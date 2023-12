Antes de que los Adelson compraran a los Mavericks, Sands adquirió 108 acres cerca de Dallas

El emprendedor Mark Cuban, en el centro, posa con la Dra. Miriam Adelson y el presidente y director ejecutivo de Las Vegas Sands Corp., Sheldon Adelson, durante la 13ª gala anual In Pursuit of Excellence del Adelson Educational Campus en el hotel-casino The Venetian, en Las Vegas, el domingo 26 de marzo de 2017. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal)