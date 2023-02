Patrick Mahomes da la victoria a los Chiefs en el Super Bowl y a las casas de apuestas deportivas

febrero 13, 2023 - 11:02 am

Los asistentes ven el Super Bowl LVII en las casas de apuestas deportivas de Caesars Palace de Las Vegas, el domingo 12 de febrero de 2023. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Los asistentes reaccionan ante el Super Bowl LVII en las casas de apuestas deportivas de Caesars Palace de Las Vegas, el domingo 12 de febrero de 2023. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Los asistentes ven el Super Bowl LVII en las casas de apuestas deportivas de Caesars Palace de Las Vegas, el domingo 12 de febrero de 2023. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Los asistentes ven el Super Bowl LVII en las apuestas deportivas de Caesars Palace de Las Vegas, el domingo 12 de febrero de 2023. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Patrick Mahomes hizo uno de sus actos de magia más impresionantes al llevar a los Kansas City Chiefs a una victoria de revancha sobre los Philadelphia Eagles en el Super Bowl LVII el domingo.

El actual MVP (Jugador Más Valioso) de la NFL también entregó otra victoria en el Super Bowl a las casas de apuestas de Las Vegas, que han ganado en el juego en 31 de los 33 años desde que la Junta de Control de Juego de Nevada comenzó a registrarlo en 1991.

“Fue una victoria sustancial para la casa”, dijo el director de operaciones de MGM Resorts, Lamarr Mitchell. “Fue uno de nuestros mejores días de la temporada de fútbol americano”.

Mahomes volvió a agravar su lesión en el tobillo derecho que sufrió en el partido por el campeonato de American Football Conference (AFC) a finales del segundo cuarto. El quarterback salió cojeando del campo cuando Filadelfia, que cerró como favorito por 1½ puntos, tomó una ventaja de 10 puntos al medio tiempo.

Pero Mahomes estuvo sensacional en la segunda mitad, lanzando dos pases de touchdown en el último cuarto y recorriendo 26 yardas sobre su tobillo en el drive ganador. Eso ayudó a que Harrison Butker lograra el gol de campo de 27 yardas faltando ocho segundos para el final que levantó Kansas City a una victoria 38-35 y su segundo título de Super Bowl en cuatro años.

“Es increíble”, dijo Jay Kornegay, vicepresidente de Westgate SuperBook. “No tiene muchos jugadores estrella a su alrededor. Hay que felicitarlo y felicitar al entrenador (Andy) Reid. Tuvieron algunas jugadas sobresalientes en la segunda mitad que engañaron por completo a una defensa muy buena”.

Los apostadores ganaron mucho apostando por encima del total de 51½ puntos, y un apostador de Caesars Sportsbook ganó una apuesta de 1.2 millones de dólares en el medio tiempo por encima de 62½.

“El over no era bueno”, dijo Chuck Esposito, director de las casas de apuestas deportivas de Red Rock Resort. “Los Eagles y el over habrían sido el peor escenario, así que conseguir la victoria de los Chiefs fue bueno desde nuestro lado del mostrador”.

Un apostador de Caesars Sportsbook perdió una apuesta de 2.2 millones de dólares a Filadelfia -1½, y los apostadores de BetMGM perdieron apuestas de línea de dinero de 1.25 millones y un millón de dólares a los Eagles (-125). (Una apuesta de línea de dinero es una apuesta simplemente sobre quién ganará el partido).

Las Vegas ya tiene fecha para el Super Bowl LVIII, el 11 de febrero de 2024.

Los Chiefs y los Buffalo Bills son los favoritos 6-1 en Westgate SuperBook para ganar el campeonato de la NFL del próximo año en Allegiant Stadium, y los Eagles y los San Francisco 49ers están 8-1.