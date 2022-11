NCAA y MGM Resorts culpan al promotor del torneo femenino de Las Vegas por su bajo nivel

El controvertido torneo de básquetbol femenino Las Vegas Invitational fue anunciado por los organizadores como un paquete de estancia y juego en The Mirage, destacando el factor de comodidad.

Sin embargo, la insatisfactoria organización del evento en un salón de baile de The Mirage y la falta de personal médico cuando se produjo una situación de miedo socavaron esa comodidad y provocaron una reacción en las redes sociales durante el fin de semana.

Tanto MGM Resorts, que opera The Mirage, como National Collegiate Athletic Association (NCAA) dijeron que no tenían ningún papel en las operaciones del torneo, siendo esto responsabilidad del promotor del evento, Destination Basketball.

Un portavoz de la Comisión Atlética de Nevada dijo que tampoco tenía ningún papel en el torneo, ya que no regula los eventos deportivos fuera de los deportes de combate.

El sitio web de Destination Basketball estaba desactivado desde el martes, y sus representantes no devolvieron las solicitudes de comentarios.

En una versión anterior de la página web de Destination Basketball del mes de agosto se enumeran los asistentes a Las Vegas Invitational y se indica que pueden alojarse en The Mirage, donde se disputaron los partidos, diciendo: “Disfruta de la comodidad. No hay nada más fácil”.

Para muchos de los participantes fue todo menos cómodo.

La cancha de básquetbol se estableció en un salón de baile en The Mirage que carecía de asientos en las gradas, y la única opción de asiento para los fanáticos que asistieron fueron sillas dispersas. Los participantes dijeron que se les había prometido un montaje muy diferente al que se ofreció para el evento.

“Esto no es lo que se nos describió en cuanto a cómo iba a ser el lugar de celebración, cómo iba a ser el montaje”, le dijo la entrenadora de básquetbol femenino de Indiana, Teri Moren, a ESPN.

Una portavoz de NCAA le dijo a Las Vegas Review-Journal que, además de no tener ningún papel en el funcionamiento del evento, el grupo no patrocinó el torneo.

NCAA tampoco certifica el funcionamiento de los eventos de varios equipos, dijo la portavoz, pero sí tiene reglas sobre cómo deben operar dichos eventos.

Una sección incluida en las directrices de NCAA para los partidos de básquetbol femenino destaca los elementos de seguridad esperados. Esa sección señala el acceso a la asistencia médica adecuada en el sitio si se necesita atención, antes, durante o después de un juego.

Esto se convirtió en un problema el sábado cuando la jugadora de los Auburn Tigers, Kharyssa Richardson, sufrió una aparente lesión en la cabeza durante el partido del equipo contra Colorado State.

Sin paramédicos disponibles en el sitio, hubo una espera de aproximadamente 50 minutos para que el personal médico llegara al sitio para atender a Richardson, según múltiples reportes.

Las Vegas Invitational (WBB) update:

Memphis-Indiana tip-off delayed by a serious injury in the prior game between Auburn & Colorado State to Auburn player Kharyssa Richardason.

The wait for emergency medical personnel to arrive at The Mirage is now over 40 minutes. pic.twitter.com/yOkUoQj6S9

— Tyler Springs (@TyphoonSprings) November 27, 2022