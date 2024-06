Miembros del CCSD piden al fiscal que se ocupe de colega que se ausenta regularmente

Ramona Esparza-Stoffregan, ex directora de Valley High School, en el Ayuntamiento de Las Vegas, el martes 2 de enero de 2024. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal)

Cinco miembros del Distrito Escolar del Condado Clark han pedido al fiscal del distrito que solicite que la miembro Katie Williams renuncie a su escaño, alegando que ya no vive en su distrito como lo exige la ley estatal.

“Estamos muy preocupados y le pedimos que inicie una investigación exhaustiva sobre este asunto”, afirma una copia de una carta dirigida al fiscal de distrito del Condado Clark, Steve Wolfson, obtenida por el Review-Journal.

Dos de los firmantes, la miembro electa Linda Cavazos y la miembro sin derecho a voto Ramona Esparza-Stoffregan, dijeron que la carta fue enviada por correo certificado el viernes.

Cavazos dijo que no ha podido obtener una explicación de la ausencia física de Williams ni del presidente de la junta ni de su abogado. La presidenta de la junta, Evelyn García Morales, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Si Williams se niega a renunciar a su cargo, Wolfson podría ejercer su autoridad para declarar el escaño como vacante, según la carta.

“Es imperativo que nuestros funcionarios electos se adhieran a los más altos estándares éticos y cumplan con su deber de representar los intereses de sus electores que les confiaron su voto”, afirma la carta.

La carta también está firmada por la miembro elegido Brenda Zamora y los miembros sin derecho a voto Dane Watson y Lisa Satory.

El distrito escolar y Williams no respondieron inmediatamente a las llamadas telefónicas solicitando comentarios. El puesto de miembro se paga a 750 dólares por mes.

Asistencia a reuniones a distancia

Durante al menos los últimos tres meses, Williams ha asistido a casi todas las reuniones de la junta a distancia, Cavazos y Esparza-Stoffregan dijo en una entrevista. Williams tampoco asistió a las recientes ceremonias de graduación de preparatorias de las escuelas de su distrito, lo que obligó a Cavazos y a otros miembros a sustituirla, dijo Cavazos.

En el pasado, la junta fue informada si Williams, miembro de la Guardia Nacional del Ejército de Nevada, estaba ausente debido a un despliegue, dijo Cavazos.

Williams había anunciado en las redes sociales que había aceptado un trabajo con Berry Law, con sede en Nebraska. Un representante de la oficina de abogados dijo el lunes que Williams estaba en el almuerzo, pero por lo general estaba en la oficina de lunes a viernes.

Los registros del tasador muestran que el nombre de Williams todavía está en las escrituras de una casa en North Las Vegas que también tiene el nombre de su exesposo.

Cavazos y Esparza-Stoffregan dijo que han escuchado de los electores en el Distrito B de Williams preocupados por su paradero.

“Porque no están recibiendo una respuesta, o no sienten que ella está respondiendo, entonces estoy recibiendo sus preocupaciones, sus problemas, sus soluciones”, dijo Esparza-Stoffregan, que trabaja en el distrito de Williams, que incluye North Las Vegas. “Pero, ¿por qué no responde?”.

La carta al fiscal de distrito dice: “La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para mantener la confianza del público en nuestras instituciones democráticas, y le pedimos que tome medidas rápidas para defender los principios de este cargo público y los NRS (Estatutos Revisados de Nevada).”

La oficina del fiscal del distrito no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

La carta también cuestiona la legitimidad de las recientes votaciones realizadas por Williams debido a las dudas sobre su residencia. Señala que la junta está en medio de una búsqueda de su próximo superintendente.

Williams, que fue elegida para la junta escolar en 2020, no busca la reelección.