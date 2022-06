Tres puntos de la victoria de las Aces: A’ja Wilson domina

junio 13, 2022 - 11:14 am

A'ja Wilson, de las Aces de Las Vegas, lanza el balón durante el partido contra las Sparks de Los Ángeles el 11 de junio de 2022 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California. (Foto de Juan Ocampo/NBAE vía Getty Images)

A'ja Wilson, de las Aces de Las Vegas, rebota el balón durante el partido contra las Sparks de Los Ángeles el 11 de junio de 2022 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California. (Foto de Juan Ocampo/NBAE vía Getty Images)

Dearica Hamby, de las Aces de Las Vegas, lanza un tiro libre durante el partido del 11 de junio de 2022 en Crypto.com Arena de Los Ángeles, California. (Foto de Juan Ocampo/NBAE vía Getty Images)

Cada vez que lanza el balón, A’ja Wilson quiere tener “una de esas noches”.

Sin duda, la tuvo el sábado.

Su mejor noche de la temporada.

Wilson impulsó a las Aces a una victoria por 89-72 en la carretera contra las Sparks de Los Ángeles, logrando un récord de temporada de 35 puntos, además de 11 rebotes, cuatro bloqueos y dos robos. Dearica Hamby aportó 20 puntos y ocho rebotes, y Kelsey Plum añadió 17 puntos y ocho asistencias.

Nneka Ogwumike anotó 15 puntos para liderar a las Sparks (5-8).

Las Aces (11-2) llegaron a tener 26 puntos de ventaja sin la alera Jackie Young, que se está recuperando de un esguince de tobillo y debería estar disponible en una semana, dijo la entrenadora Becky Hammon.

“Salimos, ejecutamos nuestro plan de juego, especialmente en el aspecto defensivo. E hicimos un buen trabajo conociendo el reporte de la exploración, conociendo los esquemas”, dijo Hammon. “Luego, obviamente, A’ja tuvo una gran noche”.

He aquí tres puntos a tener en cuenta en la victoria:

1. Todo sobre A’ja

Wilson convirtió en profeta a Hammon, que dijo antes del partido que la superestrella de 25 años “debería estar en todas las conversaciones” sobre los premios individuales de la WNBA.

“Participa en todas las jugadas, tanto en ataque como en defensa”, dijo Hammon. “Realmente no hay forma de calcular su valor y su impacto”.

La MVP de 2020 reforzó su caso de 2022 atacando y acabando en la canasta, anotando desde la media distancia y llegando a la línea de tiros libres. Sus 35 puntos equivalen a la segunda mayor cantidad de su carrera, a cuatro de su máximo de 39 en 2019.

Pero fue su defensa lo que más impresionó a Hammon.

Wilson impidió los tiros al aro y usó su longitud y movilidad para interrumpir la acción lejos de la canasta en sus 33 minutos.

“Nuestro ataque proviene realmente de nuestra defensa”, dijo Wilson. “Nos pusimos a tono en el aspecto defensivo, lo que nos llevó a jugar bastante bien en el aspecto ofensivo”.

2. Limitando a Liz

Hasta ese momento, las Aces pusieron trabas a la pívot de las Sparks Liz Cambage, limitando a su antigua estrella a seis puntos y seis rebotes. Wilson vigiló a su antigua compañera de equipo, recibiendo la ayuda de Hamby y de la suplente Kiah Stokes. Hammon también empleó defensas zonales diseñadas para obstruir el carril y favorecer los intentos de tres puntos.

Como resultado, Cambage no pudo atrapar el balón de forma consistente cerca del bloqueo, y una salida de siete de 22 desde el rango de tres puntos no aflojó precisamente el carril.

“Es la filosofía de Becky en cuanto a nuestra agresividad, y no jugamos detrás (de Cambage en el poste)”, dijo Plum. “A lo largo de la temporada, nuestras jugadoras de poste son tremendas. No sé por qué A’ja no es la gran favorita para Jugadora Defensiva del Año”.

3. No te olvides de Dearica

Hammon señaló que no tiene que llamar a una jugada para Hamby, que sigue teniendo un promedio de 13.5 puntos en su carrera. Corrió por el piso en la transición y se lanzó a por tres tiros de tres puntos, mostrando confianza en medio de algunos problemas desde la profundidad.

Hamby estaba encestando un 25 por ciento desde la distancia de tres puntos antes de su actuación de tres de tres contra las Sparks. Si encesta, “no es posible vigilarla, simplemente porque es muy atlética y grande al poner el balón en el piso”, dijo Hammon.

“En la temporada baja, eso es todo lo que he trabajado”, dijo Hamby, refiriéndose a su tiro de tres puntos. “Estoy contenta de ver cómo pasa el balón”.