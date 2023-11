El ausentismo sigue siendo un problema para el CCSD. Un nuevo sitio web está diseñado para ayudar

Jhone M. Ebert, superintendente de Instrucción Pública, Departamento de Educación de Nevada, habla sobre el lanzamiento de un nuevo sitio web en nvfamily.org para proporcionar herramientas e información para ayudar a las familias que se enfrentan a diversos obstáculos que causan el absentismo estudiantil, el martes 28 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Dana Roseman, en el centro, directora mayor de Boys Town, charla con los asistentes después de que Jhone M. Ebert, no fotografiado, superintendente de Instrucción Pública del Departamento de Educación de Nevada, anunciara el lanzamiento de un nuevo sitio web en nvfamily.org para proporcionar herramientas e información para ayudar a las familias que se enfrentan a diversos obstáculos que causan el absentismo estudiantil, el martes 28 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Kirsten Searer, presidenta de la Fundación de Educación Pública, habla sobre el lanzamiento de un nuevo sitio web en nvfamily.org para proporcionar herramientas e información para ayudar a las familias que se enfrentan a diversos obstáculos que causan el absentismo estudiantil, el martes 28 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Kirsten Searer, izquierda, presidente de la Fundación de Educación Pública, charla con Jhone M. Ebert, superintendente de Instrucción Pública, Departamento de Educación de Nevada, después de que anunciaron el lanzamiento de un nuevo sitio web en nvfamily.org para proporcionar herramientas e información para ayudar a las familias que se enfrentan a diversos obstáculos que causan el absentismo estudiantil, el martes 28 de noviembre 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Kirsten Searer, presidenta de la Fundación de Educación Pública, habla sobre el lanzamiento de un nuevo sitio web en nvfamily.org para proporcionar herramientas e información para ayudar a las familias que se enfrentan a diversos obstáculos que causan el absentismo estudiantil, el martes 28 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Jhone M. Ebert, superintendente de Instrucción Pública del Departamento de Educación de Nevada, habla sobre el lanzamiento de un nuevo sitio web en nvfamily.org para proporcionar herramientas e información para ayudar a las familias que se enfrentan a diversos obstáculos que causan el absentismo estudiantil, el martes 28 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

El Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD) y el Departamento de Educación de Nevada están trabajando con cerca de 15 organizaciones sin fines de lucro para abordar el ausentismo crónico de los estudiantes.

El recién formado Southern Nevada Family Engagement Center celebró un evento el martes en DISCOVERY Children’s Museum para anunciar un nuevo sitio web, nvfamily.org, que tiene recursos para las familias.

El Distrito Escolar del Condado Clark, como muchos otros en todo el país, vio empeorar su índice de ausentismo durante la pandemia del COVID-19. El índice ha mejorado desde entonces, pero sigue siendo bajo. La tasa ha mejorado desde entonces, pero sigue siendo alta.

Cuando los alumnos no asisten a clase, corren el riesgo de quedarse rezagados académicamente y de no tener acceso a servicios como las comidas escolares, la atención a la salud y las clases particulares.

La Fundación para la Educación Pública moviliza a la comunidad para abordar los problemas más críticos de las escuelas, dijo la presidenta Kirsten Searer a unas 40 personas del público durante el acto del martes.

“Y como han escuchado hoy, el ausentismo crónico es uno de los mayores problemas a los que se enfrentan nuestras escuelas en estos momentos”, afirmó.

El anuncio del nuevo sitio web es un ejemplo de cómo la comunidad puede unirse para taclear un problema en la educación y marcar una verdadera diferencia, dijo Searer.

Hay muchas causas de ausentismo, dijo, que van desde los estudiantes que luchan con la ansiedad a los que no tienen transporte fiable.

Se considera que los alumnos sufren ausentismo crónico cuando faltan un 10 por ciento o más de los días lectivos inscritos.

El nuevo sitio web incluye información sobre temas como por qué importa la asistencia, las reglas de asistencia, las formas de entusiasmar a los estudiantes para que asistan a la escuela, la salud física y mental, y el apoyo a las familias.

Durante el año escolar 2018-19, el 21.9 por ciento de los estudiantes en el Distrito Escolar del Condado Clark estuvieron crónicamente ausentes.

Esa tasa casi se duplicó durante la pandemia, alcanzando un máximo del 40.6 por ciento durante el año escolar 2021-22.

Searer dijo que se observaron “tendencias prometedoras” el año escolar pasado en el Condado Clark – con una tasa de alrededor del 38 por ciento – pero el problema persiste.

La tasa del distrito en lo que va del año escolar es del 23.7 por ciento, a partir del 6 de octubre, de acuerdo con una presentación de la junta escolar a principios de este mes.

Las organizaciones locales llevan un año colaborando para resolver el problema. En septiembre, el distrito escolar anunció su campaña “Cada día importa”.

Las organizaciones sin fines de lucro que participan incluyen la Fundación de Educación Pública, 100 Black Men of Las Vegas, Boys & Girls Club of Southern Nevada, Boys Town Nevada, CHARISMA Lab at UNLV, Communities In Schools of Nevada, Discovery Children’s Museum, Family Promise of Las Vegas, Green Our Planet, Nevada PEP, Nevada PTA, Spread the Word Nevada, Teach For America, The Children’s Cabinet y Vegas PBS.

‘Un importante paso’

El superintendente estatal de Instrucción Pública Jhone Ebert dijo que es una de las pocas veces que tantas organizaciones se unen en torno a algo fundamental, “Nuestros niños que aparecen todos los días en nuestras aulas”.

El ausentismo crónico es un problema en todo el estado, y el índice del sur de Nevada está por encima del promedio, dijo Ebert.

El año escolar pasado, el 34.9 por ciento de los estudiantes en todo el estado fueron crónicamente ausente, según el sitio web de Nevada Report Card responsabilidad escolar.

Ebert dijo que la coalición de la comunidad está reconociendo la urgencia de la cuestión.

“Este es un importante paso adelante para ayudar a todos los niños”, dijo.

Shana Rafalski, jefa de personal del Distrito Escolar del Condado Clark, dijo que se trata de un esfuerzo de toda la comunidad.

“Desde la pandemia del COVID, hemos observado un cambio absoluto en la asistencia, que está causando problemas a nuestras escuelas y a nuestros alumnos, nuestras familias”, afirmó.

El nuevo sitio web -junto con la campaña del distrito “Cada día importa”- permite seguir construyendo un sistema más sólido para reducir las tasas de ausentismo crónico, dijo.

El ausentismo crónico es preocupante porque hay una relación directa entre la asistencia y el éxito académico, dijo Searer.

Además, muchos estudiantes acceden a servicios en la escuela y es allí donde desarrollan sus habilidades sociales, añadió.

A pesar del problema del ausentismo crónico, la mayoría de los estudiantes del distrito escolar asisten a clase diariamente, dijo Searer. El índice promedio de asistencia diaria del distrito fue del 90.8 por ciento el curso pasado.

El ausentismo crónico afecta desproporcionadamente a los estudiantes de color y a los que asisten a escuelas en comunidades marginadas, dijo Searer.

El ausentismo ha persistido tras la pandemia “y está afectando a nuestros alumnos más vulnerables”, afirmó.

No se trata solo de un problema escolar, sino de una “compleja preocupación comunitaria”, afirmó Searer.

Afirmó que la coalición no se hace ilusiones de que un nuevo sitio web -que está disponible en inglés y español- vaya a solucionar el complicado y persistente problema.

Pero dijo que es un centro de recursos para las escuelas y organizaciones para usar cuando se interactúa con las familias que luchan con el ausentismo.