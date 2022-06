Becas para estudiantes de origen mexicano

El cónsul de México en Las Vegas, Julián Escutia, durante una entrevista sobre la convocatoria 2022 de IME Becas. Jueves 9 de junio de 2022 en el Consulado de México en Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / Las Vegas Review-Journal en Español]

El Consulado de México en Las Vegas, a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, ha abierto una nueva convocatoria del programa IME Becas, el cual está destinado para ayudar a sus connacionales que viven en Nevada y desean continuar con sus estudios.

“El programa tiene alrededor de 15 años, se instrumenta en todos los Consulados de México. Tiene diferentes modalidades, aquí en Las Vegas, por primera vez decidí recaudar fondos para tener más dinero para más becas. Para ello, nos unimos con la Fundación Casa del Inmigrante”, comentó el cónsul Julián Escutia, durante una conversación con el Review-Journal en Español.

Los recursos proporcionados por el Gobierno de México se multiplicarán con fondos de iniciativa privada que el Consulado de México consiga recaudar mediante cartas invitación a empresas establecidas en el “Estado de Plata”.

De acuerdo con Escutia, el objetivo es proporcionar ayuda a adultos que participan en distintos programas educativos y a jóvenes que acudan a la universidad o colegio. Dentro de este segundo sector, se incluyen a los jóvenes indocumentados.

“La mayoría de estas personas no tiene acceso a becas de fundaciones, del gobierno federal o estatal. A veces las instituciones les ofrecen, pero nunca es suficiente. Por eso decidimos darles prioridad a estos dos grandes grupos. Las personas que no tienen ‘papeles’ (estatus migratorio) son nuestra prioridad y queremos darle acceso a una forma de beca que de otra manera no tendrían”, aseveró Escutia.

Respecto a la educación para adultos, el funcionario mexicano explicó que incluye a “cualquier programa de estudios, en particular va dirigida a los adultos que están inscritos en las plazas comunitarias, donde se imparte el programa del INEA, que es alfabetización, primaria y secundaria. Hay adultos que han terminado esos tres niveles y continúan con el bachillerato a distancia de la UNAM”.

Adicionalmente, también son elegibles las personas que estén inscritas en cursos de inglés o en alguna actividad de desarrollo vocacional, tales como computación, programación, mecánica automotriz, certificación en jardinería, entre otras.

“Lo importante es que la gente sepa que estas becas están disponibles. La solicitud la hicimos lo más sencilla posible. Queremos llegar a la gente que muy pocas instituciones apoyan porque no cumplen con los muchos requisitos que normalmente solicitan”, enfatizó Escutia.

La convocatoria inició el 1 de junio y estará abierta hasta el 15 de julio. Este año se busca ayudar a entre 30 y 50 personas, con recursos que van desde los $500 (educación para adultos) hasta un máximo de $2,500 (educación universitaria/colegio) por solicitante.

“Hay que presentar identificación, prueba de nacionalidad, comprobar inscripción a un programa de educación. En el caso de los jóvenes universitarios, ellos deben hacer una carta donde expresen porqué necesitan de esta beca”, mencionó Escutia.

El Consulado de México cuenta con un comité local de IME Becas, el cual es independiente y se encarga de determinar a las personas que obtendrán este recurso, además del monto que recibirán. Las cantidades dependen de la evaluación de las solicitudes, necesidad del solicitante y la disponibilidad de fondos.

Para más información, visite: consulmex.sre.gob.mx/lasvegas.