Lesión de McGregor le da el triunfo a Poirier

“Es el fruto de mi trabajo, estoy contento con la posición en la que me he puesto. He trabajado mucho durante tanto tiempo, me he dedicado en toda mi carrera, pero definitivamente estos últimos años”, fueron las palabras que Dustin Piorier dedicó sobre el octágono, luego de su triunfo por nocaut técnico sobre Conor McGregor en la pelea estelar del evento UFC 264, el cual se llevó a cabo el sábado 10 de julio en una T-Mobile Arena que lució completamente llena.