Undertaker de la WWE lleva su espectáculo unipersonal a Las Vegas

The Undertaker se presenta con su espectáculo individual. (WWE)

Hay muchas historias que The Undertaker no ha contado sobre sus visitas a Las Vegas.

Y muchas que planea compartir en su próxima visita programada a la Ciudad del Pecado.

“Nunca he estado en Las Vegas y no me la he pasado bien”, dijo el ícono de la lucha libre profesional. “A veces cuento algunas de esas historias a algunos de los chicos. Me miran como si estuviera mintiendo, y yo les digo: ‘No, eso fue bastante típico. Para mí es una noche típica en Las Vegas’”.

The Undertaker tiene previsto compartir algunas de esas anécdotas -y muchas más sobre su etapa en la WWE- cuando regrese el 24 de marzo para presentar el “UNDERTAKER 1 deadMAN SHOW” en Chelsea del Cosmopolitan de Las Vegas.

El espectáculo presenta a The Undertaker -nombre en el ring de Mark Callaway, de 57 años- en un escenario personal, detallando historias de la estimada carrera por la que fue incluido el año pasado en el Salón de la Fama de la WWE.

Lo estrenó el verano pasado, agotando los boletos en Nashville, Filadelfia, Boston y San Antonio. Este año, el espectáculo precede al mayor acontecimiento de la empresa: WrestleMania, programado para los días 1° y 2 de abril en SoFi Stadium de Los Ángeles.

“Hasta ahora, la mayoría de estas personas han sido fans incondicionales de Undertaker, gente que me ha apoyado durante todos estos años”, afirma. “Escuchar las historias de algunas de estas personas, es increíble y me llena de humildad”.

The Undertaker fue estrella de la WWE durante 30 años, debutando en 1990 y convirtiéndose en una de las figuras más prominentes de la historia de la empresa. Más conocido por su personaje de “Deadman”, encabezó varios eventos de WrestleMania y conquistó varios campeonatos de camino a su consagración en el Salón de la Fama en 2022, cuando se conceptualizó su espectáculo individual.

“Volví después de mi discurso de presentación y todos me miraban como si tuviera seis cabezas… con la premisa de ‘¿Dónde ha estado eso los últimos 30 años?”, dijo a Review-Journal. “Yo decía: ‘Bueno, no funcionó para el personaje’. Pero creo que todos se quedaron asombrados de que pudiera decir algunas frases”.

Habiéndose presentado anteriormente en algo similar, el ejecutivo de la WWE Bruce Prichard – alias Brother Love – le propuso un espectáculo unipersonal a The Undertaker, quien dijo que “sonaba interesante.” Además de su narración, la presentación permite preguntas del público, que puede participar de antemano en un evento de conocer y saludar al artista con asientos VIP.

“Realmente, he tenido algunas interacciones con la gente que me han dejado realmente sin palabras”, dijo. “Ha sido increíble”.

El espectáculo en Las Vegas cae en el cumpleaños de The Undertaker, asegurando lo que él dice que “va a ser una noche bastante salvaje, y no se sabe quién va a aparecer.”

Quizás se le una Charles Wright, residente de Las Vegas y miembro del Salón de la Fama de la WWE, que luchó como The Godfather y es uno de sus mejores amigos.

“Las cosas en las que The Godfather y yo nos hemos metido (en Las Vegas) son mitología y tradiciones mitológicas”, dijo The Undertaker. “Mucho de eso, probablemente lo desarrollaré en el espectáculo”.