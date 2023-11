La tasa de graduación del CCSD aumenta por segundo año consecutivo

Estudiantes de Clark High School durante una ceremonia de graduación en el Orleans Arena de Las Vegas el jueves 27 de mayo de 2021. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD) tuvo un índice de graduación de casi 82 por ciento para la clase de 2023, más alto que el promedio estatal.

El Departamento de Educación de Nevada publicó los datos de graduación preparatoria el miércoles, y el distrito escolar anunció su tasa el jueves.

El distrito tuvo una tasa de graduación de cuatro años del 81.5 por ciento, con 21,675 estudiantes que obtuvieron un diploma, según un comunicado de prensa.

“El rendimiento de los estudiantes mejora cuando los sistemas de instrucción se alinean con el plan de estudios basado en la investigación y el apoyo”, dijo el superintendente Jesús Jara en el comunicado. “Con un enfoque en nuestros estudiantes, nuestros educadores, administradores y personal todos contribuyen a mejorar los resultados. Estoy orgulloso del rendimiento que se refleja en estos números”.

Jara dijo que el distrito también mantiene su compromiso de hacer frente a los impactos relacionados con la pandemia COVID-19.

Es el segundo año consecutivo el distrito vio un aumento de la tasa de graduación. El distrito tuvo tasas de 81.31 por ciento en 2022 y 80.94 por ciento en 2021.

Pero las tasas de graduación no se han recuperado en comparación con los niveles anteriores a la pandemia. En 2019, por ejemplo, la tasa del distrito fue del 85.8 por ciento.

Este año, el distrito – que tenía casi el 70 por ciento de los graduados de la preparatoria del estado – superó el promedio estatal de 81.39 por ciento.

Los estudiantes de educación profesional y técnica tuvieron una tasa de graduación del 96.46 por ciento.

El distrito también vio un aumento en el número de estudiantes que obtuvieron un diploma de preparación universitaria y profesional: 5,960 este año en comparación con 4,194 en 2019, según el comunicado.

En total, 21 preparatorias tuvieron una tasa de graduación superior al 95 por ciento para la clase de 2023.

Y siete escuelas tuvieron una tasa de graduación del 100 por ciento: Advanced Technologies Academy, Burk Horizon Southwest, College of Southern Nevada East, College of Southern Nevada South, College of Southern Nevada West, East Career and Technical Academy y Mission High School.