“Mi padre pedaleó a mi lado”: Mónica Montes

Mónica Montserrat Montes logró adjudicarse tres preseas, dos de plata y un bronce. Dedicó a la memoria de su padre Víctor Montes Carranza las medallas que obtuvo en los Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos, realizados en León Guanajuato, del 2 al 8 de octubre de 2022. [Foto cortesía, vía Mónica Montes]

Mónica Montes logró adjudicarse tres preseas, dos de plata y un bronce. En la foto antes de iniciar la competencia contra reloj. [Foto cortesía, vía Mónica Montes]

Mónica Montes, en entrevista con el portal mexiquense, agradeció el apoyo incondicional del alcalde de la entidad, Adolfo Cerqueda Rebollo, además de dedicar su éxito a su papá y su mamá, Margarita A. González, quienes desde temprana edad la impulsaron a la práctica deportiva. [Foto cortesía, vía Mónica Montes]

Con una cosecha de tres medallas; dos argentas y una de bronce, la ciclista mexicana Mónica Monserrat Montes puso en alto el nombre de México, durante los Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos, realizados el en León Guanajuato, del 2 al 8 de octubre de 2022.

Dedicó las preseas a su recién fallecido padre, Víctor Montes Carranza quien la motivó siempre para dedicarse de lleno al ciclismo.

Monserrat es policía municipal de Nezahualcóyotl, donde se desempeña en la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Familiar y de Género. “Muchas veces tenemos que vencer el doble estigma; uno por ser policía y el otro por ser mujer”, comentó en charla exclusiva con Las Vegas Review-Journal en Español, la atleta mientras regresaba a la Ciudad de México, luego de su participación en la justa deportiva.

La ciclista puntualizó que en 2023 estará en los Juegos Mundiales, que se llevarán a cabo en Winnipeg, provincia de la municipalidad de Manitoba, Canadá. Pero antes tratará de agenciarse preseas doradas en los siguientes juegos latinoamericanos que tendrán verificativo en Guadalajara, Jalisco, México el próximo año.

Los IX Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos congregaron a mil 500 participantes de Latinoamérica, Europa, África y Asia que compitieron en las disciplinas de: ajedrez, atletismo, basquetbol, boxeo, béisbol, carrera vertical, ciclismo de ruta, crossfit cop, frontenis, fútbol, jiu-jitsu, judo, lucha, natación, levantamiento de potencia, pulsos, relevos, súper bombero, taekwondo, tenis de mesa, tiro, voleibol de playa, voleibol 6 por 6 y triatlón interior.

“Agradecemos a todos nuestros héroes sin capa que son nuestros policías y bomberos, a cada uno de ustedes muchísimas gracias por poner muy en alto el nombre de sus dependencias a lo largo de la semana. Nos estaremos preparando desde ahorita para estar el próximo año en los décimos juegos en Guadalajara”, comentó Isaac Piña Valdivia durante la clausura, agregando que “agradezco la actuación de los representantes extranjeros y foráneos, les pido que sigan entrenando para la edición 2023 en Guadalajara, Jalisco”.

Detalló que, en su primera participación, el 2 de octubre, ganó medalla de bronce; el día 4, medalla de plata y el miércoles 5 medalla de bronce, poniendo en alto el nombre de México.

Monserrat Montes, explicó que el ciclismo terminó el miércoles 5; pero no fue sino hasta el domingo 9, cuando vivió una experiencia nueva al participar en ciclismo policial BTT con obstáculos, obteniendo medalla de bronce. “El martes 4 en ciclismo de ruta de 42 kilómetros gané medalla de plata y el día miércoles 5 en ciclismo contrarreloj de 7 kilómetros obtuve medalla de bronce”, reseñó emocionada. Destacó que el ciclismo policial BTT fue un reto nuevo. En los Juegos Latinoamericanos de 2021 en el Estado de San Luís Potosí ganó medalla de oro y una de plata, triunfos que dedicó a la afición mexicana como de sus vecinos de Ciudad Nezahualcóyotl.

“Uno de mis objetivos es también romper el estigma de que los policías son malos. La verdad es que tratamos de proteger a la ciudadanía de los malandros. Retomé los entrenamientos porque necesitaba salir de la depresión que me ocasionó la repentina muerte de mi padre; he estado tratando de representar con dignidad a mi departamento”, destacó, “el apoyo emocional de mi papá hizo que apretara el paso y fui cazando competidoras hasta lograr llegar en segunda plaza. En la meta un juez notó el esfuerzo y al saber mi tragedia, me recordó que siempre estará tu padre, esperando en la meta”.