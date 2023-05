La victoria de Sterling en la “UFC 288” puede enviar a Cejudo de regreso al retiro

Aljamain Sterling, de Jamaica, patea a Henry Cejudo durante el quinto asalto de una pelea por el título de peso gallo en el evento de artes marciales mixtas UFC 288 el domingo 7 de mayo de 2023 en Newark, Nueva Jersey. Sterling ganó la pelea. [Foto Frank Franklin II /AP]

Henry Cejudo, a la derecha, forcejea con Aljamain Sterling, de Jamaica, durante el tercer asalto de una pelea por el título de peso gallo en el evento de artes marciales mixtas UFC 288 el domingo 7 de mayo de 2023 en Newark, Nueva Jersey. Sterling ganó la pelea. [Foto Frank Franklin II /AP]

NEWARK, Nueva Jersey, EE.UU. — Aljamain Sterling conectó lo suficiente con las rodillas y los codos, en una victoria -por decisión dividida- contra un maltratado Henry Cejudo, que el castigo podría hacer que el ex campeón de dos divisiones de la UFC vuelva a retirarse.

Momentos después de ganar su novena pelea consecutiva y sobrevivir a su última defensa del título de campeonato de las 135 libras en el evento principal de UFC 288, la noche de pelea de Sterling solo se estaba calentando.

El retador de peso gallo Sean O’Malley entró a la jaula, se quitó la chaqueta y se paró cara a cara con Sterling (23-3) mientras los dos peleadores lanzaban diatribas llenas de blasfemias y eventualmente necesitaban ser separados.

“Saca esto (improperio) de mi jaula”, gritó Sterling el sábado 6 por la noche en el Prudential Center.

Es posible que obtengan su partido de campeonato a finales de este verano. El presidente de UFC, Dana White, quería que Sterling-O’Malley peleara en agosto en Boston, y no a altas horas de la noche en Nueva Jersey.

“Fue una mala idea”, bromeó White al invitar a O’Malley al interior del octágono.

El regreso de Cejudo después de un retiro de tres años también podría haber sido una mala idea. Cejudo, la única persona en ganar una medalla de oro olímpica y un título de UFC, tenía la corona de peso gallo cuando se retiró abruptamente en mayo de 2020 después de defender con éxito el campeonato contra Dominick Cruz.

Cejudo dijo que estaba “un poco confundido” acerca de sus planes futuros y que regresaría a casa con su familia (su esposa está esperando el segundo hijo de la pareja) y pensaría mucho en su futuro como peleador. Fue vitoreado salvajemente durante los cinco rounds por 17,559 fanáticos que pagaron para ver a Cejudo intentar hacer retroceder el reloj.

“Quién sabe, esta puede ser la última vez en el octágono”, dijo.

Sterling, de 33 años, ganó 48-47, 48-47 en dos tarjetas y Cejudo ganó 48-47 en la tercera.

“Odio perder, pero también han pasado tres años”, dijo Cejudo.

Sterling, nativo de Long Island, Nueva York, defendió con éxito el campeonato de peso gallo por tercera vez, un récord.

A los 21 años, Cejudo (16-3) se convirtió en el estadounidense más joven en capturar una medalla de oro en lucha olímpica cuando ganó la división de estilo libre de 55 kilogramos en 2008. A los 36 años, Cejudo finalmente puede renunciar en lugar de continuar persiguiendo otro campeonato de UFC.

White estrechó la mano de Cejudo dentro de la jaula y ayudó al luchador a quitarse los guantes quizás por última vez.

“Estoy aquí para perseguir la grandeza”, dijo Cejudo. “Si no puedo hacer historia, no voy a hacer esto. No gané. El cinturón no está alrededor de mi cintura”.

Cejudo encontró la grandeza en UFC cuando se convirtió en el cuarto peleador en tener títulos en dos categorías de peso diferentes simultáneamente, y el segundo en defender títulos en dos divisiones de peso diferentes.