada Nevada Health & Bioscience Corp, que continuó financiando la construcción del edificio de la facultad de medicina con dinero público y privado, según muestran el perfil de LinkedIn y una auditoría estatal.

Bosano dijo el jueves que nunca fue informada del memorando, la encuesta del ambiente o cualquiera de las acusaciones, y que no participó ni fue testigo de ningún comportamiento inapropiado por parte de Schafer.

“No estaba al tanto de nada de esto”, dijo después de que el Review-Journal le proporcionara una copia del memorándum. “Ninguna de las cosas que se enumeran en el memorándum ocurrió. Nunca mantuvimos conversaciones al respecto y nunca se me notificó nada de esto”.

El memorándum se envió a Diane Chase, entonces vicepresidenta ejecutiva y rectora, y a Shawn Gerstenberger, que en aquel momento era decano en funciones de la Facultad de Medicina. Elda Luna Sidhu, consejera general, Nancy Rapoport, consejera especial del presidente, y Larry Hamilton, entonces director de recursos humanos, recibieron copia. Rapoport, que es profesora en la Facultad de Derecho de Boyd, declinó hacer comentarios, alegando cuestiones de personal. Los demás no respondieron a las llamadas o no pudieron ser localizados para hacer comentarios.

Seis meses de quejas

El memorando enumera 11 quejas contra Schafer y Bosano, basadas en la dirección de Schafer, entre el 6 de abril de 2017 y el 4 de octubre de 2017, incluido eludir el proceso de contratación de la universidad para instituir un plan de contratación de “amigos y familiares”, discriminar por edad y raza, y tomar represalias contra los empleados que se quejaron.

“Ha habido, en el transcurso del tiempo, un movimiento incremental de información anecdótica sobre el comportamiento inapropiado y poco profesional de la señora Schaffer y la señora Bosano a (una) línea completa de individuos con ejemplos concretos de cómo él / ella ha sido objeto de un comportamiento inapropiado y / o poco profesional por parte de la señora Schaffer y / o la señora Bosano, en parte sobre la base de una clase protegida y / o en represalia por plantear preocupaciones, sin repercusiones”, dice el memo.

En el memorando se citan algunos ejemplos:

– Pam Udall, responsable de comunicación, se vio obligada a aceptar un trabajo en el que perdería sus prestaciones cuando se quejó de que Schafer rechazaba a personas que Udall quería contratar. La queja de Udall se resolvió con un pago de 29,180 dólares. No quiso hacer comentarios cuando el Review-Journal se puso en contacto con ella, mencionando un acuerdo de confidencialidad que dijo haber firmado.

– Anita Prince expresó su preocupación por las desigualdades salariales entre ella y otra empleada, que supuestamente era amiga de Bosano, con el mismo título el 2 de junio de 2017, y dos semanas después Schafer y Bosano solicitaron que se rescindiera su contrato por “deficiencias de rendimiento.” Prince no devolvió las llamadas del Review-Journal. Bosano dijo que la persona contratada estaba en un puesto diferente al de Prince.

– Una encuesta del ambiente de la escuela del 29 de agosto de 2017, que UNLV también se negó a publicar bajo las leyes de registros abiertos, alegó un comportamiento inapropiado y coqueto por parte del doctor Parvesh Kumar e infracciones del proceso de búsqueda que se llamaron “plan de contratación de amigos y familiares” de Schafer”. También decía que Schafer es “grosera, carece de habilidades sociales, degrada y es despectiva con la gente delante de los demás y es bastante hostil con cualquiera que se atreva a decirle lo que no quiere oír”.

Kumar, catedrático de Oncología, declaró al Review-Journal que le “sorprendió esta” acusación contra él y que era falsa.

“Barrett Morris investigó el asunto y no encontró nada”, afirmó.

Morris dijo que no recordaba que Kumar formara parte de la encuesta sobre el ambiente y que no sabía qué había pasado con las acusaciones contra él.

Otros denunciantes nombrados en el reporte no pudieron ser contactados para hacer comentarios o se negaron a hacer comentarios.

En 2018, el Review-Journal reportó que Schafer autorizó un pago de 50 mil dólares a un amigo de la universidad sin que aparentemente se realizara ningún trabajo por el dinero. Atkinson defendió el contrato, diciendo que se hizo trabajo.

Controversias sobre la financiación

La financiación de la facultad de medicina ha suscitado una serie de controversias.

El patrimonio del rico empresario y filántropo Kerkorian donó 25 millones de dólares a la facultad, que lleva su nombre, con la condición de que no se revelara su nombre como donante. El Parlamento igualó la donación.

Pero el personal de la fundación distribuyó copias del cheque tan ampliamente que se filtraron al Review-Journal. En lugar de arreglar sus procesos internos de seguridad, la escuela gastó miles de dólares de los contribuyentes contratando a un bufete de abogados para intentar, sin éxito, encontrar la fuente del Review-Journal.

En 2021, la Asamblea Legislativa restableció 25 millones de dólares en fondos estatales para la escuela después de que se rescindieran del presupuesto durante la pandemia de COVID-19.

Pero el dinero público se canalizó a través de la corporación de Schafer, lo que suscitó la preocupación de los auditores el año pasado de que el método de “construcción no tradicional” podría no estar permitido por la ley estatal.

Dado que “la institución no tiene un contrato con el contratista general, pierde cierto control sobre la gestión del proyecto, incluida la responsabilidad por el uso de los fondos asignados por el Estado y el derecho a modificar el proyecto según sea necesario”, escribieron los auditores. “Además, la ley estatal no deja claro si las instituciones están autorizadas a utilizar el método (de asociación público-privada) en la contratación de proyectos de construcción de capital”.

La ley estatal permite las asociaciones público-privadas para la construcción de instalaciones de transporte, pero la UNLV debería obtener un dictamen para determinar si son apropiadas para instalaciones que no sean de transporte, dijo el auditor.