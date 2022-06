Desestiman demanda contra Cristiano Ronaldo

junio 17, 2022 - 6:40 am

Cristiano Ronaldo, del Manchester United controla el balón durante un partido contra el Everton en Old Trafford, Manchester, Inglaterra, el sábado 2 de octubre de 2021. [Foto Dave Thompson / AP]

Una mujer de Nevada ha perdido ante una corte estadounidense, un intento de obligar al astro internacional del fútbol Cristiano Ronaldo (por muchos aficionados conocido como CR7) a pagarle millones de dólares además de los 375,000 dólares que ella había cobrado por su silencio tras acusarlo de haberla violado en Las Vegas en 2009.

La jueza federal de distrito Jennifer Dorsey en Las Vegas sacó el caso de los tribunales para castigar al abogado de la mujer, Leslie Mark Stovall, por “conducta de mala fe” y el uso de documentos filtrados y robados que detallan las conversaciones entre abogado y cliente entre Ronaldo y sus abogados Dorsey dijo que eso contaminó el caso más allá de la redención.

Dorsey dijo en su orden de 42 páginas que desestimar un caso sin opción a presentarlo de nuevo es una sanción severa, pero dijo que la conducta de Stovall había perjudicado a Ronaldo.

“Creo que la obtención y el uso continuado de estos documentos fue de mala fe, y simplemente descalificar a Stovall no solucionará el perjuicio a Ronaldo porque los documentos malversados y su contenido confidencial se han entretejido en el tejido mismo de los reclamos de (la demandante Kathryn) Mayorga”, dijo el fallo. “Se ameritan duras sanciones”.

Stovall no respondió de inmediato a los mensajes telefónicos y de correo electrónico. Los mensajes de texto a Larissa Drohobyczer no fueron respondidos. Podrían apelar la decisión ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos en San Francisco.

En un comunicado en el que se refirió a Mayorga solo como “demandante”, el abogado de Ronaldo en Las Vegas, Peter Christiansen, dijo que el equipo legal del futbolista acogió con beneplácito la decisión.

“Hemos sostenido que la acción se presentó de mala fe”, dijo el comunicado. “La desestimación total del caso del demandante debería dar a todos los que siguen este asunto una confianza renovada en el proceso judicial en este país y disuadir a quienes buscan socavarlo”.

Associated Press generalmente no nombra a las personas que dicen ser víctimas de agresión sexual, pero Mayorga dio su consentimiento a través de Stovall y Drohobyczer para hacer público su nombre.

Dorsey había señalado a principios de este año que estaba lista para terminar el caso después de que Stovall no cumplió con un plazo procesal en su oferta por más de $25 millones en daños con base en acusaciones de que Ronaldo o sus asociados violaron un acuerdo de confidencialidad de 2010 al dejar informes al respecto. aparecen en publicaciones europeas en 2017.

La demanda civil de Mayorga, presentada en 2018 en un tribunal estatal y trasladada en 2019 a un tribunal federal, alegaba que Ronaldo o sus asociados violaron el acuerdo de confidencialidad antes de que el medio de comunicación alemán Der Spiegel publicara un artículo titulado “El secreto de Cristiano Ronaldo” basado en documentos obtenidos del portal de denuncias “Football Leaks”.

Christiansen y la abogada Kendelee Works en Las Vegas lucharon con éxito desde que surgió el caso en 2018 para evitar que se divulgara el pacto.

Mayorga es una ex modelo y maestra que vive en el área de Las Vegas. Su demanda dice que conoció a Ronaldo en un club nocturno y fue con él y otras personas a la suite de su hotel, donde alegó que él la agredió en un dormitorio. Ella tenía 25 años en ese momento. El equipo legal de Ronaldo no discute que Ronaldo conoció a Mayorga y tuvieron relaciones sexuales en junio de 2009, pero sostuvieron que fue consentido y no una violación.

Mayorga acudió a la policía de Las Vegas en ese momento, pero la investigación se abandonó porque Mayorga no identificó a su presunto atacante por su nombre ni dijo dónde ocurrió el incidente, dijeron la policía y los fiscales.