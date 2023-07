Los sindicatos de maestros se dividen en la presión para bloquear la financiación del estadio de los A’s

Representación digital del aspecto que podría tener el estadio de los Oakland Athletics en Las Vegas. El estadio de 1.5 mil millones de dólares y 30 mil asientos está previsto que se ubique en nueve acres de terreno del sitio de 35 acres de Tropicana. (Oakland Athletics)

Representación digital del aspecto que podría tener el estadio de los Oakland Athletics en Las Vegas. El estadio de 1.5 mil millones de dólares y 30 mil asientos está previsto que se ubique en nueve acres de terreno del sitio de 35 acres de Tropicana. (Oakland Athletics)

El sindicato estatal de maestros está intentando impedir que se destinen fondos públicos a la construcción de un nuevo estadio para los Oakland A’s en el Strip.

Pero no contará con el apoyo del sindicato de maestros más grande del estado, la Asociación de Educación del Condado Clark (CCEA), dijo el viernes el director ejecutivo de ese sindicato.

“Creemos que el asunto está hecho”, dijo el director ejecutivo de CCEA, John Vellardita, señalando que el proyecto de ley de financiación fue aprobado por la Legislatura y firmado por el gobernador Joe Lombardo.

La Asociación de Educación del Estado de Nevada (NSEA) anunció el jueves que había formado un comité de acción política, “Escuelas antes que estadios”, para oponerse a la financiación pública de la propuesta de estadio de los A’s. Los legisladores aprobaron en junio un proyecto de ley para proporcionar 380 millones de dólares en fondos públicos para el propuesto estadio de los A’s de Tropicana Avenue y Las Vegas Boulevard.

Incluso si el sindicato de maestros del Condado Clark se involucrara en un esfuerzo similar, “no seguiríamos el ejemplo de esa organización”, dijo Vellardita, refiriéndose a NSEA. “No creemos que tenga un camino viable para la victoria”.

Dijo que piensa que la asociación estatal es “grandilocuente”, alegando también que “no tiene dinero” y ha perdido un gran número de miembros en los últimos cinco años.

La Asociación de Educación del Condado Clark -un sindicato de maestros que representa a unos 18 mil profesionales licenciados- es el agente negociador colectivo de los maestros y otros profesionales licenciados del distrito. CCEA se separó de NSEA y su organización matriz nacional en 2018, lo que resultó en múltiples demandas.

NSEA no tuvo éxito durante la sesión legislativa, dijo Vellardita, añadiendo que no puede ver cómo va a tener éxito en esta ocasión tampoco.

Pero Alexander Marks, portavoz de la NSEA, declaró el viernes al Las Vegas Review-Journal que el comité de acción política (PAC) confía en su planteamiento.

El primer paso será el litigio, dijo, y los abogados del comité están investigando “varios motivos para una demanda”, dijo Marks.

El grupo también se ha comprometido a dar a los nevadenses la oportunidad de votar sobre la derogación de la ley que proporciona financiación para el estadio de los A’s, añadió.

“En este momento, todo está sobre la mesa”, dijo Marks.

El viernes, los directivos de los A’s se mantuvieron firmes en sus comentarios del día anterior, en los que afirmaban estar al tanto del PAC y del testimonio de oposición del sindicato al proyecto de ley 1 del Senado.

¿Cómo pueden presentarse las iniciativas ante los votantes?

Para que la iniciativa de la NSEA llegue a manos de los votantes, los organizadores deben seguir una serie de pasos. Las iniciativas no pueden presentarse antes del 1° de agosto del año anterior a las elecciones, escribió Cecilia Heston, portavoz de la Secretaría de Estado, en un correo electrónico.

Dado que el Proyecto de Ley 1 del Senado fue promulgado por la Legislatura, una iniciativa que tratara de anularla requeriría una petición de derogación a nivel estatal, dijo.

El número de firmas requeridas para las iniciativas de todo el estado en 2022 fue de 140,777 firmas de votantes registrados de Nevada, incluyendo al menos 35,195 de cada uno de los cuatro distritos de petición. El sitio web de la Secretaría de Estado se actualizará con los números más recientes de cuántas firmas se necesitan la próxima semana, dijo Heston.

‘Una batalla desafortunada’

Funcionarios estatales y locales han dudado en comentar los esfuerzos para bloquear el acuerdo con los A’s.

Lombardo, que llamó al proyecto de ley A’s una “oportunidad increíble” cuando lo firmó en junio, declinó hacer comentarios a través de una portavoz.

“Va a acabar siendo una batalla interesante y desafortunada”, declaró el viernes el presidente de la Comisión del Condado Clark, Jim Gibson, al Review-Journal.

Gibson sostuvo que, en su opinión, la creación de un nuevo distrito fiscal en el Strip solo tiene ventajas en términos de aumento del turismo y de las oportunidades económicas.

La junta de comisionados aún no ha emitido votos significativos relacionados con el estadio propuesto, y señaló que él solo habla como un funcionario de un órgano de siete miembros. El comisionado Tick Segerblom declinó hacer comentarios, mientras que sus compañeros comisionados Justin Jones, Marilyn Kirkpatrick, William McCurdy, Michael Naft y Ross Miller no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Gibson repitió lo que dijo a la Legislatura durante la sesión especial: que la estructura de financiación era “sólida” y “justificable” y que el servicio de la deuda a través de bonos era manejable.

Dijo que no entendía la intención del sindicato, ya que la infusión de efectivo del condado sería mínima y no “quitaría un solo centavo a los maestros o estudiantes”.

Al contrario, dijo, “la financiación nos da la oportunidad de generar ingresos adicionales para destinarlos a maestros, estudiantes y otras cosas”.

Bloquear la financiación pública del estadio de los A’s requerirá un gran esfuerzo por parte de los grupos implicados, y un montón de firmas, dijo Gibson.

“Si la gente no quiere béisbol, está bien… Veremos si son más los que lo quieren que los que no”, dijo.

Oposición durante la sesión especial

Durante la sesión especial, el proyecto de ley 1 del Senado recibió una avalancha de oposición de los locales que dijeron que el dinero podría ser mejor gastado la financiación del sistema educativo del estado.

Varios sindicatos y grupos laborales, incluyendo el Sindicato de la Culinaria, el Sindicato de la Construcción del Sur de Nevada, IBEW Local 357 y Nevada Contractors Association, lanzaron su apoyo a la propuesta, llamando la atención sobre el número de puestos de trabajo y turistas que traería.

Marks, de NSEA, dijo que había una clara frustración al ver la sesión especial, y los educadores de todo el estado estaban en contacto con NSEA.

NSEA presionó para un aumento salarial del 20 por ciento para los educadores y estaba pidiendo alrededor de 300 millones de dólares para lograr eso, dijo Marks, y se le dijo que no. Entonces, la Legislatura comprometió una cantidad similar de dinero a los A’s, agregó.

Cuando se convoca una sesión especial con el único fin de aprobar un regalo para los A’s, “eso ciertamente molesta a la gente”, dijo.

“Creo que fue ofensivo para mucha de nuestra gente”, dijo Marks, no solo para los educadores, sino también para los miembros de la comunidad que constantemente ven que Nevada está mal clasificada en educación.

Marks dijo al Review-Journal el jueves que el sindicato también ha hablado en la Legislatura en contra de la reducción de impuestos anteriores para Tesla para que amplíe sus operaciones en el norte de Nevada.

Otra iniciativa

La Asociación de Educación del Estado de Nevada no es el único grupo que planea presentar una iniciativa electoral y llevar la decisión a los votantes. Un grupo separado llamado We Want a Voice presentó su documentación de comité de acción política en la oficina de la Secretaría de Estado de Nevada el viernes por la tarde.

El lunes, el PAC tiene previsto presentar una iniciativa electoral que obligaría al Condado Clark a obtener la aprobación de los votantes antes de emitir bonos para un estadio deportivo, dijo John Johnson, presidente y principal organizador del comité de acción política. La iniciativa, si se aprueba, se aplicaría no solo al estadio de los A’s, sino a cualquier proyecto deportivo futuro en el condado, dijo Johnson.

We Want a Voice trabajará en conjunto con NSEA, dijo Johnson.

“Lo que estamos tratando de hacer es que estas personas, si consiguen estos bonos y esas cosas, los votantes podrían tener la última palabra, y si no estamos contentos, entonces no va a pasar”, dijo Johnson.

El grupo espera empezar a recoger firmas el 6 de agosto para entregarlas en febrero de 2024, de modo que pueda estar en la boleta de las elecciones primarias de junio de 2024.

Johnson añadió que el lunes se pondrá en contacto con el Condado Clark para obtener más detalles sobre el proceso de iniciativa electoral en todo el condado, en lugar de en todo el estado, para ver si existen reglas diferentes.

Para la iniciativa de We Want a Voice, debido a que solo concierne al Condado Clark, necesitará que la firme el 15 por ciento o más del número de votantes que votaron en la elección general anterior, según la ley estatal.