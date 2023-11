¿No tienes entrada para la F1? Esto es lo que necesitas saber para acceder a Strip

Una señal informa a los automovilistas sobre la pavimentación para la Fórmula Uno en Las Vegas Boulevard en abril de 2023, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal)

Un puente para la Fórmula Uno Las Vegas Grand Prix está en construcción en la intersección de Flamingo Road y Koval Lane, como se ve el viernes, 20 de octubre 2023 en Las Vegas. (Daniel Pearson/Las Vegas Review-Journal)

Mapa de los cierres de carreteras cerca de Las Vegas Boulevard durante las carreras del 16 al 18 de noviembre. (Cortesía de la Fórmula Uno Las Vegas Grand Prix)

Los locales que quieran estar en el Strip y ver el espectáculo del Grand Prix de Las Vegas de Fórmula Uno la próxima semana deben estar preparados para llegar temprano.

Los cierres de carreteras alrededor del circuito de carreras comienzan a las 5 p.m. todos los días de jueves a sábado, según los mapas públicos de cierre de carreteras del sitio web de la carrera. El procedimiento de “pista caliente”, cuando las vías públicas se cierran para la actividad del evento, cerrará primero los carriles de entrada para permitir que el tránsito de salida se filtre fuera de la zona de la carrera.

Para los locales que vengan del valle oeste o de la I-15, tengan en cuenta que los cierres de carreteras incluyen cierres de rampas en las carreteras de Spring Mountain y Flamingo. Los carriles reducidos que conducen a los cierres dirigirán el tránsito lejos de la zona de la carrera.

Se espera que las arterias que cruzan Las Vegas Boulevard estén muy congestionadas cuando empiecen los cierres, por lo que los aficionados a la F1 deberían ir al Strip por la tarde.

No obstante, algunos resorts y centros comerciales situados a lo largo de Las Vegas Boulevard podrán ofrecer acceso a los estacionamientos -la mayoría de las veces por un precio muy elevado- antes de las 5 p.m. Los conductores tendrán acceso a Sammy Davis Jr. Drive, detrás de Fashion Show, Treasure Island y The Mirage.

“La isla”, u hoteles dentro del circuito, incluye The Venetian and Palazzo, Harrah’s, The Linq, the Flamingo, the Cromwell, Horseshoe, Paris y Planet Hollywood. Tenga en cuenta que en muchos de los establecimientos que rodean la carrera, incluida la isla, la seguridad exigirá una constancia de reserva de evento, hotel, restaurante u otro tipo.

Dado el nivel de control que rodea directamente a la pista, es posible que los habitantes de la zona prefieran compartir auto o estacionar más lejos del centro del Strip y caminar o tomar el Monorriel de Las Vegas en dirección a la acción. No obstante, tenga en cuenta que es posible que le indiquen que se aleje de los resorts sin reservas de hospitalidad.

Don Voss, vicepresidente de ventas y marketing hotelero de Treasure Island, afirma que los habitantes de la zona que quieran ver de qué va todo este alboroto es mejor que vayan el jueves, día de entrenamientos.

“Los jueves, en general, los eventos de F1 son definitivamente más relajados y más flexibles en términos de que la gente no está restringida en todas partes”, dijo Voss.

Lo más importante para cualquier local interesado, pero reacio a las entradas, es tener expectativas realistas, dijo Voss. Hay que llegar pronto para evitar lo peor de los cierres de carreteras, saber dónde estacionar y darse cuenta de que es poco probable acercarse al Strip sin una entrada para el evento o algún tipo de reserva de hospitalidad, pero se podrá escuchar la acción”.

“Yo mismo, que no trabajaba en el evento, podría querer venir y comprobarlo también (pero) con el entendimiento de que no puedo solo venir aquí y no tener un plan”, dijo. “La expectativa sería que voy a venir aquí, probablemente voy a escuchar (la carrera) de fondo. No voy a poder verla de otra forma, aparte de verla por la tele”.