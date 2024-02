Chiefs y 49ers aterrizan en Las Vegas antes del Super Bowl.

Los 49ers de San Francisco llegan al Aeropuerto Internacional Harry Reid el domingo 4 de febrero de 2024 en Las Vegas. (Daniel Pearson/Las Vegas Review-Journal)

Los Kansas City Chiefs llegan al Aeropuerto Internacional Harry Reid el domingo 4 de febrero de 2024 en Las Vegas. (Daniel Pearson/Las Vegas Review-Journal)

El ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, llega al Aeropuerto Internacional Harry Reid junto con el resto de su equipo el domingo 4 de febrero de 2024 en Las Vegas. (Daniel Pearson/Las Vegas Review-Journal)

El entrenador en jefe de los Kansas City Chiefs, Andy Reid, llega al Aeropuerto Internacional Harry Reid junto con el resto de su equipo el domingo 4 de febrero de 2024 en Las Vegas. (Daniel Pearson/Las Vegas Review-Journal)

El mariscal de campo de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, llega al Aeropuerto Internacional Harry Reid junto con el resto de su equipo el domingo 4 de febrero de 2024 en Las Vegas. (Daniel Pearson/Las Vegas Review-Journal)

Los jugadores y el personal de los San Francisco 49ers y Kansas City Chiefs aterrizaron en Las Vegas el domingo 4 de enero, una semana antes del Super Bowl LVIII en el Allegiant Stadium.

Los Chiefs fueron los primeros en llegar a las 5:10 p.m. en el Aeropuerto Internacional Harry Reid. El entrenador Andy Reid y las estrellas Patrick Mahomes y Travis Kelce estuvieron entre los primeros en salir de su avión chárter, con “(You Gotta) Fight for Your Right (To Party!)” de los Beastie Boys a todo volumen de fondo.

Los 49ers llegaron una hora más tarde con “Get Back” de YTB Fatt, mientras el entrenador Kyle Shanahan y el mariscal de campo Brock Purdy conducían al equipo fuera del avión.

Cada equipo proporcionó una lista de reproducción de las canciones que se utilizaron cuando los jugadores salieron de los aviones y abordaron los autobuses.

Los equipos fueron transportados a sus respectivos hoteles en Lake Las Vegas: los Chiefs en el Westin y los 49ers en el Hilton.

Los hoteles están ubicados a unas 25 millas del Strip, que estará activo con más de 100 eventos vinculados al Super Bowl que se llevarán a cabo durante la semana.

Aparte de las llegadas de los equipos, el aeropuerto jugará un papel importante durante toda la semana del Super Bowl, ya que la mayoría de los aficionados llegarán y saldrán de las instalaciones.

Rosemary Vassiliadis, directora de aviación del aeropuerto Harry Reid, dijo que espera la semana más ocupada de la historia en cuanto a operaciones y pasajeros.

“Antes de esto pensábamos: ‘Dios mío, nosotros (Las Vegas) siempre vendíamos el fin de semana del Super Bowl con todas las fabulosas fiestas en los complejos turísticos’”, dijo Vassiliadis. “Pero esto va mucho más allá de que el Super Bowl dura más de un día, es una semana entera de festividades y todo tipo de eventos a los que asistir. La gente va y viene por eso, y la gente se queda durante el Super Bowl, incluso si no asisten al juego en sí, sólo por la emoción”.

Los Chiefs y los 49ers ni siquiera fueron los personajes VIP más importantes que llegaron al aeropuerto el domingo, ya que el presidente Joe Biden aterrizó en Las Vegas varias horas antes.

“No estoy seguro de que alguien más haya hecho venir al presidente de Estaods Unidos el día en que llegaban los equipos del Super Bowl”, dijo Vassiliadis. “Sin embargo, lo logramos. El personal hizo un trabajo fenomenal y todo salió bien.

“Ambos eventos tienen altos niveles de seguridad, pero los tiempos realmente no entraron en conflicto con el lugar donde debía instalarse el Super Bowl, el lugar donde aterriza el Presidente y la ruta de viaje donde se estaciona el Air Force One. Así que, aparte de tener mucho personal en todas partes, funcionó de maravilla”.

El lunes 5 de febrero, los jugadores y entrenadores de ambos equipos hicieron su única aparición pública previa al partido en la noche inaugural del Super Bowl en el Allegiant Stadium.

El resto de la semana, los equipos practicarán en lugares separados, los Chiefs en las instalaciones de práctica de los Raiders en Henderson y los 49ers en el Fertitta Football Complex de la UNLV, ubicado justo al este del Strip.

Cada equipo también participará en entrevistas diarias con los medios en los hoteles de su equipo.

La semana culmina con el Super Bowl LVII a las 3:30 p.m. del domingo 11 de enero en el Allegiant Stadium.

La llegada de los jugadores para el primer Super Bowl de Las Vegas fue un momento surrealista para Steve Hill, presidente y director ejecutivo de la Autoridad de Visitantes y Convenciones de Las Vegas. La LVCVA lleva varios años trabajando para asegurar y planificar el gran juego.

“Hemos esperado esto durante los dos años y medio que lo hemos estado planeando y los ocho años desde que hablamos con los Raiders”, dijo… no sé si raro es el término correcto, pero está aquí y es algo que nos entusiasma. Pero es difícil entenderlo”.