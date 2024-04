El popular perro bateador de los Aviators se retira el 19 de abril

El perro Finn the Bat Dog llegó al final de la novena entrada en su carrera con los Aviators.

El labrador negro, que cumplirá 12 años el mes que viene, se retiró de sus obligaciones con el equipo Triple A. Su último partido será el 19 de abril, cuando los Aviators reciban a los Tacoma Rainiers en Las Vegas Ballpark.

“Ha sido fundamental para nosotros. A los chicos les encanta interactuar con él antes del partido, consigue caricias extras”, dijo James Jensen, director sénior de patrocinios de los Aviators. “Queríamos hacer algo lindo y despedirlo lo mejor posible”.

Los Aviators regalarán jerseys de Finn the Bat Dog a los fans que asistan al partido, y el perro realizará el primer lanzamiento antes de presentarse por última vez. También se espera que pose para tomarse fotos con los fans en el partido.

Finn se unió al club en 2016, cuando todavía eran conocidos como los 51s y jugaba en Cashman Field. Aparecía en pocos partidos, pero rápidamente se convirtió en uno de los favoritos de los fans, galopando hacia la zona de bateo y recogiendo cada bate antes de regresar con él entre los dientes.

En 2018, Finn y su entrenador, Fred Hassen, de la empresa de adiestramiento canino Sit Means Sit, empezaron a presentarse en las primeras entradas de cada partido. Añadieron más trucos a su repertorio, incluido un hidrante incendios sobre el que Finn se subía, junto con vallas y sillas que saltaba.

Finn también llevaba agua a los árbitros en los días calurosos, aunque uno de ellos, el día de la inauguración de 2019, no era un amante de los perros. Tiró un bate sobrante antes de que Finn pudiera recogerlo y fue abucheado sin piedad por la multitud en Las Vegas Ballpark. El video del momento se volvió viral y apareció en numerosos programas deportivos de televisión, radio y podcasts.

“Nada supera eso”, dijo Jensen. “Recibimos llamadas por eso”.

Might be the loudest boo in the history of umpire’s. I still love you guys though!! ⁦@MiLB⁩ ⁦@SportsCenter⁩ ⁦@MLB⁩ ⁦@AviatorsLV⁩ ⁦@LVBallpark⁩ ⁦@notthefakeSVP⁩ #umpire pic.twitter.com/ACsm88seKi

— Finn The Bat Dog (@finnthebatdog) April 10, 2019