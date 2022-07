Pese a marcar más de 100 puntos, las Aces caen ante las Liberty

La delantera de Las Vegas Aces, A'ja Wilson (22), dispara contra New York Liberty en Michelob ULTRA Arena, el miércoles 6 de julio de 2022 en Las Vegas. [Foto Steel Brooks / Las Vegas Review-Journal]

La jugadora de Las Vegas Aces, Kiah Stokes (41), protege ante Sabrina Ionescu (20), de New York Liberty, durante un partido en Michelob ULTRA Arena, el miércoles, 6 de julio de 2022, en Las Vegas. [Foto Steel Brooks / Las Vegas Review-Journal]

La escolta de Las Vegas Aces, Jackie Young (0), pasa por delante de Sami Whitcomb (32), de NY Liberty, durante un partido Michelob ULTRA Arena, el miércoles 6 de julio de 2022 en Las Vegas. [Foto Steel Brooks / Las Vegas Review-Journal]

Hasta el momento, la temporada 2022 de la WNBA ha sido positiva para Las Vegas Aces, tuvieron un inicio ganador y han sacado adelante partidos importantes; sin embargo, también han tenido que asimilar derrotas dolorosas en juegos donde parecía que podían obtener algo más.

El encuentro más reciente aconteció el miércoles 6 de julio en Michelob Ultra Arena, donde las Aces cayeron por 116-107 ante New York Liberty, en un partido bastante intenso y atractivo que involucró a una numerosa asistencia en las gradas.

“Obviamente, la defensa fue la historia para nosotros. Defensivamente, no dictamos ninguna acción” comentó la entrenadora de las Aces, Becky Hammon, haciendo referencia a las fallas defensivas. “Ellas (Liberty) jugaron de la manera correcta, moviendo el balón y haciendo un esfuerzo importante”, agregó.

Como si fuera un preludio de lo que sería el encuentro, Crystal Dangerfield marcó un disparo de tres puntos para “inaugurar” el marcador a favor de las neoyorquinas, y esto fue una constante de los dos equipos, algo que evidentemente agradecieron los aficionados.

Las Liberty llegaron a tener una ventaja de hasta nueves puntos en el primer cuarto, producto de la efectividad ofensiva de Sabrina Ionescu y Sami Whitcomb. Esto ocasionó que la entrenadora Hammon moviera sus piezas a tempranamente en el juego, dándole ingreso a Riquna Williams e Iliana Rupert, quienes fueron un revulsivo para las Aces.

Los cambios dieron resultado y tanto Rupert como Williams, además de Kelsey Plum, fueron factor para reducir la desventaja a solo dos puntos, 32-30, al finalizar el primer parcial. A’ja Wilson abandonó la duela debido a un golpe, pero pudo regresar para el siguiente cuarto.

Por Las Vegas, Jackie Young había tenido un aceptable inicio en este partido, pero en el segundo parcial consiguió su segunda anotación de larga distancia y destacó como la jugadora más desequilibrante, compartiendo méritos con Plum, quien hasta ese momento de la noche ya había aportado 14 puntos.

Pero la más efectiva al terminar la primera mitad era Ionescu con 19 puntos a favor de las Liberty.

Las Aces tomaron una ventaja de 10 puntos en el segundo parcial, pero el ímpetu mostrado en cada acción ayudó a las visitantes a acercarse en el resultado. Al medio tiempo, el marcador era de 63-55 a favor de Las Vegas.

“Nuestra banca (suplentes) realmente nos mantuvo en el juego”, dijo Hammon.

La intensidad y paridad siguió en el tercer cuarto. Los disparos de larga distancia y el gran nivel de Ionescu fueron factor para que las Liberty empataran a 81 puntos, pero las Aces pudieron concluir el parcial con una ligera ventaja de 84-83.

No obstante, todo cambió en el último cuarto y no fue favorable para las locales. Las Liberty consiguieron recuperar la delantera en el marcador y no la dejaron escapar, ya que contaron a su favor con un gran cierre de Natasha Howard y Han Xu.

Las neoyorquinas llegaron a 100 puntos en el minuto cuatro del cuarto parcial, cifra que siguieron aumentando al ser certeras en sus disparos finales, incluyendo dos espectaculares anotaciones de larga distancia de Ionescu y Marine Johannes, respectivamente.

Por su parte, las Aces fallaron nuevamente en momentos importantes y solo consiguieron algunas anotaciones producto de tiros libres. Y aunque Chelsea Gray cerró el encuentro encestando tres puntos más, ya no fue suficiente y las Liberty se llevaron la victoria por 116-107.

“Cometí algunos errores ofensivamente”, acotó Hammon. “Fue un partido de cinco puntos, así que ceder 21 puntos en los últimos cinco minutos es atroz”.

Sabrina Ionescu fue sin duda la mejor jugadora de la noche al anotar 31 puntos para las visitantes. Mientras que, por las Aces, A’ja Wilson terminó con un aporte de 29 puntos.