México busca la redención en su regreso a Las Vegas para las semifinales de la Copa Oro

julio 12, 2023 - 11:09 am

Un árbitro muestra una tarjeta roja durante la segunda mitad de un partido de fútbol de semifinales de la Liga de Naciones de la CONCACAF en Allegiant Stadium, el jueves 15 de junio de 2023, en Las Vegas. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

Cuando la selección mexicana de fútbol masculino estuvo en Las Vegas el 15 de junio, Jaime Lozano no fue el entrenador que se sentó en el podio para hablar de la desastrosa derrota por 3-0 de El Tri ante Estados Unidos en las semifinales de la Liga de Naciones de la CONCACAF.

Fue Diego Cocca, cuyo breve mandato terminó cuando fue despedido casi inmediatamente después de regresar a México.

Lozano fue nombrado seleccionador interino, y ahora tiene la oportunidad de llevar a México a la final de la Copa Oro de la CONCACAF.

“Tener (el equipo) ha sido un proceso hermoso”, dijo Lozano a través de un traductor. “No empezamos de cero”.

El camino de México hacia la redención y un noveno título récord de la Copa Oro no será fácil. Lozano y el Tri se enfrentarán a su mayor prueba del torneo hasta la fecha el miércoles a las 7 p.m. contra una resurgente Jamaica -en busca de su propia reivindicación- en las semifinales de la Copa Oro en Allegiant Stadium.

El ganador se enfrentará al vencedor de la otra semifinal del miércoles entre Estados Unidos y Panamá en San Diego. La final será el domingo en Los Ángeles.

Lozano espera devolver a México a su lugar tradicional en la cima del fútbol norteamericano.

Los mexicanos no lograron superar la fase de grupos en el Mundial de 2022, quedando terceros del Grupo C por detrás de Argentina, eventualmente campeón, y Polonia. Era la primera vez que México no superaba la fase de grupos en un Mundial en el que participaba desde 1978, y el seleccionador Gerardo Martino fue despedido tras el torneo.

Cocca fue contratado para sustituirle, pero la pésima semifinal de la Nations League -que incluyó la interrupción anticipada del partido por cánticos homófobos de los fans- marcó el final de su etapa con el Tri.

Lozano, exseleccionador sub-23 de México que llevó al Tri a la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, fue nombrado seleccionador interino antes de la Copa Oro, y condujo a México a varias victorias contra Honduras y Haití en la fase de grupos.

Sin embargo, con la clasificación para la siguiente ronda ya asegurada, México sufrió una derrota por 1-0 ante Qatar, país invitado al torneo.

Después, México derrotó a Costa Rica por 2-0 en cuartos de final, con goles de Orbelín Pineda y Erick Sánchez.

Mientras México busca regresar al trono norteamericano, Jamaica tiene la oportunidad de sacudir el orden futbolístico del continente. México, Estados Unidos y Canadá son los únicos equipos que han ganado la Copa Oro, pero Jamaica se ha convertido en un serio aspirante bajo la dirección del islandés Heimir Hallgrimsson.

Los Reggae Boyz, que fueron subcampeones de la Copa Oro en 2015 y 2017, empataron 2-2 con México el 14 de marzo en Ciudad de México en el enfrentamiento más reciente de ambos equipos.

A mediados de la fase de clasificación para el Mundial 2022, los Reggae Boyz empezaron a contratar agresivamente a jugadores nacidos en Inglaterra con ascendencia jamaicana. Las nuevas incorporaciones, encabezadas por Michail Antonio y Demarai Gray, han empezado a rendir frutos en una sólida plantilla.

Doce de los 23 integrantes de la alineación de Jamaica juegan en clubes de distintos niveles de la pirámide futbolística inglesa, y su trío atacante, formado por Antonio, Gray y Leon Bailey, milita en la English Premier League.

“Obviamente, ganar la Copa Oro sería una gran ventaja, porque nos ponemos estándares muy altos”, dijo el portero jamaicano Andre Blake, que ejerce de capitán y ha representado al país en competiciones internacionales desde 2014.

“Pero si seguimos encontrando a los jugadores adecuados que realmente encajen en el sistema, este equipo podrá hacer muchas cosas en los próximos años”.