Pequeña escuela, gran decisión: residentes se oponen a su cierre

Earl B. Lundy Elementary School puede ser pequeña, pero sus defensores (padres, estudiantes y habitantes de Monte Charleston) están dando una gran lucha para mantener la escuela abierta.

Se recomendará oficialmente el cierre de Lundy, dañada por los restos de la tormenta tropical Hilary en agosto de 2023, en la reunión de la Junta Escolar del Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD) del 27 de junio, y se espera que la junta vote al respecto en la reunión.

La recomendación, que se anunció por primera vez en una carta enviada a los padres el 10 de mayo, fue una sorpresa para los amantes de Lundy. Para los habitantes de Monte Charleston, Lundy es más que un simple centro educativo: es parte de la historia de Monte Charleston. Es un lugar de reunión.

“Para nosotros, mientras crecíamos, era un lugar realmente especial”, dijo Katie Corr, de 34 años, quien caminaba por el bosque todos los días mientras asistía a la escuela de dos aulas en la década de 1990 con sus hermanos.

La escuela primaria, en Yellow Pine Avenue cerca de Kyle Canyon Road, abrió en 1966 como Mt. Charleston Elementary School, pero cambió su nombre en 2001 como homenaje al antiguo custodio de la escuela, Earl B. Lundy.

Los padres y los habitantes de Monte Charleston están molestos por diversas razones. Afirman que hay una falta de transparencia por parte del Distrito Escolar del Condado Clark, un aviso tardío sobre el cierre de Lundy y el largo viaje hacia y desde la escuela, solo por nombrar algunos.

Todos los días, los alumnos de Lundy son transportados en autobús a Indian Springs Elementary School. El viaje, con paradas incluidas, dura más de una hora en cada sentido, dijo el distrito. Los padres de Lundy dijeron que sus hijos se despiertan a las 5 a.m. para tomar el autobús de las 6 a.m. A su vez, esto ha provocado que los niños se queden dormidos en clase, dijeron padres y pobladores.

Los padres también sienten que el distrito ha carecido de transparencia sobre el tema. Los habitantes de Monte Charleston asumieron que la escuela, que atiende a 10 estudiantes, reabriría a tiempo para el año escolar 2024-2025. Hasta el 10 de mayo, el distrito no dio ninguna indicación de lo contrario, dijeron los padres.

El 7 de junio se llevaron a cabo dos reuniones sobre la propuesta de cierre de la escuela. Uno fue en la Indian Springs Elementary School, donde ahora asiste un pequeño grupo de estudiantes de Lundy. El otro fue en Retreat at Charleston Peak, donde “Keep Lundy Open”, una coalición de padres de Lundy y residentes de Monte Charleston, se reunieron para discutir su oposición al cierre de la escuela.

Costo de las reparaciones

El 20 de junio, el Comité de Supervisión de Bonos del distrito, que supervisa las finanzas, los bonos y las inversiones del programa de mejoras de capital del distrito, se reunió para escuchar la presentación del distrito sobre por qué quiere cerrar Lundy.

La reparación de la escuela dañada por la tormenta costaría millones de dólares, dijeron representantes del distrito en la reunión. Además, los funcionarios del distrito indicaron que, si se comenzaran los trabajos de restauración, se podrían encontrar más necesidades de reparación imprevistas, lo que podría aumentar el costo.

El total financiero de los daños se estima entre 5.5 millones y 6.5 millones de dólares, dijo Jason Goudie, director financiero del distrito.

Teniendo en cuenta el seguro del distrito, Goudie también dijo que el distrito tendría que pagar al menos 3.5 millones de dólares de su bolsillo.

Diez estudiantes habrían asistido a Lundy este año escolar más reciente, dijo Goudie. La capacidad de la escuela es de 48 alumnos, según el distrito.

Algunos defensores de Lundy argumentan en contra del cierre de Lundy porque dicen que es una escuela de cinco estrellas. Si bien la escuela obtuvo una calificación de cinco estrellas del Departamento de Educación de Nevada para el año escolar 2020-2021, “la escuela no cumplió con los requisitos de inscripción y medición para recibir una calificación de estrellas” en el año escolar 2021-2022 y 2022-2023. años escolares, dijo el distrito en un correo electrónico.

“Cuando nos fijamos en la inscripción de estudiantes en Lundy, es baja, pero la tormenta Hilary fue un catalizador para que buscáramos una recomendación de cierre”, dijo la superintendente interina Brenda Larsen-Mitchell en la reunión del 7 de junio en la Indian Springs Elementary School.

Al menos un miembro del comité no estaba convencido del plan del distrito. En la reunión del 7 de junio en Indian Springs, Abraham Camejo criticó al distrito por lo que dijo había sido una falta de transparencia, y en la reunión del 20 de junio lo hizo nuevamente.

Preguntas

Camejo dijo que encontró entre 26 y 30 estudiantes viviendo en la montaña que asistirían a Lundy en los próximos años.

“Lo descubrí simplemente hablando con la comunidad, algo que el distrito escolar no ha hecho”, alegó Camejo.

Acusó al CCSD de intentar repetidamente cerrar Lundy en el pasado, específicamente haciendo referencia a 2008, cuando el distrito dijo que no podía justificar el costo operativo de una pequeña escuela rural.

“El distrito escolar está intentando cerrar esta escuela nuevamente”, dijo. “Creo que estos estudiantes merecen un lugar para aprender, no que los lleven en autobús”.

Durante los comentarios públicos, Brenda Talley, una abierta defensora de Lundy y residente de Monte Charleston, y Chris Giunchigliani, excomisionado del Condado Clark, hablaron a favor de mantener Lundy abierto.

Giunchigliani lanzó múltiples preguntas.

“¿Por qué no hemos visto un reporte escrito de daños y costos? ¿Por qué no hemos podido discutir estas opciones como adultos? ¿Por qué no podemos hacer un recorrido con los ingenieros?”, preguntó. “Las escuelas rurales deben protegerse, no abandonarse”.

Talley criticó al distrito por su propuesta de cerrar la escuela.

“Retiren la recomendación de cierre, obtengan el costo real y reparen y abran esta escuela, en lugar de equilibrar el presupuesto sobre las espaldas de estos niños pequeños”, concluyó.

La administradora de la junta escolar para el área que incluye a Lundy, Katie Williams, declinó hacer comentarios.

Perspectiva de los padres

Monique Sweeney, de 42 años, sacó a su hijo de Indian Springs cuando lo encontraron llorando en el pasillo. A Brenden, de 7 años, lo retuvieron después de la escuela y no pudo encontrar el autobús a casa.

Era la segunda semana de Brenden en Indian Springs. Si Lundy no hubiera estado cerrada este año, Brenden habría estudiado allí.

“Tuve que ir corriendo a la escuela para ir a buscar a mi hijo”, dijo, detallando que, si hubiera estado en casa, le habría tomado una hora llegar hasta él.

Sweeney describió otras preocupaciones. Dijo que la parada de autobús para los niños de Monte Charleston se encuentra en una llamada zona muerta, lo que impide que los padres puedan comunicarse con sus hijos debido a la falta de servicio celular.

Mucha cultura en Lundy

El distrito está ofreciendo apoyo a las familias del distrito que se verían afectadas por un cierre, dijo la superintendente de la Región 1 del CCSD, Lindsay Tomlinson.

“Les estamos brindando opciones”, dijo. “Estamos trabajando con ellos individualmente, pueden comunicarse con nosotros para obtener ayuda”.

El posible cierre de Lundy también preocupa a los habitantes de Monte Charleston porque la instalación actúa como un programa de capacitación para el servicio de bomberos, un parque infantil y un centro comunitario.

Cuando se le preguntó qué pasaría con el edificio si se produjera el cierre, un vocero del distrito dijo en un correo electrónico que “no hay una decisión actual y no se puede establecer un plan futuro hasta que la Junta Directiva Escolar apruebe o rechace la recomendación”.

Agosto marcará el primer aniversario del cierre de Lundy.

“Sabemos que hay mucha cultura en Lundy y no queremos que se desvanezca”, dijo Tomlinson.