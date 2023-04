Medallista de oro, convertido residente de Las Vegas, busca su primer título mundial

Si Robeisy Ramírez se conformara con el botín de la gloria olímpica, no habría empeñado sus dos medallas de oro por 30 mil dólares, ni habría desertado de su Cuba natal sin su familia, ni se habría instalado en Las Vegas.

Pero Ramírez es así.

Nunca está satisfecho.

“Dejé atrás mi vida en Cuba. Dejé atrás el nivel de aficionado”, dice a través de su representante, José Izquierdo, que en una sombría mañana de marzo hace de traductor de Ramírez en las puertas de Salas Boxing Academy.

“Una vida, dos capítulos diferentes. Ahora es el título mundial. Ahora es mi carrera profesional. …Son diferentes. Ambos importantes. Pero el otro lo dejé atrás”.

Medallista de oro olímpico en peso mosca en 2012 y peso gallo en 2016, Ramírez (11-1, siete nocauts) puede reclamar su primer título mundial el sábado en Hard Rock Hotel & Casino en Tulsa, Oklahoma, donde se enfrentará al excampeón de 122 libras Isaac Dogboe (24-2, 16 nocauts) por el título vacante de peso pluma de World Boxing Organization (WBO).

El cubano, de 29 años, ha ganado 11 combates consecutivos desde que perdió en su debut profesional, y tiene más poder que nunca, como parecen indicar sus tres nocauts seguidos.

“Ahora tengo la confianza que tenía siendo un aficionado”, dice Ramírez. “Ahora creo que puedo ganarle a cualquiera y a todos”.

Eso es exactamente lo que Ramírez hizo como aficionado, superando a profesionales eventualmente destacados como Shakur Stevenson, Murodjon Akhmadeliev, Mick Conlan y Tugstogt Nyambayar en camino para el oro olímpico de Londres y Río de Janeiro.

Pero, a diferencia de sus compañeros olímpicos, Ramírez no pudo convertirse en profesional debido a las leyes cubanas que relegan a los mejores boxeadores de la isla a la categoría de aficionados.

El gobierno cubano le quitó a la fuerza un tatuaje de los cinco anillos olímpicos que tenía en su bíceps izquierdo, lo que provocó la reacción de Ramírez, que durante mucho tiempo había sido un producto de sus prestigiosas academias de aficionados.

Desde entonces, la cicatriz la cubrió con un tatuaje de guantes de boxeo, adornados con tinta negra con las ciudades y los años en los que ganó el oro olímpico.

This is what repression looks like. Cuban dictatorship made me remove my Olympic rings tattoo. Yet this scar is nothing compared to what my people of Cuba have long endured. #SOSCuba🇨🇺 #FreeCuba @marcorubio pic.twitter.com/2UjdlCH0km

— Robeisy Ramirez (@RobeisyRamirez) July 12, 2021