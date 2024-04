Estos equipos deportivos profesionales encontraron oro en LV. No fue un viaje fácil

La escolta de Las Vegas Aces Chelsea Gray (12) y la escolta de Las Vegas Aces Sydney Colson (51) visitan a sus fans durante la celebración de su victoria en el campeonato de básquetbol de la WNBA contra las New York Liberty en el Toshiba Plaza, el lunes 23 de octubre de 2023, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal)

El valle de Las Vegas sigue dejando su marca en el panorama deportivo profesional con una mezcla de franquicias reubicadas y equipos de expansión que han demostrado su éxito y probablemente más en el horizonte.

El equipo de expansión de la NHL Golden Knights, con su eslogan “Vegas Born”, atrajo inmediatamente un fuerte apoyo local cuando llegó en 2017.

Las franquicias reubicadas también han tenido éxito: los Raiders agotaron las entradas de temporada y las licencias de asiento personales en el Allegiant Stadium incluso antes de que se terminaran las instalaciones. Desde entonces, los partidos de los Raiders se han convertido en la entrada más cara de toda la NFL en el mercado secundario.

El equipo Las Vegas Aces de la WNBA se ha presentado bien -con dos campeonatos en su haber- tras su traslado desde San Antonio, Texas.

No es tarea fácil

Pero se necesita el compromiso total de un equipo para garantizar una entrada sin problemas en un mercado, según Marc Badain, presidente de Oak View Group Las Vegas.

“Trasladar un equipo es duro. Es muy, muy difícil”, dijo la semana pasada durante una mesa redonda en un evento de la NAIOP Southern Nevada Commercial Real Estate Development Association. “Lo que ocurrió con los Raiders fue único. En términos de tiempo, en términos de cómo funcionó, en términos de la salida en Oakland y la recepción que tuvimos aquí.”

Badain desempeñó un papel importante en la llegada del equipo de Oakland a Las Vegas, lo que llevó a la construcción del Allegiant Stadium, de dos mil millones de dólares. Ahora dirige los esfuerzos del Oak View Group para construir un proyecto de estadio/hotel de 10 mil millones de dólares en Las Vegas Boulevard, que algún día podría acoger a un futuro equipo de expansión de la NBA.

Los Raiders recibieron 750 millones de dólares de financiación pública para la construcción del Allegiant Stadium a través de la Ley 1 del Senado en 2016 - los fondos pagados a través de un impuesto del 0.88 por ciento sobre las habitaciones de hotel en el Condado Clark. Aunque la financiación tiene sus críticos, Badain dijo que los resultados hablan por sí solos.

“Así que es de 1.25 dólares por habitación”, dijo, estimando el impuesto nocturno promedio por habitación en el estadio.

“Así que me estás diciendo que la gente que viene a la ciudad dice como, ‘Oh hombre, acabo de pagar un extra de 1.25 dólares, no voy a ir a Peter Luger’s por un filete, debido a un pago extra de 1.25 dólares’, dijo. “A nadie le importa. Eso va a pagar el estadio y todo el beneficio económico que se ha derivado de ello”.

Los Raiders publicaron un reporte a finales del año pasado en el que señalaban que el Allegiant Stadium ha generado un impacto económico de 2,290 millones de dólares para Las Vegas, incluyendo 128 millones en ingresos fiscales.

Los Athletics están preparados para ser la próxima franquicia de las grandes ligas que se traslade al sur de Nevada, ya que el equipo se dispone a iniciar la construcción de un estadio de 1,500 millones de dólares en el Strip, con planes para empezar a jugar en la Ciudad del Pecado en 2028. El equipo ha señalado previamente que planea mantener sus nombres “Athletics” y “A’s” tras su llegada a Las Vegas.

Los Athletics siguen los pasos de los Raiders y planean trasladarse de Oakland a Las Vegas. El Proyecto de ley 1 del Senado, promulgado el año pasado por el gobernador Joe Lombardo, destina hasta 380 millones de dólares a la financiación pública del estadio previsto por el equipo, de 1,500 millones de dólares, en el Strip.

“Tienen mucho trabajo por hacer y lo saben”, afirmó Badain.

Badain cree que el béisbol prosperará en Las Vegas.

“Creo que Las Vegas debería estar muy orgullosa del acuerdo que han alcanzado”, dijo Badain.

“Porque hay toda una industria de expertos y consultores que se echan encima y dicen que nunca se debe hacer un proyecto deportivo, y creo que en esta ciudad podemos afirmar que eso es basura. No se puede encontrar a nadie que diga que la inversión en el Allegiant Stadium no ha valido la pena y que el retorno de la inversión no ha sido positivo”.

Aún así, un equipo no puede esperar llegar a la ciudad pensando que le ha tocado el premio mayor en medio del auge de los deportes profesionales en el sur de Nevada, dijo Badain.

“No puedes solo llegar y pensar que te van a dar dinero y te van a adular. Tienes que trabajar en ello”, dijo. “Así que, tanto si se trata de una expansión como de una reubicación, más vale que gasten algo de dinero (…) y no se centren únicamente en pensar que van a obtener beneficios instantáneos porque aparecieron mágicamente en el desierto. No es así como funciona”.

¿Próxima expansión de la NBA?

La NBA se planteará la expansión una vez que la liga cierre su nuevo acuerdo sobre los derechos audiovisuales. El acuerdo actual de la liga expira al final de la temporada 2024-25, pero la liga puede empezar a negociar un nuevo acuerdo cuando concluya esta temporada.

Adam Silver, comisionado de la NBA, ha declarado que Las Vegas es uno de los mercados que la liga tiene en el punto de mira a medida que se acerca la expansión. Aunque los planes de Oak View Group (OVG) de construir un estadio y un hotel-casino preparados para la NBA no garantizan la llegada de un equipo de la NBA, podría ocupar un lugar destacado en la lista si Las Vegas recibe una franquicia de expansión.

Badain no dio ninguna información actualizada sobre la fecha en que OVG podría iniciar la construcción del proyecto, pero ofreció un calendario general sobre el tiempo que se tardará en construir el estadio.

“Cuando pongamos la primera piedra, el estadio tardará probablemente entre 27 y 31 meses”, dijo Badain.