Piden la renuncia de un regente de NSHE por ‘comentarios antitransgénero’

El regente Patrick J. Boylan durante una reunión de la Junta de Regentes, el viernes 30 de junio de 2023, en Las Vegas. (Daniel Pearson/Las Vegas Review-Journal)

Un grupo que representa a los maestros de universidades públicas y privadas de Nevada está solicitando la renuncia del Regente de educación superior Patrick Boylan después de los comentarios que hizo sobre los atletas transgénero durante una reunión la semana pasada.

Nevada Faculty Alliance emitió un comunicado el domingo diciendo que está “profundamente molesta por los repetidos comentarios antitransgénero” que Boylan hizo durante una reunión trimestral del viernes de la Junta de Regentes de Nevada.

“Estamos especialmente consternados por su agresiva respuesta a un líder estudiantil que hizo un comentario público condenando los comentarios hechos anteriormente en la reunión”, dijo la alianza en su declaración.

Boylan hizo sus comentarios iniciales el viernes después de que cuatro escuelas presentaran sus reportes anuales de atletismo.

Dijo que tenía “una simple pregunta” para los directores deportivos: “¿Tenemos algún hombre disfrazado de mujer jugando en alguno de nuestros equipos y perjudicando a alguna de las mujeres?”.

El abogado de la Junta, Michael Wixom, respondió que pensaba que lo que Boylan estaba pidiendo a los directores deportivos que revelaran es una violación de la ley federal y les ordenó que no respondieran.

Wixom dijo que, si la pregunta de Boylan es sobre los atletas transgénero, tiene que estar en una agenda por separado.

Más tarde en la reunión, Boylan respondió al comentario público de un estudiante expresando su preocupación por el lenguaje de Boylan diciendo que hay algo conocido como libertad de expresión.

Dijo que no tiene nada en contra de nadie y se mantuvo en sus comentarios anteriores.

“Si no le han cortado el ‘ya sabes qué’ ni nada, sigue siendo un hombre”, dijo Boylan.

Los comentarios sobre su lenguaje no lo harán callar ni le disuadirán de decir cosas en el futuro, dijo.

No tiene previsto renunciar

Boylan, que asumió el cargo en 2021 y representa al Condado Clark, dijo al Las Vegas Review-Journal que no va a renunciar.

“Por supuesto que no”, dijo el miércoles en respuesta a la pregunta de un reportero.

Boylan dijo que cree que está haciendo lo correcto al hablar de la seguridad de las atletas.

La seguridad de las personas y la libertad de expresión son más importantes que el hecho de que un grupo le pida que renuncie, afirmó.

Boylan dijo que la Nevada Faculty Alliance y otros “malinterpretaron totalmente lo que intentaba decir”.

Señaló que ha recibido muchos correos electrónicos y llamadas telefónicas de personas que lo elogian por sus acciones y comprenden lo que quiso decir.

“Están cansados de todas estas tonterías”, dijo.

Boylan dijo que el abogado de la junta le corrigió sobre el lenguaje que usó de “hombres haciéndose pasar por mujeres” y dijo que la palabra es “transgénero”.

“Si he usado los términos equivocados, pues está bien”, dijo, señalando que no está seguro de cuáles son todos los términos y que no es parcial con todos.

Boylan dijo que cree que los atletas transexuales deberían poder competir y tener sus propios grupos, pero señaló que, independientemente de las transformaciones físicas o químicas a las que se sometan, siguen siendo hombres, y son mucho más fuertes, altos y grandes que las mujeres.

Respuesta del Sistema de Educación Superior de Nevada (NSHE)

La alianza de la facultad escribió en su declaración del domingo que el comportamiento de Boylan es ofensivo y viola la resolución antidiscriminación de la Junta de Regentes adoptada en 2022.

En una declaración del lunes de la presidenta de la Junta de Regentes, Amy Carvalho, y el vicepresidente Jeffrey Downs -que no hace referencia a Boylan por su nombre- escribieron que “ofrecen nuestro firme apoyo a cualquier persona que se haya sentido excluida, ofendida o irrespetada por cualquier comentario realizado durante la reunión”.

“En nuestra perspectiva, los comentarios despectivos públicos dirigidos a un individuo o una clase de individuos son inconsistentes con los valores centrales de nuestras instituciones NSHE, como lo demuestra la Resolución Antidiscriminación de los Regentes aprobada por la Junta en septiembre de 2022”, escribieron.

La junta continuará trabajando con la oficina del canciller para “garantizar que los campus de NSHE sean espacios seguros y acogedores para todos”, escribieron Carvalho y Downs.

‘No son incidentes aislados’

La Nevada Faculty Alliance dijo en su declaración que los comentarios de Boylan “no son incidentes aislados”.

“El regente Boylan tiene un historial de comentarios racistas y discriminatorios que han sido condenados por varios estudiantes de NSHE, incluido el Senado de los Estudiantes Asociados de la Universidad de Nevada”, según la declaración.

En 2022, Boylan hizo una serie de preguntas y comentarios sobre la designación federal de Instituciones de Servicio a los Hispanos, un tema que surgió en una reunión en la que la entonces canciller Melody Rose pronunció su discurso sobre el “Estado del Sistema”.

Boylan cuestionó por qué la NSHE no atiende a estudiantes de todas las etnias.

“… Tenemos estudiantes afroamericanos, tenemos estudiantes de color” y “los estudiantes blancos son invisibles”, dijo durante la reunión.

También preguntó si NSHE estaba interesada en los estudiantes blancos “o solo decimos: ‘Que se jodan’”.

Comentarios de regentes y estudiantes

Durante la reunión del viernes, un par de regentes y un estudiante respondieron a las observaciones de Boylan durante un periodo de comentarios públicos.

Kevin Osorio-Hernández, presidente de Nevada State Student Alliance, dijo que era desalentador escuchar a un regente expresar puntos de vista aborrecibles hacia un grupo diverso de estudiantes.

Es importante que los líderes educativos fomenten un entorno en el que todos se sientan respetados y valorados, dijo, y le dijo a Boylan: “Espero que amplíe y cambie su paradigma”.

La regente Michelee Cruz-Crawford – que preside el comité de inclusión, diversidad, equidad y acceso de la junta, dijo que una sentencia del Tribunal Supremo subraya claramente la ley federal y protege a los estudiantes LGBTQIA+.

Dijo que espera seguir trabajando con NSHE para crear un espacio seguro para que todos prosperen.