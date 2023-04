‘El peor dueño del deporte’: Escritores y fans de Bay Area critican el traslado de los A’s

Los fanáticos de los Oakland Athletics y escritores en Bay Area no están contentos con los planes de los A’s de mudarse a Las Vegas. He aquí una muestra de sus opiniones sobre el dueño John Fisher y el equipo:

abril 27, 2023 - 9:40 am

El dueño de los Oakland Athletics, John Fisher, en el medio, observa durante el Juego 2 de las Finales de la NBA de básquetbol entre los Golden State Warriors y los Boston Celtics en San Francisco, el domingo 5 de junio de 2022. (AP Photo/Jed Jacobsohn)

El lanzador de los Oakland Athletics Mason Miller, segundo desde la izquierda, sentado en el área de ejercicio antes de un partido de béisbol contra los Chicago Cubs, el miércoles 19 de abril de 2023, en Oakland, California. (AP Photo/Godofredo A. Vásquez)

Ann Killion, columnista del San Francisco Chronicle:

“El único interés real (de Fisher) parece ser aprovechar el equipo para hacer un gran negocio de construcción inmobiliario. Así que, felicidades a Las Vegas, si es que este acuerdo se hace realidad. Con la decisión de Dan Snyder de vender los Washington Commanders, Las Vegas se convertiría en el hogar del peor dueño del deporte”.

Jorge León, originario de Oakland de toda la vida que una vez dirigió un club de apoyo para mantener al equipo en la ciudad, en el East Bay Times:

“Si de alguna manera el acuerdo de Las Vegas fracasa, no quiero que vuelvan. Han causado tanto daño que no hay forma de arreglarlo”.

Dieter Kurtenbach, columnista, Bay Area News Group:

“Puedo seguir señalando que el dueño de los A’s, John Fisher, es un ser sin alma o que el presidente del equipo, Dave Kaval, es un charlatán, pero, seamos sinceros, se está volviendo reduccionista. Y, además, hay mucha culpa que repartir. Cuando los A se muden a Las Vegas, habrá sangre verde en más manos que solo las de esos dos montañeros”.

Dave Newhouse, residente de toda la vida en Bay Area, excolumnista del Oakland Tribune y autor de “Goodbye Oakland”, un libro sobre la relación de la ciudad con los grandes deportes, en el East Bay Times:

“Lo triste para mí es ser el niño que entraba gratis en los partidos de fútbol americano de Stanford porque tenía menos de 12 años. Ahora tengo 80 años, y es como si los deportes se hubieran desmoronado. No quería que fuera así al despedirme”.

Henry Gardner, que dirige una autoridad conjunta entre Oakland y el Condado Alameda que supervisa el sitio del Coliseum, en el East Bay Times:

“Ninguna de estas franquicias -ni los Raiders, ni los Warriors, ni los A’s- ha producido ingresos netos a la ciudad y al condado desde 1995. Ni una sola”.

David Peters, residente en Oakland y activista comunitario conocido entre los fans de los A’s como Bleacher Dave, en el San Francisco Chronicle:

“Llevo 50 años yendo al Coliseum. Para mí es una forma de vida. Es un ancla. …Así que estoy destrozado. Pero estoy agradecido. Creo que la alcaldesa ha hecho lo correcto cesando las negociaciones en este punto. La alcaldesa tiene muchas cosas que hacer en vez de jugar con los A’s, que están jugando”.

Delvin Washington, fan, en el San Francisco Chronicle:

“El béisbol siempre ha hablado de lo importante que es la tradición, y le das una bofetada a esta comunidad, la comunidad que ama al equipo. Tal vez hubo algunos desafíos con los funcionarios electos. Pero lo intentaron. Se esforzaban al máximo para que las cosas siguieran adelante. Y (los A’s) simplemente no estaban haciendo su parte”.

Casey Pratt, reportero de ABC7 News en Bay Area, en Twitter:

“Cuanto más escucho sobre la situación de los #Atletics de Las Vegas, más a medias se siente.

– No se ha aprobado ninguna ley

– No hay arquitecto de diseño

– No hay representaciones digitales del estadio

– Piden 500 millones de dólares

– Jugadores de poder molestos en LV

– Necesita la aprobación de los dueños de la MLB para la exención de la cuota de reubicación”.

Anson Casanares, fan, en el San Francisco Chronicle:

“Estamos en un punto donde es como, tomar una decisión. Se quedan o se van. Si se quedan, estoy de acuerdo. Si se van, el día que se vayan de Oakland, no seré fan de los A’s. Será un asco. Será horrible. Porque son una gran parte de mi vida. Pero no será lo mismo”.

Scott Ostler, columnista, San Francisco Chronicle:

“Para igualar la indignidad a la que están siendo sometidos los jugadores, Fisher debería ser obligado a asistir a todos los partidos de los A’s vestido de Bozo el Payaso. Los jugadores de los A’s no están simplemente perdiendo, están siendo sacrificados en el altar de la avaricia de Fisher”.

Tony Duncan, dueño del 2101 Club en East Oakland, donde los fans ven los partidos de los A’s, en el East Bay Times:

“La parte importante de todo esto era el orgullo de Oakland. Tener al equipo aquí y a los fans que lo ven, se siente como en familia”.

Nina Thorsen, una de las bateristas que lleva mucho tiempo en las gradas del campo en los partidos de los A’s, en el San Francisco Chronicle:

“Hasta que no entre una pala en la tierra, no voy a rendirme. Pero desde luego no es buena señal que claramente quieran ir a Las Vegas”.