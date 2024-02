La Junta Escolar le dijo 'no' al pago de Jara: siguen las conversaciones sobre su contrato.

Cofundadora de No Racism in Schools número 1865 Akiko Cooks (a la izquierda) y la ex miembro de la junta Danielle Ford (a la derecha) aplaudiendo después de que la mayoría de la junta votó no a una moción para aceptar la oferta de renuncia del superintendente Jesús Jara durante una reunión de la junta del Distrito Escolar del Condado Clark, el miércoles 7 de febrero de 2024, en el Ayuntamiento de Henderson. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal).