Tercera pelea entre “Canelo” y Golovkin será en T-Mobile Arena

El tercer combate entre el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez y Gennady “GGG” Golovkin ya había sido pactado para el 17 de septiembre, y ahora se anunció que la pelea se llevará a cabo en el mismo lugar en donde se dieron los primeros dos encuentros, en T-Mobile Arena.

La tercera pelea entre el “Canelo” y “GGG” se da tras la derrota del mexicano contra el ruso Dmitry Bivol por decisión unánime, en el mismo lugar en donde Golovkin buscará su primera victoria de la trilogía.

Boxing is back! @Canelo will meet @GGGBoxing for a third time on September 17. This is one you won’t want to miss. 🥊 Tickets on-sale Monday, 6/27 at 10AM.

