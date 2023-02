La ACLU representa a los alumnos de Durango High en el altercado con la policía del CCSD

La organización sin ánimo de lucro American Civil Liberties Union Nevada (ACLU) representa a los alumnos de Durango High School implicados en un altercado con un agente del Departamento de Policía del Distrito Escolar del Condado Clark la semana pasada, según anunció el miércoles.

El incidente ocurrió el 9 de febrero cerca de Durango High School.

Aunque la historia completa de la interacción no está clara, los videos publicados en redes sociales muestran a un agente del distrito escolar escoltando a un estudiante esposado hasta un vehículo policial antes de entrar en confrontación con un segundo estudiante. En el video se ve cómo el agente empuja al segundo estudiante al suelo.

El superintendente del distrito, Jesús Jara, declaró que ordenó a la policía escolar que lleve a cabo una “revisión completa” de su política y protocolos sobre el uso de la fuerza.

El director ejecutivo de la ACLU de Nevada, Athar Haseebullah, emitió una declaración en respuesta al incidente, en la que decía, en parte: “Es repugnante que los agentes de la policía escolar puedan agredir a niños sin que se les exijan responsabilidades. El agente no ha sido despedido. No hay declaraciones del fiscal del distrito de que estén intentando buscar justicia para estos niños… Es triste y patético”.

El jefe de policía del CCSD, Mike Blackeye, confirmó que el agente implicado ha sido asignado a “otras tareas” hasta que concluya la investigación sobre el incidente.

Blackeye dijo el miércoles que su agencia también está organizando un comité de miembros de la comunidad que compartirán ideas y opiniones sobre la seguridad de los alumnos y el personal con la policía escolar.

Tanto la NAACP como la organización activista “No al Racismo en las Escuelas” han anunciado una protesta y una conferencia de prensa para exigir al distrito una reforma policial. La protesta tendrá lugar el 17 de febrero a las 6 p.m. en el centro administrativo del CCSD, en 5100 W. Sahara Ave.

El senador del estado de Nevada Dallas Harris también condenó el incidente en una declaración.

“Como tantos otros miembros de nuestra comunidad, estoy harto de ver cómo los agentes de policía usan la fuerza cuando no existe ninguna amenaza para su seguridad o la de los demás”, decía en parte. “La comunidad expresó su interés en tener agentes de policía en las escuelas para proteger a los alumnos de la violencia, no para ser los autores de esa violencia”.

