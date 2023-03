La Junta Escolar podría anular los cambios sobre comentarios públicos

marzo 1, 2023 - 11:20 am

Cindy Krohn, asistente ejecutiva de la Junta, el superintendente del Distrito Escolar del Condado Clark, Jesús Jara, y la fideicomisaria Liza Guzmán escuchan los comentarios del público durante una reunión de la junta escolar en Greer Education Center del CCSD el jueves 23 de febrero de 2023, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Tras el rechazo de los críticos que dicen que un cambio de política el año pasado limitó los comentarios del público en las reuniones de la Junta Escolar del Condado Clark, los fideicomisarios considerarán esta semana si es necesario revertir el curso.

En agosto, la junta votó cuatro a tres para tener solo un periodo de comentarios públicos sobre temas que no son de acción justo antes del final de las reuniones. Antes había un periodo adicional de comentarios al principio de las reuniones.

Algunos periodos de comentarios del público ocupaban la mitad de la reunión, desde unos 50 minutos hasta casi dos horas y media, según el material publicado en internet en el momento del cambio.

Las fideicomisarias Linda Cavazos, Danielle Ford – quien perdió su candidatura a la reelección en noviembre y ya no está en la junta – y Katie Williams votaron en contra del cambio. Guzmán votó a favor.

Los rostros de los comentaristas públicos ya no se ven en video, mientras que las reuniones de la junta se están transmitiendo en vivo en internet, un cambio que ocurrió por separado de los cambios de política después de que los comentarios de algunos oradores se hicieron virales en redes sociales.

La fideicomisaria Lisa Guzmán pidió un punto para la sesión de trabajo del miércoles a reconsiderar la decisión. Si la mayoría de los fideicomisarios votan para reconsiderar, la acción anterior para adoptar el cambio de política sería rescindida.

La junta se ha enfrentado a las críticas de algunos empleados del distrito, los padres y miembros de la comunidad que dicen que los cambios han reprimido a los comentaristas que no pueden pasar horas sentados durante toda una reunión esperando dirigirse a los administradores.

Guzmán le dijo al Review-Journal el lunes que creía que era fundamental traer la política de nuevo para su revisión.

“Desde que hemos cambiado la política de comentarios públicos, ya no escuchamos a los estudiantes”, dijo.

La voz de los estudiantes es importante porque “cada voto que tomamos les afecta”, dijo Guzmán.

Ella dijo que espera tener una conversación sobre la política y escuchar lo que sus colegas tienen que decir.

Dos distritos tienen comentarios públicos al final de las reuniones

Guzmán dijo que no cree que sea tan eficaz tener comentarios del público sobre los puntos de no acción al final de las reuniones, pero no tiene un problema con cualquier otra parte de la política.

Fue la primera revisión de la política de comentarios públicos del distrito desde 2017. Llegó después de largas y polémicas reuniones de la Junta Escolar durante la pandemia del COVID-19. Desde entonces, ha habido menos comentaristas públicos y reuniones más cortas.

Guzmán dijo que ha estado revisando cómo otros distritos escolares de Nevada manejan los comentarios públicos.

El Review-Journal revisó las agendas recientes de la Junta Escolar para los 17 distritos escolares del estado. Todos los distritos, excepto los condados Clark y Washoe, parecen tener un periodo de comentarios públicos al comienzo de sus reuniones, mientras que algunos también tienen un segundo periodo de comentarios justo antes del final de las reuniones.

Una agenda de la reunión del Condado Washoe para el martes enumeró su periodo de comentarios públicos sobre “temas no tratados específicamente en otra parte de la agenda” justo antes del final de su reunión.

Reacción a los cambios políticos

La semana pasada, en una reunión de la Junta Escolar del Condado Clark, se presentaron varios comentarios escritos en los que se le pedía a los administradores reconsiderar la política de comentarios públicos. La reunión atrajo a varios comentaristas públicos que pedían una reforma de la policía escolar tras un altercado cerca de Durango High School entre un agente y un estudiante afroamericano a principios de febrero.

“Invito encarecidamente a la junta a que revise su política de comentarios públicos y busque formas de aumentar la participación de la comunidad en lugar de limitarla aún más”, escribió Ceciley Gallac.

Akiko Cooks, cofundadora de No Racism In Schools #1865, pidió a la junta que incluyera un punto en la agenda para revisar su política.

“La política actual demuestra varios obstáculos que inhiben la capacidad del público para proporcionar información significativa a nuestros representantes electos”, escribió Cooks.

Vicki Kreidel, un maestro de escuela primaria y presidente de National Education Association of Southern Nevada, escribió que tener el periodo de comentarios al final de la reunión es “la eliminación de algunas de las opiniones que necesitan escuchar”.

“Muchos educadores no pueden sentarse durante toda una reunión para hacer comentarios públicos porque tienen otras obligaciones familiares”, escribió.