Nevada State recibe aprobación para convertirse en ‘University’

marzo 13, 2023 - 9:36 am

Nevada State College en Henderson, martes, 29 de noviembre de 2022. La escuela se convertirá en la Nevadas State University el 1° de julio. Eso está supeditado a la aprobación de cambios en la ley estatal durante la sesión legislativa. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

El Sistema de Educación Superior de la Junta de Regentes de Nevada votó el viernes nueve a cuatro para aprobar un cambio de nombre para Nevada State College.

El nuevo nombre – Nevada State University- entraría en vigor el 1° de julio. Está sujeto a un cambio en la ley de Nevada que crearía una “universidad de enseñanza de segundo nivel” dentro del sistema del estado, de acuerdo con la petición aprobada.

Un proyecto de ley sobre el sistema de niveles se ha elaborado, y hay interés en la Legislatura, les dijo a los regentes DeRionne Pollard, presidente de Nevada State College.

El cambio de nombre no afectaría a la fórmula de financiación, los estándares de admisión o la misión de la institución, dijo Pollard. El cambio de nombre se financiaría con donaciones.

“Lo único que queremos es poder hacer lo que hacemos: No pedimos ser algo que no somos, no pedimos ser algo más”, dijo. “Simplemente pedimos operar en el nivel medio al que servimos actualmente para atender a los estudiantes a los que servimos actualmente”.

Funcionarios de la universidad argumentaron que un cambio de nombre ayudará a aumentar las admisiones, eliminará la confusión entre los empleadores y dará lugar a salarios más altos para los graduados.

Nevada State, que abrió sus puertas en 2002 en Henderson, tiene más de 7,200 estudiantes inscritos. Ofrece licenciaturas, además de una maestría en patología del habla y el lenguaje.

Los regentes votaron unánimemente en septiembre a favor de posponer la consideración del cambio. Algunos de ellos dijeron que necesitaban más información sobre los impactos en áreas como la acreditación, y cómo un cambio podría afectar a las dos universidades estatales. A finales de noviembre se informó a la junta, pero solo se trató de un tema informativo y no se tomó ninguna medida.

El presidente de la UNLV, Keith Whitfield, fue uno de los muchos altos cargos que firmaron una carta de apoyo al cambio de nombre. El presidente de la University of Nevada, Reno (UNR), Brian Sandoval, le dijo a los regentes que no quería especular sobre las posibles consecuencias que podría sufrir la UNR.

Los dos senadores federales y la delegación demócrata del Congreso también apoyaron el cambio.

Mientras que algunos regentes estaban indecisos hasta poco antes de la votación del viernes, la presentación de Pollard y las estadísticas parecían matizar las preocupaciones anteriores de que el cambio tendría repercusiones en el sistema en su conjunto.

La regente Stephanie Goodman, que votó en contra de la petición, dijo que el cambio podría tener consecuencias imprevistas en el futuro, como negociaciones salariales con el personal más adelante.

Coincidió con las preocupaciones de otros regentes de que los títulos de UNLV o UNR podrían verse “un poco disminuidos”.

Pollard elogió las misiones de esas universidades, que, según ella, son diferentes a las de Nevada State. Ella dijo que la definición de lo que significa “University” ha cambiado.

El trabajo comenzó en el otoño de 2019 para analizar la opción de cambiar el nombre y solicitar comentarios. Ahora, Nevada State comenzará el proceso de cambio de nombre con Northwest Commission on Colleges and Universities, una organización de acreditación.

También comenzará el proceso de solicitar actualizaciones al manual del Sistema de Educación Superior de Nevada para reflejar el cambio de nombre.