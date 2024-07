Repleta de estadios y arenas, Las Vegas tiene espacio para más, según ejecutivo deportivo

Con la afluencia de nuevos estadios y arenas propuestas en todo el sur de Nevada, un nombre importante en el panorama deportivo profesional dice que hay espacio para más.

Uno de los proyectos previstos, el de Oak View Group, con un presupuesto de 10 mil millones de dólares, que incluye un estadio de dos mil millones de dólares y un distrito de entretenimiento y un resort en los alrededores, está atrayendo mucha atención gracias a sus patrocinadores. Tim Leiweke, director ejecutivo de Oak View, fue directivo de la NBA y lleva años desarrollando y operando instalaciones deportivas. El responsable de Oak View en Las Vegas, el expresidente de los Raiders Marc Badain, lidera el proyecto en el sur de Nevada.

Badain fue una pieza clave en el traslado de los Raiders a Las Vegas y en la construcción del Allegiant Stadium. Desde que comenzó ese proceso en 2017, Badain ha sido un elemento fijo en la comunidad empresarial local con experiencia en la construcción de una instalación deportiva exitosa en el sur de Nevada.

El estadio se construiría primero, en un sitio en Las Vegas Boulevard y Blue Diamond Road, con Oak View esperando conseguir un equipo de expansión de la NBA para el estadio planeado de 20 mil asientos. Con el T-Mobile Arena a pocas millas al norte, las instalaciones podrían competir por los mismos eventos, aparte de los partidos de los Golden Knights y los posibles partidos de la NBA.

Badain afirmó que tener un segundo estadio en la misma ciudad para albergar a un equipo deportivo profesional seguiría una tendencia observada en otros mercados deportivos profesionales.

“Como los equipos y los valores asociados a ellos cambian de dueños, (las arenas) exigen una cierta tasa de rentabilidad”, dijo Badain el miércoles en Virgin Hotels Las Vegas, durante una mesa redonda en la conferencia sobre negocios deportivos SEICon. “Si solo eres un inquilino, es difícil recuperar ese dinero. Ahora todos necesitan su propio edificio. Todos necesitan el dinero de los patrocinadores”.

El reto de reservar eventos no consiste en competir con otras sedes. Es trabajar con el calendario de un equipo que juega 41 partidos en casa y potencialmente más con la postemporada en mente.

“Tienes que reservar un cierto número de meses hasta que recibes los calendarios de la NBA y la NHL. Esto dificulta la organización de los conciertos en gira”, explica Badain. “Así que puedes perder algunos eventos porque estás reservando fechas para la NBA, la NHL y posibles partidos de playoff”.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, dijo esta semana que la liga empezaría a estudiar la reubicación en otoño, viendo si tiene sentido para la liga; y si es así, qué mercados serían los más adecuados. Silver ha mencionado en varias ocasiones Las Vegas como posible ciudad de expansión.

La presencia del T-Mobile Arena, que podría albergar a un equipo de la NBA, el proyecto Oak View y el posible proyecto de estadio-resort LVXP al norte del Strip crean múltiples opciones que serán una ventaja en el proceso de expansión, dijo Silver.

“La disponibilidad de estadios de primera clase desempeña un papel importante a la hora de tomar esas decisiones con la expansión”, dijo Silver el martes en el Thomas & Mack Center. “No hemos entablado conversaciones directas con los dueños de las propiedades ni con quienes están pensando en comprar estadios, salvo en la medida en que los grupos que están estudiando estadios han pedido a la oficina de la liga especificaciones sobre lo que hace que un estadio esté preparado para la NBA”.

En Las Vegas, Badain ve suficientes eventos potenciales como para llenar todos los estadios, junto con el Allegiant Stadium, MGM Grand Garden Arena, Michelob Ultra Arena, Thomas & Mack Center, Orleans Arena, Lee’s Family Forum y el proyectado estadio de los Athletics en el Strip. Eso incluye el estadio de Oak View, aunque no consigan un equipo de la NBA.

“Las Vegas ha tenido un nuevo estadio cada 10 años”, afirma Badain. “Volvamos al Thomas & Mack, al Grand Garden Arena, al Orleans y al (Michelob) Ultra Arena, y hubo un gran vacío antes de que apareciera T-Mobile. Puse el Sphere aquí, porque solo usarlo como recinto no es comparable. Creo que es hora de que Las Vegas tenga un nuevo estadio. No creo que afecte mucho a T-Mobile, porque seguirán teniendo allí a los Knights y puede que algún día tengan la NBA. No hay garantías de que vayamos a tener la NBA.

“Pero habrá suficiente contenido, conciertos y otros eventos que vendrán aquí… No creo que tengamos problemas para llenar fechas”, afirmó.