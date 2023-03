Documento plantea dudas sobre la influencia del sindicato en asuntos de financiación escolar

John Vellardita, director ejecutivo de la Asociación de Educación del Condado Clark, habla durante una manifestación afuera del Sawyer Building, el lunes 6 de febrero de 2023, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Personal de la Legislatura estatal envió a principios de este mes un documento a los superintendentes de los distritos de escuelas públicas de Nevada que plantea las preguntas que deben abordar durante una próxima reunión sobre la financiación de la educación.

Sin embargo, no fue el personal legislativo o incluso los legisladores estatales quienes elaboraron la lista de preguntas, sino más bien el sindicato de maestros más grande del estado.

La distribución del documento sin editar plantea dudas sobre la cantidad de influencia que el sindicato de maestros tiene sobre la Legislatura, de mayoría demócrata, en asuntos relacionados con la financiación escolar.

A finales de febrero, el presidente de la Asamblea, Steve Yeager, demócrata por Las Vegas, y la líder de la mayoría del Senado, Nicole Cannizzaro, demócrata por Las Vegas, anunciaron que solicitarían que los superintendentes y la Autoridad de Escuelas Públicas Chárter del Estado de Nevada comparecieran ante los legisladores para explicar cómo usarían dos mil millones de dólares adicionales en la propuesta de financiación de la educación básica para mejorar los resultados de los estudiantes.

A principios de este mes, la división de análisis fiscal de la Oficina de Asesoramiento Legislativo envió un correo electrónico a todos los superintendentes de los distritos escolares con una lista de temas a tratar en esa reunión. Las Vegas Review-Journal obtuvo una copia del correo electrónico a través de una solicitud de registros públicos.

“Con el fin de que pueda usted prepararse para la reunión, me gustaría proporcionarle el resumen adjunto de los temas que al Liderazgo Legislativo le gustaría que se abordaran en la audiencia”, decía el correo electrónico.

El documento no incluía un nombre o cualquier indicación de quién lo escribió, pero la información de archivo dentro del documento señalaba al presidente de la Asociación de Educación del Condado Clark, John Vellardita, como su autor.

Yeager dijo el viernes que el sindicato de maestros le envió el documento, pero que no sabía quién era el autor. Yeager dijo que no hizo ningún cambio en el documento y lo remitió al personal legislativo, que está trabajando en la organización de la audiencia para los superintendentes.

Yeager dijo que se puso en contacto con la Asociación de Educación del Condado Clark, la Asociación de Educación del Estado de Nevada y los miembros de la Comisión de Educación de la Asamblea después del anuncio el mes pasado para pedir opiniones y comentarios sobre lo que les gustaría que presentaran los superintendentes.

Dijo que envió las sugerencias de la Asociación de Educación del Condado Clark al personal como punto de partida y la intención era aumentarlas con comentarios adicionales.

El senador Scott Hammond, republicano por Las Vegas, y exmaestro del Distrito Escolar del Condado Clark que ha servido en la Legislatura durante más de una década, dijo que nunca había escuchado que los legisladores formalmente pidieran a grupos externos enviar preguntas para los procedimientos legislativos.

“Esta es la primera vez, tal vez, que he visto la situación en la que realmente tienes que salir y solicitar preguntas de las partes interesadas de una manera formal como esta”, dijo.

Cuando se le preguntó por el documento, el distrito facilitó una declaración de la Asociación de Superintendentes Escolares de Nevada diciendo que cualquier pregunta sobre su autoría debe ser dirigida a los legisladores o el liderazgo responsable.

Documento enviado a los superintendentes

El documento enviado a los superintendentes pregunta cómo los distritos usarán el dinero adicional en varias áreas, incluyendo educación especial, estudiantes en situación de riesgo, estudiantes de inglés y estudiantes superdotados y talentosos.

También se pregunta cómo los distritos usarán la financiación para abordar áreas como las matemáticas, la ciencia y la competencia lectora, las tasas de graduación y las vacantes de maestros.

En una declaración enviada el viernes al Las Vegas Review-Journal, la Asociación de Educación del Condado Clark dijo que ha sido “muy coherente y muy pública cuando se trata de exigir la rendición de cuentas de los distritos escolares en cuanto a cómo van a gastar los nuevos fondos para el próximo año escolar”.

Poco después del anuncio del mes pasado de los líderes demócratas, el sindicato -que representa a más de 18 mil profesionales con licencia en el Condado Clark- dijo que apoyaba la medida para una audiencia conjunta.

El sindicato de maestros se ha enfrentado con el distrito en las últimas semanas, incluso sobre las bonificaciones que el distrito propuso para ayudar a atraer a los maestros a trabajar en las escuelas de bajo rendimiento. El sindicato dijo que no apoyaría el dinero en un solo pago para los maestros y que las bonificaciones debilitan los derechos de negociación colectiva.

El sindicato también ha dicho que apoyaría la legislación que pone al distrito en suspensión de pagos si los resultados de los estudiantes no mejoran el próximo año.

“Hemos sido muy específicos sobre lo que creemos que los distritos escolares deberían reportar”, dijo el sindicato el viernes. “Lo hemos declarado en el registro en las audiencias en Carson City, así como directamente con el gobernador y el liderazgo legislativo, y vamos a seguir haciéndolo”.

El sindicato no respondió a una solicitud para entrevistar a Vellardita o responder a preguntas adicionales acerca de si él escribió el documento enviado a los superintendentes.

Un portavoz de la oficina del gobernador Joe Lombardo también declinó una solicitud de comentarios.

La Asociación de Educación del Condado Clark ha tenido una poderosa influencia en las sesiones legislativas del estado, incluso en 2021 cuando se introdujo un proyecto de ley de última hora -y posteriormente se convirtió en ley- para aumentar los impuestos mineros para generar millones en fondos para la educación.

El entonces presidente de la Asamblea, Jason Frierson, lo llamó un “compromiso monumental” entre el sindicato de maestros y otros. A cambio, el sindicato aceptó retirar dos peticiones de iniciativa previamente aceptadas, una para aumentar los impuestos sobre las ventas y otra para aumentar los impuestos sobre los juegos de azar.

Los reportes financieros de campaña muestran que Strategic Horizons, el comité de acción política del sindicato, donó 100 mil dólares a Nevada Strong PAC de Yeager y 50 mil dólares al Battle Born and Raised Leadership PAC de Cannizzaro en 2022.

El sindicato también hizo una contribución de 10 mil dólares a la campaña de Cannizzaro en 2016, y contribuyó con 2,500 dólares a la campaña de Yeager en 2016 y mil dólares en 2014.

Hammond dijo que buscar informalmente la ayuda de cabilderos y partes interesadas relevantes es común, particularmente para la Legislatura a tiempo parcial de Nevada, que solo se reúne cada dos años. “Como legisladores, no siempre sabemos cuáles son las preguntas correctas”, dijo.

También reconoció que las preguntas ofrecidas por el sindicato sobre la financiación de la escuela son probablemente las que muchos legisladores demócratas y republicanos están considerando.

“No se trata de si estas preguntas son buenas o no”, dijo. “Simplemente no he visto con demasiada frecuencia que les pidamos a partes interesadas externas que nos llenen de preguntas. Esa es la parte que nunca había visto”.

Aún no hay fecha para la audiencia

Una fecha de audiencia con los superintendentes aún no se ha fijado, dijo Yeager el viernes, señalando que había algunas complicaciones debido a las recientes condiciones del tiempo en Carson City.

Dijo que el objetivo es tener una audiencia a finales de este mes o principios de abril.

Mindy Pressman, portavoz del Grupo Demócrata del Senado, dijo que Cannizzaro no estaba disponible para una entrevista el viernes.

En cuanto al documento que recibieron los superintendentes, Pressman dijo: “No podemos hablar de quién las distribuyó, pero parecen buenas preguntas y los demócratas del Senado esperan escuchar las respuestas”.

La Asociación de Superintendentes Escolares de Nevada dijo en su declaración que una vez que una fecha de audiencia está programada, los superintendentes están listos para explicar cómo la financiación adicional puede “apoyar y mejorar el rendimiento y los resultados de los estudiantes mientras que mejora la responsabilidad de todo el sistema para todos”.

“Nuestros dedicados educadores, administradores y profesionales de apoyo merecen una mayor compensación por su esfuerzo para mejorar los resultados educativos para nuestros hijos”, dijo la asociación. “Trabajaremos con el liderazgo legislativo en su propuesta de 250 millones de dólares ajustada para entender cómo esta infusión única de fondos es sostenible para cubrir las obligaciones salariales recurrentes para todos nuestros empleados”.

Pero Hammond dijo que se siente algo cansado del tema de la rendición de cuentas, particularmente después de que la Legislatura de mayoría demócrata optara en 2019 por deshacer una estipulación en la ley Read By Three de Nevada que habría retenido a los estudiantes que no fueran competentes en lectura en tercer grado.

Si sus colegas del otro lado del pasillo están pidiendo más medidas para la rendición de cuentas, Hammond dijo que aplaude la decisión y las preguntas que se les están haciendo a los superintendentes escolares.

“Soy un poco escéptico, porque a veces seguimos dándoles más dinero y no conseguimos introducir esas medidas de rendición de cuentas, o no estamos estando a la altura de ese potencial”, dijo. “Eso es lo que me preocupa”.