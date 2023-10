El CCSD sufre más dificultades digitales

El Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD) dijo el viernes que está “experimentando una interrupción de sus servicios de internet”, pero inmediatamente no está claro si está relacionado con un problema de ciberseguridad anunciado a principios de esta semana.

La interrupción está afectando a las operaciones del distrito, incluyendo “internet, correo electrónico y servicio telefónico intermitente”, dijo el distrito en un mensaje a los padres. “Las clases continuarán según lo programado, sin embargo, algunos servicios de transporte pueden retrasarse”.

CCSD is currently experiencing an interruption of its internet services, affecting District operations, including internet, email and intermittent phone service.

Classes will continue as scheduled, however, some transportation services may be delayed.

— CCSD (@ClarkCountySch) October 20, 2023