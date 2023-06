Alumnos de Fay Herron compitieron “Shark Tank” al estilo empresarial para obtener becas

El primer premio fue otorgado al equipo “Feel At Home Tent”, de Emanuel Macías, Daniella Olguín-Ramos, Giselle Salgado, Hanna Castañeda Díaz y Kevin Esteban, quienes se repartirán una beca para UNLV de $9,000. [Foto Josh Line Photography, vía Nancy Katz / Purdue Marion & Associates]

El equipo “Heavenly Detangler” quedó en segundo lugar por su combinación de cepillo y peine que ayuda a desenredar el cabello. Rosario Rodríguez, Naomi Rivadeneyra, Yailyn Cruz Gómez y Brittany Gutiérrez Díaz se repartirán una beca de $4,000 para asistir a la UNLV. [Foto Josh Line Photography, vía Nancy Katz / Purdue Marion & Associates]

Jan Jones Blackhurst, directora ejecutiva de la Iniciativa de Liderazgo Black Fire de la UNLV, pronunció el discurso de apertura. Compartió cómo aprender el valor del dinero y el trabajo duro la ayudaron a lograr metas y tener éxito en su carrera. [Foto Josh Line Photography, vía Nancy Katz / Purdue Marion & Associates]

La conductora del evento, Tricia Kean llama al equipo ganador para que reciba el premio. [Foto Josh Line Photography, vía Nancy Katz / Purdue Marion & Associates]

Algunos dinos y adultos recogen sus cajas con alimentos en el evento. [Foto Josh Line Photography, vía Nancy Katz / Purdue Marion & Associates]

El tercer lugar fue para “Sip and Chew”, una taza con boquilla a prueba de fugas, que es segura para que los niños la mastiquen y viene en cinco coloridos diseños. El equipo lo conforman Severiano Patrón, Juan Pérez, Jorge Álvarez, Chanelle Díaz García y Zoey Macias. Dividirán el premio de la beca UNLV de $2,000. [Foto Josh Line Photography, vía Nancy Katz / Purdue Marion & Associates]

Estudiantes de quinto grado de la escuela primaria Fay Herron impresionaron a jueces y más de 600 profesionales de negocios locales, durante una competencia al estilo “Shark Tank” y un almuerzo para becas de la UNLV.

El evento “Swimming With The Big Fish” de Junior Achievement of Southern Nevada (JASN) presentado por PNC Bank, fue organizado por Las Vegas Raiders y se llevó a cabo en el Allegiant Stadium el martes 30 de mayo del año en curso. Lo anterior fue dado a conocer mediante un comunicado enviado a Las Vegas Review-Journal en Español por Nancy Katz, vocera de la agencia Purdue Marion & Associates.

El personal de JASN, los maestros de Fay Herron y los voluntarios de la comunidad empresarial guiaron a casi 100 estudiantes de quinto grado a través del programa empresarial de seis semanas “It ‘s My Business” para crear un negocio desde cero.

Los estudiantes se separaron en 26 equipos según las áreas de interés y desarrollaron sus ideas para un negocio beneficioso para la comunidad y planes comerciales y de marketing complementarios.

Los jueces de las finales de la competencia fueron Sandra Douglass Morgan, presidenta de Las Vegas Raiders; Terry Shiery, presidente del Banco del Estado de Nevada; y el Dr. Keith E. Whitfield, presidente de la UNLV.