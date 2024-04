Sitios para fans de la Final Four en LV fueron elegidos pensando en el Super Bowl

Los funcionarios de Las Vegas aprenderán de la experiencia del Super Bowl y mejorarán la forma en que los fans disfrutarán de la semana de la Final Four en 2028.

Trabajadores preparan el West Hall del Las Vegas Convention Center para la convención World of Concrete de 2021. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal)

Las lecciones que los funcionarios de Las Vegas aprendieron al albergar el Super Bowl mejorarán la forma en que los fans disfrutarán de la Semana de la Final Four en 2028.

El Allegiant Stadium acogerá la Final Four masculina de la NCAA, que incluirá dos semifinales el 1 de abril de 2028 y el partido por el título el 3 de abril de 2028.

El Super Bowl 58 de febrero también se celebró en el Allegiant Stadium, y la Super Bowl Fan Experience tuvo lugar al otro lado de la interestatal 15, en el Mandalay Bay Convention Center. A pesar de la comodidad de tener la sede del partido y la fiesta de los fans a poca distancia a pie, la celebración de los dos grandes eventos para fans vinculados al gran partido provocó atascos de tráfico en la zona sur del Strip.

Para evitar que esa experiencia se repita durante la Final Four, los funcionarios están planeando trasladar la fiesta de los fans al West Hall del Las Vegas Convention Center, según Lisa Motley, vicepresidenta de deportes y eventos especiales de la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas.

“Hemos determinado que el West Hall es el más adecuado”, declaró Motley al Las Vegas Review-Journal el jueves tras un evento de la NAIOP Southern Nevada Commercial Real Estate Development Association. “Libera la congestión alrededor del Mandalay Bay y el Allegiant Stadium y hace que sea verdaderamente una ciudad amplia”. Con el Vegas Loop de Boring Co., los fans podrán desplazarse fácilmente por el destino. Así que ese es el plan, espaciar un poco las cosas”.

Aparte de la experiencia de los fans y de los partidos en sí, el fin de semana de la Final Four también cuenta con festivales musicales que se celebran durante todo el fin de semana. La Final Four de este año se celebró en la zona de Phoenix, con 10 presentaciones musicales que se llevaron a cabo en varios eventos, entre ellos Zedd, los Jonas Brothers, Mumford & Sons, Leon Bridges y The Black Keys.

La Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas (LVCVA) propuso a la NCAA acoger el festival de música en 2028 en el Thomas & Mack Center de la UNLV cuando la Final Four se celebre en Las Vegas dentro de solo cuatro años.

“La UNLV es un gran socio, es la institución anfitriona de la Final Four, y realmente queremos que ellos y los estudiantes se sientan parte de ella”, dijo Motley. “Propusimos el festival de música en el Thomas & Mack. Sería un concepto de interior-exterior. Tenemos la infraestructura dentro, las instalaciones, los concesionarios, lo que lo hace muy fácil. Si hay problemas de lluvia, solo tenemos que entrar”.

También se está planeando celebrar otros eventos en el centro de Fremont Street Experience, que está a millas al norte del Strip, según Motley.

A pesar de haber trasladado la locación del fan fest para descongestionar el tránsito, tener la capacidad de albergar una serie de eventos en un radio de pocas millas es una ventaja para Las Vegas, en comparación con la zona de Phoenix, donde este año se celebraron la Final Four y el Super Bowl 57 en 2023. Allí se celebraron eventos en el centro de Phoenix, en Glendale, donde está ubicado el State Farm Stadium, y en Scottsdale.

“Vas a un partido, como el Super Bowl y tu equipo perdió y ahora tienes que volver a subirte a un autobús y regresar por una hora y eso como que compacta las emociones”, dijo Motley sobre el área de Phoenix, después de asistir a la Final Four de este año y el Super Bowl 2023 en Arizona. “En lugar de pasar una hora en un autobús, puedes estar en el piso de un casino o en un restaurante, disfrutando de todo lo que ofrece Las Vegas”.

Aquí, en Las Vegas, todos ganan. Salir del estadio para el Super Bowl fue fácil y todos se lo pasaron en grande. Lo compacto de Las Vegas es un gran argumento de venta.

Desplazarse por la ciudad durante los grandes eventos es fundamental, como demuestra el traslado de sitio previsto para la experiencia de los fans. Pero en 2028, la LVCVA espera que el Vegas Loop opere en todo el Strip, en el Allegiant Stadium y en el Thomas & Mack. El sistema subterráneo, de punto a punto, operado con vehículos modelo Tesla, podría cambiar las reglas del juego en el transporte de grandes eventos.

“Esa es la idea”, dijo Motley sobre tener el Vegas Loop operando alrededor del corredor turístico. “Esperemos que antes de eso”.