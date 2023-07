Fraude en aumento: estafadores venden las propiedades de otras personas

La idea de vender la propiedad de alguien sin que lo sepa puede parecer descabellada, pero intentar la estafa no es difícil.

Una casa vacía, en el centro, se ve en la esquina de Judi Place e Isabel Drive, el viernes, 2 de junio de 2023, en Boulder City. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Una casa vacía, en el centro, se ve en la esquina de Judi Place e Isabel Drive, el 2 de junio de 2023, en Boulder City. La propiedad fue puesta a la venta en marzo, pero no por el verdadero dueño, que más tarde llamó a la policía. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Una casa vacía, en el centro, se ve en la esquina de Judi Place e Isabel Drive, el 2 de junio de 2023, en Boulder City. La propiedad se puso a la venta en marzo, pero no por el verdadero dueño, que más tarde llamó a la policía. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Una casa vacía, en el centro, se ve en la esquina de Judi Place e Isabel Drive, el 2 de junio de 2023, en Boulder City. La propiedad fue puesta a la venta en marzo, pero no por el verdadero dueño, que más tarde llamó a la policía. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Una casa vacía, en el centro, se ve en la esquina de Judi Place e Isabel Drive, el 2 de junio de 2023, en Boulder City. La propiedad fue puesta a la venta en marzo, pero no por el verdadero dueño, que más tarde llamó a la policía. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Una casa vacía, en el centro, se ve en la esquina de Judi Place e Isabel Drive, el 2 de junio de 2023, en Boulder City. La propiedad fue puesta a la venta en marzo, pero no por el verdadero dueño, que más tarde llamó a la policía. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Una casa vacía, en el centro, se ve en la esquina de Judi Place e Isabel Drive, el 2 de junio de 2023, en Boulder City. La propiedad fue puesta a la venta en marzo, pero no por el verdadero dueño, que más tarde llamó a la policía. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Ashley Dickerson, gerente de sucursal senior de WFG National Title, a la izquierda, y Jamie Lewis, vicepresidente de ventas del estado de Nevada para WFG National Title, a la derecha, posan para una foto en Tivoli Village en Las Vegas el 10 de julio de 2023. En su trabajo para WFG National Title, Dickerson y Lewis tratan de detener a los estafadores que cometen transacciones sospechosas relacionadas con un creciente esquema inmobiliario conocido como fraude de suplantación de vendedor. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Ashley Dickerson, gerente de sucursal senior de WFG National Title, a la izquierda, y Jamie Lewis, vicepresidente de ventas del estado de Nevada para WFG National Title, a la derecha, posan para una foto en Tivoli Village en Las Vegas el 10 de julio de 2023. En su trabajo para WFG National Title, Dickerson y Lewis tratan de detener a los estafadores que cometen transacciones sospechosas relacionadas con un creciente esquema inmobiliario conocido como fraude de suplantación de vendedor. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Jamie Lewis, vicepresidenta y directora de ventas del estado de Nevada para WFG National Title, izquierda, y Ashley Dickerson, directora de sucursal senior de WFG National Title, derecha, posan para una foto en sus oficinas de Tivoli Village en Las Vegas el 10 de julio de 2023. En su trabajo para WFG National Title, Dickerson y Lewis tratan de detener a los estafadores que cometen transacciones sospechosas relacionadas con un esquema inmobiliario en expansión conocido como fraude de suplantación del vendedor. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Greg Hulett, presidente de Landmark Title of Nevada, en el exterior de sus oficinas en Las Vegas el 10 de julio de 2023. En su trabajo en la industria del título, Hulett trabaja para detener a los estafadores en una tendencia creciente de un esquema de bienes raíces conocido como fraude de imitación del vendedor. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Greg Hulett, presidente de Landmark Title of Nevada, en el exterior de sus oficinas en Las Vegas el 10 de julio de 2023. En su trabajo en la industria del título, Hulett trabaja para detener a los estafadores en una tendencia creciente de un esquema de bienes raíces conocido como fraude de imitación del vendedor. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Jamie Lewis, vicepresidenta y directora de ventas en el estado de Nevada de WFG National Title, izquierda, y Ashley Dickerson, directora de sucursal senior 2023. En su trabajo para WFG National Title, Dickerson y Lewis tratan de detener a los estafadores que cometen transacciones sospechosas relacionadas con un creciente esquema inmobiliario conocido como fraude de suplantación del vendedor. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Ashley Dickerson, gerente de sucursal y adulto mayor de WFG National Title, a la izquierda, y Jamie Lewis, vicepresidenta y gerente de ventas del estado de Nevada para WFG National Title, a la derecha, posan para una foto en Tivoli Village en Las Vegas el 10 de julio de 2023. En su trabajo para WFG National Title, Dickerson y Lewis tratan de detener a los estafadores que cometen transacciones sospechosas relacionadas con un creciente esquema inmobiliario conocido como fraude de suplantación de vendedor. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Bernie Gates estaba en su casa de Laguna Hills, California, cuando recibió una inquietante carta: se vendía el terreno que poseía desde hacía tiempo en Boulder City.

En marzo, una agencia inmobiliaria había puesto a la venta la parcela por 175 mil dólares y había encontrado un comprador, por lo que una compañía de títulos le envió a Gates, el dueño registral, una carta certificada sobre la compra.

Pero no quería deshacerse de la propiedad.

“Es imposible”, recuerda que pensó Gates. “No está en venta”.

El trato se canceló y Gates llamó a la policía. Pero estuvo a punto de ser víctima de un tipo de fraude cada vez más frecuente en todo el país: Los estafadores intentan vender los terrenos de otras personas a sus espaldas.

Greg Hulett, presidente de Landmark Title de Nevada, dijo que el fraude es revelador en su descaro.

“Se escucha hablar de gente que roba autos, pero ¿quién diablos roba casas?”, dijo. “¿Quién roba terrenos?”.

La idea de vender la propiedad de alguien sin que lo sepa puede parecer algo loca. Pero intentar la estafa no es difícil, ya que los vendedores fraudulentos no pueden ser obligados inicialmente por nadie a demostrar que realmente son propietarios del lugar.

La legislación de Nevada no obliga a los agentes inmobiliarios a comprobar que sus clientes son propietarios de los inmuebles que intentan vender, y cualquiera puede publicar en internet una propiedad sin demostrar primero que es suya. Los vendedores también pueden realizar transacciones por teléfono y correo electrónico y han usado documentos de identidad falsos para hacerse pasar por dueños de propiedades reales, según fuentes del sector.

Las estafas de suplantación de vendedores suelen frustrarse, como en el caso de Gates. Pero un proveedor de servicios de seguridad contra el fraude electrónico sabe de múltiples ventas falsas realizadas fuera de Nevada.

En casos así, los verdaderos dueños se verían obligados a recuperar sus bienes inmuebles en los tribunales, y los compradores desprevenidos tendrían que recuperar su dinero mediante reclamaciones al seguro del título, un proceso potencialmente largo, costoso y angustioso.

Incluso un intento de fraude puede, como mínimo, obligar a la gente a dedicar tiempo a deshacerse de él y a preocuparse por la usurpación de identidad.

El año pasado, un terreno cercano al aeropuerto de North Las Vegas fue puesto a la venta por una persona que desapareció después de que el agente de ventas se enfrentara a él por no ser el verdadero dueño. Las autoridades también están investigando un intento de venta de un terreno cerca del lago Tahoe después de que alguien se hiciera pasar supuestamente por el dueño y pusiera a la venta el terreno por casi 11 millones de dólares.

La agente inmobiliaria Shannon Fitzpatrick, de Movoto Real Estate, cuya empresa puso el terreno de Gates en venta para el todavía misterioso vendedor, dijo que su esposa se encargó del anuncio que incluía más de 30 fotos y presumía de una “oportunidad para construir la casa de sus sueños (en) Boulder City”. No fue posible contactar con ella para que hiciera comentarios.

Fitzpatrick también señaló que el mercado está plagado de estafas.

“Ahora mismo es una auténtica locura”, dijo.

Estafa es ‘a nivel nacional’

El sur de Nevada no es ajeno al fraude inmobiliario y otras estafas, incluidos los falsos anuncios de renta. El fraude de suplantación del vendedor no es nuevo, y Las Vegas Review-Journal no pudo encontrar ningún dato que mostrara su prevalencia a nivel local o nacional. Pero esta estafa ha atraído más atención últimamente debido al aparente aumento del número de casos que a menudo afectan a propiedades vacías.

Elizabeth Blosser, vicepresidenta de asuntos gubernamentales en American Land Title Association, dijo que la estafa no es común, pero está “aumentando”. Dijo que miembros de todo el país están reportando el fraude.

Matt Troiani, abogado senior y director de asuntos jurídicos de National Association of Realtors, tampoco pudo facilitar estadísticas, pero dijo que los miembros de su grupo también lo están reportando.

“Esto es a nivel nacional”, afirmó.

La ley de Nevada exige que los agentes inmobiliarios revelen cualquier hecho o información “material y relevante” en el curso de una transacción. Pero la ley estatal y los reglamentos no abordan explícitamente si tienen que verificar que sus clientes son dueños de las propiedades que ponen en el mercado, dijo Teri Williams, portavoz del Departamento de Negocios e Industria de Nevada.

La asociación de comercio de Las Vegas Realtors le dijo a Review-Journal que cada empresa de corretaje tiene sus propias políticas cuando se trata de verificación de los propietarios, y agregó que esto “no es una responsabilidad de la asociación”.

La asambleísta Heidi Kasama, republicana por Las Vegas, es un corredor de bienes raíces desde hace mucho tiempo y dijo que tira de los registros de impuestos y busca otra documentación para verificar la propiedad. No todos los agentes toman esas medidas, dijo.

También señaló que las empresas de título tienen la tarea de confirmar la legitimidad de un vendedor antes de que un acuerdo se cierra.

“Creo que el sistema funciona”, afirmó.

Kasama y otras personas entrevistadas para este reportaje afirmaron que una nueva legislación no sería eficaz para acabar con las estafas. Sin embargo, varias personas afirmaron que una mayor concienciación y capacitación de los agentes inmobiliarios ayudaría a proteger a dueños y compradores.

“Las leyes suelen estar mal redactadas”, dijo Hulett, de Landmark Title. “No tengo mucha fe en que eso solucione nada”.

‘Hablamos mucho de esta estafa’

Es un delito grave bajo la ley estatal para la venta fraudulenta de bienes raíces, aunque no está claro si alguien ha sido arrestado o procesado por la estafa de vendedor-implantación en el sur de Nevada.

La Policía Metropolitana de Las Vegas y la policía de Henderson y North Las Vegas dijeron que no registran denuncias de robos de bienes inmuebles y se negaron a hablar con el Review-Journal para este reportaje.

La oficina del fiscal de Distrito del Condado Clark, Steve Wolfson, no respondió a una solicitud de comentarios.

La oficina del fiscal general de Nevada Aaron Ford dijo que ha presentado cargos en casos de bienes raíces que implican el robo de fondos y el fraude de préstamos hipotecarios, pero no ha recibido ninguna denuncia de fraude de suplantación de vendedor.

La División de Investigación del Departamento de Seguridad Pública de Nevada no investiga las denuncias de fraude inmobiliario. Y la oficina del fiscal de Estados Unidos en Nevada dijo que ha perseguido el fraude hipotecario, pero no el fraude de suplantación del vendedor.

Sin embargo, la policía del sur de Nevada es consciente de que esta estafa es cada vez más común, dijo la detective de la policía de Boulder City, la sargento Tiffany Driscoll.

“Hablamos mucho de esta estafa”, dijo.

El comprador de la tierra de Gates no era sospechoso de estar involucrado en la estratagema, dijo Driscoll. También dijo que la policía nunca supo la identidad del vendedor porque el correo electrónico del sospechoso ya no estaba activo y los números de teléfono eran imposibles de rastrear.

El manual del estafador

Los falsos vendedores siguen un método similar en todo el país.

Buscan en los registros de la propiedad inmuebles libres de cargas -sin préstamos ni gravámenes- y a menudo eligen terrenos baldíos. Una parcela vacía puede pasar desapercibida o ser ignorada por el dueño durante años. También hay menos personas implicadas en la venta si no hay que pagar gravámenes, lo que significa que hay menos posibilidades de que alguien descubra la estafa.

Haciéndose pasar por el verdadero dueño -cuya identidad también puede averiguarse en los registros públicos-, los estafadores se ponen en contacto con un agente inmobiliario para poner el sitio en venta. Solo se comunican por correo electrónico o teléfono, y afirman que no pueden reunirse cara a cara o en video.

También suelen anunciar propiedades por debajo del valor de mercado para suscitar un interés inmediato y luego aceptan rápidamente una oferta, prefiriendo las ventas en efectivo. Para cerrar el trato, buscan la firma de un notario a distancia, se hacen pasar por él y proporcionan documentos falsificados, según CertifID, una empresa de protección contra el fraude electrónico.

Las compañías de títulos u otros implicados en la venta pueden frustrarla en el último proceso, ya que pueden sospechar del vendedor y atraparlo en la mentira o buscar capas adicionales de confirmación que los lleven a tirar de la cuerda.

Ashley Dickerson, directora de sucursal y responsable de depósitos en garantía de WFG National Title Insurance Co. en el sur de Nevada, afirma haber detenido dos ventas fraudulentas y haber ayudado a evitar otras en los últimos meses.

En un caso, un vendedor alegó que no podía reunirse con ella porque estaba en un hospital de Florida a la espera de una operación para darle a su sobrina un órgano que le salvaría la vida.

“Todas son bastante exageradas”, dice de las señales de alarma.

Tom Cronkright, cofundador y presidente ejecutivo de CertifID, afirma que se han realizado ventas falsas.

En un caso, dijo, el dueño de una propiedad de Michigan se enteró de que su sitio había sido comprado después de pasar por allí y ver estacas en el suelo porque el comprador estaba planeando un proyecto de viviendas.

La oficina del registrador del Condado Clark necesita una orden judicial antes de poder eliminar una escritura -el documento que transfiere la propiedad de un inmueble- de sus registros, dijo el portavoz del condado, Erik Pappa.

Los compradores en ventas fraudulentas pueden recuperar su dinero a través de la cobertura del seguro de título. Pero las aseguradoras asumirán que el comprador es parte de la estafa hasta que se demuestre lo contrario, dijo Hulett.

En total, podrían pasar meses antes de que el verdadero dueño y el comprador sean indemnizados, dijo.

Terri Lawson, directora de operaciones de Meridian Title Corp. en Indiana, se mostró de acuerdo.

“No será fácil resolver esto”, dijo.

El vendedor desaparece

El año pasado, Maryam Mohavvelaty, agente de Realty One Group, buscaba un negocio cuando vio en internet un anuncio de venta por el dueño de un terreno cerca del aeropuerto de North Las Vegas. Se puso en contacto con el vendedor, que la contrató para encontrar un comprador.

A petición suya, el vendedor le facilitó una copia de su licencia de conducir, en la que se veía que su nombre coincidía con el del propietario del terreno. Pidió hablar con él a través de Zoom, pero le dijo que no podía, así que se comunicaron por teléfono y SMS.

Sin embargo, pronto se enteró de que el terreno era en realidad propiedad de otra persona, el dueño de una tienda de autos cercana.

Mohavvelaty dice que retiró inmediatamente el anuncio y llamó a su cliente para decirle que había conocido al verdadero dueño. Le contestó que era su tío y que tenían el mismo nombre. Prometió llamarle enseguida, colgó y desapareció.

En el norte de Nevada, Trevor Smith, agente inmobiliario de Coldwell Banker Select, dijo que este año alguien puso en venta en su oficina un terreno de 14.5 acres en Incline Village. Su precio era de casi 11 millones de dólares.

El nombre del vendedor coincidía con el del dueño registrado. Pero otros detalles eran incompletos, y el vendedor, que nunca se reunió en persona con los agentes de venta, tenía lo que parecía un pasaporte alterado con Photoshop, dijo Smith.

Los agentes retiraron el anuncio, y las autoridades están investigando, dijo.

El portavoz de la oficina del alguacil del Condado Washoe, Bryan Samudio, declinó hacer comentarios y dijo que se trataba de una investigación en curso.

‘Gran cantidad de esquemas fraudulentos’

Gates, que también posee una casa de vacaciones y una propiedad en renta en Boulder City, compró la parcela de 0.2 acres de tierra que casi fue vendida en 2003, según muestran los registros de propiedad. Quiere construir una casa ahí algún día, añadiendo que si construye lo suficientemente alto obtendría una vista sin obstáculos del Lago Mead.

El terreno, encajonado entre dos casas en un vecindario tranquilo, fue puesto a la venta el 30 de marzo por el vendedor fraudulento. El 10 de abril se firmó un contrato con un comprador, pero la oferta se retiró el 24 de abril, según los sitios inmobiliarios. Gates llamó a la policía al día siguiente.

En el reporte policial, la compañía de títulos declaró que cuando trabaja en una compra que involucra a dueños de fuera del estado, les envía una carta certificada debido a la “gran cantidad de esquemas fraudulentos” con tales propiedades.

Según el reporte, el agente de ventas consiguió al vendedor a través de internet, pero la policía suspendió el caso después de que el agente investigador no encontrara al cliente.

Driscoll dijo que el caso se cerró en el departamento de patrullas y nunca llegó a la oficina de detectives de Boulder City. Lo atribuyó a un posible problema de capacitación e indicó que podría enviar el caso a la oficina del fiscal general.

A pesar de lo dramático del asunto, Gates está satisfecho con cómo terminó el caso para él.

“No tuve que ir a los tribunales para recuperar la propiedad”, dijo.