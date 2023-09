Protestas en todo el valle piden la destitución del superintendente del CCSD

Manifestantes protestan en apoyo del sindicato de maestros de la Asociación de Educación del Condado Clark en la intersección de Green Valley Ranch y Village Walk Drive el sábado 23 de septiembre de 2023, en Henderson. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

Un manifestante, que no quiso que se mostrara su rostro, sostiene un cartel dirigido al doctor Jesús Jara, el superintendente del Distrito Escolar del Condado Clark, durante una protesta en apoyo del sindicato de maestros de la Asociación de Educación del Condado Clark en la intersección de Green Valley Ranch y Village Walk Drive el sábado 23 de septiembre de 2023, en Henderson. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

Jacqueline Davania-Williamson, en el medio, usa un altavoz para protestar en apoyo del sindicato de maestros de la Asociación de Educación del Condado Clark en la intersección de Green Valley Ranch y Village Walk Drive el sábado 23 de septiembre de 2023, en Henderson. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

Más de una docena de personas se reunieron el sábado en la esquina de Village Walk Drive y Green Valley Parkway, sosteniendo pancartas y coreando lemas pidiendo que el superintendente del Distrito Escolar del Condado Clark, Jesús Jara, sea removido de su cargo.

Padres, maestros, niños y simpatizantes se pararon en la esquina de la calle apoyando el llamado contra Jara. Muchos de los presentes dijeron que Jara era en gran parte culpable de los problemas del distrito escolar, incluyendo las tensiones actuales sobre las negociaciones del contrato entre el distrito escolar y el sindicato de maestros.

Muchos de los presentes en la protesta afirmaron que Jara está abriendo intencionalmente una brecha entre los maestros, los padres y el personal de la escuela. Los manifestantes dijeron que el manejo de Jara de los aumentos para el personal de la escuela, así como un correo electrónico que envió recientemente a los estudiantes de secundaria del distrito, todo se hizo para dividir intencionalmente.

“En mi opinión, ese correo electrónico fue solo manipulador, y grosero, y simplemente, asqueroso”, dijo Angie Feemster, una madre cuyo hijo asiste a una escuela del distrito, sobre el mensaje de Jara a los estudiantes la semana pasada. “Está intentando enfrentar a todos contra todos. Por eso tenemos que unirnos todos para pararlo. Que se vaya”.

La protesta de Henderson coincidió con varias otras pequeñas protestas previstas en todo el valle, incluyendo en el este de Las Vegas y Summerlin.

Los asistentes dijeron que la protesta pretendía ser una fuerza unificadora contra Jara que reuniera a grupos dispares dentro del distrito escolar -incluido el sindicato de maestros- bajo un objetivo común.

“Al fin y al cabo se trata de Jara. Él es la razón por la que no estamos recibiendo lo que necesitamos, los maestros no están recibiendo el pago que necesitan”, dijo la madre Jacqueline Davania-Williamson. “Todo el mundo está luchando y combatiendo a los maestros y a los padres unos contra otros ahora mismo. Estamos tratando de unir a todos para juntarnos y sacar a la única persona que es la razón por la que nuestros estudiantes no están recibiendo lo que necesitan”.

Dentro de la propia protesta, muchos tenían diferentes motivaciones para estar allí o reaccionaron a los últimos acontecimientos de manera diferente.

A principios de este mes, tras las faltas por enfermedad que provocaron el cierre de varias escuelas del distrito durante un día, una jueza dictaminó que las ausencias de los maestros constituían una huelga.

Cuando se les preguntó por la reciente decisión judicial, algunos manifestantes la criticaron, mientras que otros dijeron que sentían empatía por los maestros, pero que esperaban que los educadores recurrieran a otras tácticas.

La asistente Carolyn Jones, que no es ni madre ni maestra, dijo que protestaba porque consideraba que el dinero de sus impuestos estaba siendo malgastado por el distrito escolar con Jara al frente.

“Mis impuestos pagan por lo que es claramente un sistema deficiente”, dijo, y añadió: “Quiero que mis impuestos se destinen a un sistema educativo responsable y productivo”.