Maestros y personal de apoyo de las escuelas chárter reciben aumentos que les ‘cambiarán la vida’

Sarah Swallia, instructora de Curriculum Associates, ayuda a las recién contratadas Blanca López, a la izquierda, y Maribel Morones, a la derecha, durante una sesión de capacitación para el regreso a clases en la escuela chárter Mater Academy of Nevada en Las Vegas, el martes 1 de agosto de 2023. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Sarah Swallia, instructora de Curriculum Associates, dirige una sesión de capacitación para el regreso a clases en la escuela chárter Mater Academy of Nevada en Las Vegas el martes 1 de agosto de 2023. Los maestros con licencia completa en las tres escuelas de Mater Academy han recibido un aumento del 20 por ciento, con diferencias salariales variables en todos los ámbitos, y el personal de apoyo recibió un aumento del 10 por ciento. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Los maestros esperan para una sesión de capacitación en la escuela chárter Mater Academy of Nevada en Las Vegas el martes, 1 de agosto de 2023. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__

Candyce Reynolds, maestra de Mater Academy of Nevada, dirige un taller de "primeros pasos hacia el éxito" en la escuela chárter de Las Vegas el martes 1 de agosto de 2023. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Candyce Reynolds, maestra de Mater Academy of Nevada, imparte un taller sobre los "primeros pasos hacia el éxito" en la escuela chárter de Las Vegas el martes 1 de agosto de 2023. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Los maestros escuchan durante un taller de "primeros pasos para el éxito" en la escuela chárter Mater Academy of Nevada en Las Vegas el martes, 1 de agosto de 2023. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Algunas escuelas públicas chárter del área de Las Vegas están aumentando los salarios hasta en un 20 por ciento para los maestros y personal de apoyo.

A diferencia de los distritos escolares, las escuelas chárter no están incluidas en un proyecto de ley de la Legislatura de Nevada que proporciona 250 millones de dólares para aumentos de los empleados en los próximos dos años. Pero están recibiendo una parte de más de dos mil millones de dólares en nuevos fondos de educación K-12.

Los líderes de las escuelas chárter dicen que los aumentos salariales – que entran en vigor este año escolar – están ayudando a dar a los empleados un alivio en medio de la inflación y el aumento del costo de la vida. También dicen que está ayudando a sus escuelas a ser más competitivas en la contratación y retención de educadores. Y algunos campus están superando ahora el salario inicial de los maestros del Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD).

Mater Academy de Nevada, que tiene tres campus en Las Vegas, está dando a los empleados aumentos que entraron en vigor el martes.

Los maestros con licencia recibirán hasta un 20 por ciento de aumento, “que es inaudito en la educación”, dijo el director principal Renee Fairless. “Son aumentos que cambian la vida, sin duda”.

La cuantía varía en función de factores como el sueldo anterior del maestros y el tiempo que lleve en la escuela, pero en general es de al menos un 10 por ciento. El personal de apoyo recibió aumentos de aproximadamente el 10 por ciento.

Mater Academy también está usando dinero estatal adicional para añadir puestos de trabajo, incluyendo un director de educación especial que supervisará los tres campus.

Yessica Velásquez, maestra de primaria en Mater Academy East, dijo que está agradecida por el aumento de sueldo y emocionada por comenzar el año escolar.

“Con este aumento, somos capaces de hacer mucho”, dijo.

Velásquez – que ha trabajado en Mater Academy durante 10 años – dijo que será capaz de darles a los estudiantes mucho más, señalando que los maestros gastan mucho dinero de su bolsillo. También dijo que el aumento tendrá un impacto en ella en casa.

Su colega Consuelo Hansen, también maestra de primaria, dijo: “Me siento muy emocionada por los aumentos que obtuvimos este año porque me da una oportunidad y me hace sentir igual a todas las otras escuelas de Nevada”.

Negociaciones sindicales del CCSD

La Autoridad de Escuelas Públicas Chárter del Estado de Nevada patrocina 78 campus – cerca del 85 por ciento de los cuales están en el Condado Clark – que atienden a casi 60 mil estudiantes. Algunos distritos escolares también patrocinan un puñado de escuelas chárter.

Los aumentos de sueldo de las escuelas chárter se producen en medio de las negociaciones contractuales del Distrito Escolar del Condado Clark con tres sindicatos de empleados -que representan a los maestros y a la policía- sobre temas como el sueldo.

El distrito llegó recientemente a acuerdos con Clark County Association of School Administrators and Professional-Technical Employees, así como con Education Support Employees Association and Teamsters Local 14.

Los acuerdos incluyen aumentos salariales: un 8.65 por ciento para los empleados de apoyo y un 10 por ciento para los administradores durante el primer año (incluido el 1,875 por ciento que ya entró en vigor el 1° de julio) y un dos por ciento durante el segundo año.

Las negociaciones han sido tensas entre el distrito y el sindicato de maestros Asociación de Educación del Condado Clark (CCEA), que ha pedido públicamente la renuncia del superintendente Jesús Jara y ha organizado protestas.

Unos tres mil miembros de CCEA se reunieron el sábado para hablar de los pasos a seguir si no hay acuerdo con el distrito antes del 26 de agosto.

El director ejecutivo John Vellardita dijo a los reporteros que, si no hay un acuerdo para entonces, los miembros del sindicato podrían votar sobre si participar en “acciones laborales”.

El distrito presentó el lunes una demanda contra el sindicato para detener cualquier futura huelga de maestros. También presentó una queja estatal tratando de eliminar la condición de agente de negociación colectiva del sindicato.

El sindicato pide un aumento salarial para todos los educadores: un 10 por ciento el primer año y un ocho por ciento el segundo.

El distrito afirma que esta petición provocaría un déficit presupuestario. Quiere una nueva escala salarial, lo que supondría un aumento de sueldo para el 78 por ciento de los empleados con licencia.

Se espera que más de 294 mil estudiantes vuelvan a clase el lunes en el quinto distrito más grande del país.

‘Aumento salarial sustancial’

Fairless dijo que para ella es importante que Mater Academy -que tiene unos 4,500 estudiantes y más de 400 empleados- al menos compita con el distrito escolar en términos salariales.

“Este año, no han dicho lo que harán y eso realmente me sorprende”, dijo Fairless, que anteriormente trabajó para el distrito durante 28 años.

El año pasado, Mater Academy igualó el salario inicial de los maestros del distrito, 50,115 dólares. Este año, la escuela chárter ofrece 53 mil dólares.

“Siento que puedo competir con cualquiera”, afirma Fairless.

En Sports Leadership and Management Academy of Nevada (SLAM), que cuenta con unos 1,900 alumnos y 130 empleados en su campus de Henderson, los aumentos salariales anuales suelen rondar entre el tres y el cinco por ciento. Pero este año, es del 20 por ciento para los maestros con licencia y de cinco a 10 por ciento para el personal de apoyo.

La escuela también está contratando más personal de apoyo “para satisfacer mejor las necesidades de clases y seguridad de nuestros estudiantes”, escribió la directora de la escuela primaria, Jill Cribari, en un correo electrónico.

Los miembros de la junta escolar quieren asegurarse de que los maestros pueden mantener el ritmo de la reciente presión debido a la inflación y el costo de los aumentos de la vida, escribió.

“Los aumentos salariales de los maestros con licencia de esta magnitud han sido largamente esperados”, escribió Cribari. “Ya que SLAM Nevada no está obligado por los contratos negociados tenemos la autonomía y la flexibilidad para compensar a nuestro personal a lo mejor de nuestra capacidad y como mejor nos parezca”.

Los aumentos servirán como un gran impulso a la moral de los maestros, escribió, señalando que la escuela hizo llamadas telefónicas individuales a todos sus maestros licenciados que regresaban, quienes tuvieron “respuestas de celebración”.

“Incluso tuvimos un par de maestros muy cualificados que habían rechazado nuestras ofertas iniciales a los que pudimos convencer con la nueva oferta salarial”, escribió Cribari.

A finales del mes pasado, SLAM -que fijó su salario inicial en 53 mil dólares- solo tenía una vacante: matemáticas en secundaria.

Legacy Traditional School Nevada está invirtiendo más de cuatro millones de dólares en aumentos de los empleados para el próximo año escolar. Eso viene después de que la junta escolar votara a principios de este año para aprobar un aumento salarial del dos por ciento para los maestros.

“Estamos tan emocionados por nuestros maestros y nuestro personal”, dijo el superintendente de Legacy Nevada Jennifer Emling, señalando que es un “aumento salarial sustancial”.

Los tres campus de la escuela en el valle de Las Vegas atienden a unos 4,500 estudiantes y tienen aproximadamente 375 empleados.

Legacy también aumentó el salario inicial de sus maestros a 63,710 dólares, lo que supone un incremento de 14 mil dólares. Y está ofreciendo un estipendio de 1,500 dólares para la reubicación de los educadores que viven dentro de 150 millas de una escuela Legacy.

Emling dijo que Legacy está emocionada de ser más comercializable. “Espero que todas las escuelas sean capaces de invertir en los maestros y el personal como lo hemos hecho”.

Somerset Academy también está dando aumentos salariales a los empleados. Y aumentó el salario inicial de los maestros a 50,500 dólares – un aumento de 2,500 dólares en comparación con el año pasado.

La escuela tiene siete campus en el área de Las Vegas, con casi 10 mil alumnos y unos 900 empleados.

Somerset les ha podido dar a los maestros un “aumento muy razonable” este año, dijo el director Lee Esplin.

Los maestros derramaron lágrimas de alegría y gratitud durante las conversaciones sobre los aumentos, dijo. “Fue muy conmovedor porque los aumentos cambiaron la vida de muchos”.

Esplin dijo que no sabe qué impacto tendrán los aumentos en la contratación, ya que la escasez de maestros es un gran desafío. Pero, dijo, obviamente hace una diferencia cuando se puede pagar más a la gente.

“Creo que ser más competitivos nos ha permitido conservar a nuestros maestros”.